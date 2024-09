ATX-Trends: AT&S, Immofinanz, CA Immo, S Immo, Uniqa ....

18.09.2024, 2190 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Dienstag vor der heutigen Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve mit leichten Zuwächsen geschlossen. Der Leitindex ATX schloss 0,15 Prozent höher bei 3.600,36 Punkten. ATX Prime gewann 0,13 Prozent auf 1.799,88 Punkte. Auch an anderen europäischen Börsen ging es nach oben. Diese Handelswoche steht im Zeichen der Zinsentscheidung der Notenbanken, insbesondere der Fed welche heute Mittwoch Ihre Entscheidung treffen wird. Am Markt wird davon ausgegangen, dass die Fed die Zinsen senken wird. Wie stark die Senkung ausfallen wird, ist jedoch offen. Zuletzt spekulierten zunehmend Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer auf eine Senkung um 0,50 Prozentpunkte. In der Eurozone wurden die Zinsen in diesem Jahr bereits zwei Mal gesenkt. Bei der Zinssenkung am vergangenen Donnerstag hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde den weiteren Kurs der Notenbank offen gelassen. Die Wahrscheinlichkeit einer Senkung im Oktober sei "sehr gering", sagte nun am Dienstag der lettische Notenbankpräsident Gediminas Simkus. Nach Einschätzung von Simkus ist die Zinssitzung im Dezember der wahrscheinlichste Zeitpunkt für die dritte Senkung in diesem Jahr.



In Wien verlief der Dienstag meldungsarm. An die Spitze des ATX stellten sich die Aktien von AT&S mit einem Kursplus von 5,6 Prozent. Damit schlossen sich die Aktien des Leiterplattenherstellers dem europäischen Trend an. In ganz Europa zeigten sich Aktien mit Tech-Bezug gesucht. Auf der Verliererseite standen hingegen Aktien aus dem Immobiliensektor. Am unteren Ende des Leitindex sackten Immofinanz 14,9 Prozent ab und CA Immo verloren 2,5 Prozent. Die Immofinanz setzt ihren Plan um, die s Immo völlig zu übernehmen und die Minderheitsaktionäre über eine Barabfindung auszuschließen, teilte die s Immo bereits am Freitag mit. Auch die Aktien aus der Versicherungsbranche zeigten sich mit einem kleinen Minus. Vienna Insurance verloren 0,2 Prozent und die Anteilsscheine von UNIQA gaben 0,1 Prozent nach. Nach den starken Zuwächsen von 6,7 Prozent für Strabag zu Wochenbeginn, bewegten sich die Papiere des Baukonzerns am Dienstag wieder um 2,2 Prozent nach unten."

(18.09.2024)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #741: Unser Vola-Trio Immofinanz, CA Immo und Wienerberger heute deutlich im Plus, Ersta-Vintage & Platin

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Immofinanz, Mayr-Melnhof, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Flughafen Wien, voestalpine, RBI, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, Lenzing, AT&S, OMV, VIG, Agrana, Telekom Austria, DO&CO, EVN, ams-Osram, EuroTeleSites AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, SBO, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, CA Immo, Erste Group, Pierer Mobility.

Random Partner Raiffeisen Zertifikate

Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Rauf (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.11: Vor 16 Jahren hatten wir einen der besten Tage ev...

» News zu Marinomed, A1 Group, Kontron, Aktienkäufe bei Zumtobel (Christin...

» Nachlese: Kontron neu, Semperit-Einladung, Hans Unterdorfer (Christian D...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Immofinanz, Wienerberger und CA Immo ges...

» Börsenradio Live-Blick 19/9: DAX stärker, aber unter Eröffnung, Sartoriu...

» ATX-Trends: CA Immo, Immofinanz ...

» Treasury & Finance Convention Podcast: Hans Unterdorfer (Erste Bank)

» Österreich-Depots: Kontron stösst in den PIR-Kreis vor (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 18.9.: Johann Strobl, Immofinanz, SBO, Mayr-Melnhof, Ind...