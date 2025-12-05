Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck FMA-IR-Themen, Palfinger (audio cd.at)
05.12.2025, 2415 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8167/
Katharina Hader macht mit Biogas aus Reststoffen Zukunft und aus Problemen Lösungen. Sie ist neuester Part der Investmentment-Story der Freisinger Holding AG Thomas Freisinger - einem Unternehmen, das sich auf ein bevorstehendes Listing vorbereitet und in den Bereichen CO₂, Industriegase und Trockeneis im deutschsprachigen Raum tätig ist. Mit Katharina, die darauf hinweist, durchaus "radikal" zu sein, der Bio Fuel Systems GmbH und einer Tochtergesellschaft seiner Holding gründete Thomas die BCR Bio Carbon Refinery GmbH. Im BCR-Zusammenhang spreche ich mit Katharina über die industrielle Veredelung und Nutzung von unterschiedlichen Kohlenstoffprodukten wie Düngemittel, Methan und biogenem CO₂, also Rohstoffquellen. Aber auch über die EXAA Energy Exchange Austria, Wien Energie GmbH und Traktor-Fahren.
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Glacier
Automatisieren Sie Ihr ESG‑Reporting: Mit Glacier AI erstellen Sie CSRD‑Reports, EcoVadis‑Einreichungen und ESG‑Fragebögen bis zu 90 % effizienter – einfach, praxisnah und gesetzeskonform. Mehr unter glacier.eco.https://bcr-biocarbon.com
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8165
Birgit Puck ist Bereichsleiterin Wertpapieraufsicht in der Österreichischen Finanzmarktaufsicht. Im Zuge einer Börsepeople-Aufnahme (ab 12.12. unter http://www.audio-cd.at/people) haben wir auch über die neue Emittentenaufsicht als One Stop Shop (fällt in Birgits Bereich), über den Listing Act sowie über das FMA-Emittentenforum als Plattform für den Austausch zwischen Emittenten, Investor Relations, Compliance und Recht gesprochen. Auch über Simplification.
https://www.fma.gv.at
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8166
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Konstellation für den neuen ATX per März-Verfall ist spannend wie schon lange nicht mehr. https://audio-cd.at/page/podcast/8166
Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8162/
- ATX unverändert
- CPI Europe gesucht
- In den News: VIG, Post, Verbund mit fetter Dividende für den Staat, Agrana, Strabag
- neue Raiffeisen Top Picks
- 28 Jahre grosse Erste Group Börsetransaktion
- Frankfurt: DAX stärker, Porsche gesucht
- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl
