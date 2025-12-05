Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck FMA-IR-Themen, Palfinger (audio cd.at)

SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck FMA-IR-Themen, Palfinger

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

05.12.2025

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8167/
Katharina Hader macht mit Biogas aus Reststoffen Zukunft und aus Problemen Lösungen. Sie ist neuester Part der Investmentment-Story der Freisinger Holding AG Thomas Freisinger - einem Unternehmen, das sich auf ein bevorstehendes Listing vorbereitet und in den Bereichen CO₂, Industriegase und Trockeneis im deutschsprachigen Raum tätig ist. Mit Katharina, die darauf hinweist, durchaus "radikal" zu sein, der Bio Fuel Systems GmbH und einer Tochtergesellschaft seiner Holding gründete Thomas die BCR Bio Carbon Refinery GmbH. Im BCR-Zusammenhang spreche ich mit Katharina über die industrielle Veredelung und Nutzung von unterschiedlichen Kohlenstoffprodukten wie Düngemittel, Methan und biogenem CO₂, also Rohstoffquellen. Aber auch über die EXAA Energy Exchange Austria, Wien Energie GmbH und Traktor-Fahren.
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Glacier
Automatisieren Sie Ihr ESG‑Reporting: Mit Glacier AI erstellen Sie CSRD‑Reports, EcoVadis‑Einreichungen und ESG‑Fragebögen bis zu 90 % effizienter – einfach, praxisnah und gesetzeskonform. Mehr unter glacier.eco.https://bcr-biocarbon.com

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8165
Birgit Puck ist Bereichsleiterin Wertpapieraufsicht in der Österreichischen Finanzmarktaufsicht. Im Zuge einer Börsepeople-Aufnahme (ab 12.12. unter http://www.audio-cd.at/people) haben wir auch über die neue Emittentenaufsicht als One Stop Shop (fällt in Birgits Bereich), über den Listing Act sowie über das FMA-Emittentenforum als Plattform für den Austausch zwischen Emittenten, Investor Relations, Compliance und Recht gesprochen. Auch über Simplification.
https://www.fma.gv.at
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8166
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Konstellation für den neuen ATX per März-Verfall ist spannend wie schon lange nicht mehr. https://audio-cd.at/page/podcast/8166

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8162/
- ATX unverändert
- CPI Europe gesucht
- In den News: VIG, Post, Verbund mit fetter Dividende für den Staat, Agrana, Strabag
- neue Raiffeisen Top Picks
- 28 Jahre grosse Erste Group Börsetransaktion
- Frankfurt: DAX stärker, Porsche gesucht
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.12.)


(05.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl




 

