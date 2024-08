ATX-Trends: FACC, RBI, Wienerberger, Marinomed ...

16.08.2024, 1923 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit festerer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,89 Prozent auf 3.629,88 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,87 Prozent bei 1.817,69 Einheiten. Auch das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich mit klaren Zugewinnen. Der ATX drehte nach verhaltenem Verlauf am Nachmittag deutlich nach oben. Marktbeobachter verwiesen dabei vor allem auf starke US-Konjunkturdaten. So sind die Umsätze des US-Einzelhandels aber auch die Importpreise im Juli stärker gestiegen als erwartet. Ferner sind in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche unerwartet gesunken.

Zu den größeren Gewinnern unter den Einzelwerten zählten erneut FACC, die mit plus 2,8 Prozent an die deutlichen Vortagesgewinne anknüpften. Lenzing konnten sich um 2,5 Prozent steigern un RHI Magnesite legten um 1,9 Prozent zu. Bei den Bankwerten zogen Erste Group um 1,5 Prozent an und BAWAG legten 1,4 Prozent zu. RBI-Titel verbesserten sich um 0,7 Prozent. Die Raiffeisen Bank International schränkt ihr Russland-Geschäft deutlich ein: Ab 2. September können russische Privatkunden keine ausgehenden Euro-Überweisungen mehr tätigen, berichteten russische Medien am Donnerstag. Begründet wird dies mit den Vorgaben der Europäischen Zentralbank (EZB). Wienerberger schlossen 0,7 Prozent höher bei 29,10 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien bestätigt. Das Kursziel für die Titel des Baustoffkonzerns wurde unverändert bei 35,00 Euro belassen. Aktien von Marinomed schlossen im Segment standard market nach deutlich schwächerem Verlauf 16,7 Prozent tiefer bei 5,00 Euro. Bereits am Mittwoch waren die Titel um rund 40 Prozent abgesackt, nachdem das Pharmaunternehmen nach Umsatzeinbrüchen im Vorjahr ein gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt hatte.

(16.08.2024)

