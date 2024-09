» Nachlese: CA Immo, Mariella Gittler, Peter Mitterer (Christian Drastil)

13.09.2024, 2700 Zeichen

Um 11:45 liegt der ATX mit +0.68 Prozent im Plus bei 3607 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 5.00% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +3.43% auf 13.57 Euro, dahinter Wienerberger mit +3.29% auf 29.79 Euro und AT&S mit +3.21% auf 18.35 Euro. Zum Vergleich der DAX: 18607 (+0.24%, Ultimo 2023: 16751, 11.08% ytd).

Die September-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4932/ ), eine aktuelle News betrifft einen Zufallsfund: Ein Zufallsfund historischer geophysikalischer Daten bringt die Exploration und Zielbestimmung auf dem Projekt Filo Sur im Vicuña-Distrikt in Argentinien voran

- CA Immo erneut mit mehr als 200 Mio.

- Mariella Gittler ist Journalistin | Moderatorin | Sprecherin, bekannt aus dem TV; bekannt mittlerweile aber auch in der Treasury & Finance Szene, denn bereits zum 2. Mal ist Mariella Moderatorin der Treasury & Finance Convention in Schladming. Wir sprechen über ihre Vorbereitung auf diese Fachveranstaltung, über Lob aus dem Publikum und generell über Leute aus der Finanzbrache. Und dann habe ich Mariella noch gebeten, der Podcast Audience und mir (ich musste podcasten) doch zu erzählen, was Peter Filzmaier in seiner Convention-Keynote ausgeführt hat sowie wann die 2. Staffel der von mir sehr geschätzten Serie zur Geschichte Österreichs ins TV kommt (Mariella führt durch die Sendung). Kann man ebenfalls im Podcast nachhören. Die Aufnahme fand im Rahmen der 2. Treasury & Finance Convention in Schladming, dem führenden Branchentreff für Finanzverantwortliche in Österreich - 11. bis 13. September 2024, Veranstalter SLG.- statt.

- Peter Mitterer ist Group Treasurer bei der Benteler Group, einer weltweit agierenden Unternehmensgruppe, die Produkte, Systeme und Dienstleistungen für den Automobil-, Energie und Maschinenbausektor entwickelt, produziert und vertreibt. Dies aus Salzburg heraus mit 23.000 MitarbeiterInnen an 86 Standorten in 26 Ländern. Wir sprechen darüber, was Treasury überhaupt bedeutet, erinnern uns an Strafzinsen und Lockdowns und thematisieren die neuen Herausforderungen für Mensch und/oder Maschine bzw. das Cash-Management. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/6228/

