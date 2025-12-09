SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag minimal stärker: VIG, Frequentis und RBI gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

09.12.2025, 1278 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:00 liegt der ATX mit +0.05 Prozent im Plus bei 5102 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +4.76% auf 55 Euro, dahinter Frequentis mit +2.67% auf 69.2 Euro und RBI mit +2.32% auf 35.71 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24144 (+0.41%, Ultimo 2024: 19909, 20.78% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.72% auf 1659.75 Euro, dahinter GEA Group mit +2.64% auf 56.3 Euro und Allianz mit +1.79% auf 376.2 Euro.

- PIR-News: Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei AT&S, Uniqa feiert
- Zur Ausgabe 1997 die 1997er-IPOs
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, FACC und RBI auffällig
- Nachlese: Aktienferne Stiftungsvorstände, Ina Sabitzer PIR
- Börsegeschichte 9.12.: Extremes zu SBO
- Österreich-Depots: Knapp unter High
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.05% vs. last #gabb, +28.30% ytd, +114.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177
Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167
Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158
Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146
Manolis Kontos: https://audio-cd.at/page/podcast/8137


(09.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #12: Ina Sabitzer moderiert die CIRA-Jahreskonferenz 2026 zum 10. Mal, im Podcast gibts Key Take aways




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, FACC, RBI, Pierer Mobility, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, DO&CO, Palfinger, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, GEA Group, Siemens, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Deutsche Post, BMW, Porsche Automobil Holding, Continental, Vonovia SE, Bayer, Rheinmetall.

 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag minimal stärker: VIG, Frequentis und RBI gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Oracle, Ina Sabitzer, Netflix, aktienfe...

» ATX-Trends: Verbund, Erste Group, VIG ...

» Wiener Börse Party #1050: ATX mit etwas festerem Feiertagshandel, VIG, D...

» Österreich-Depots: Knapp unter Highs (Depot Kommentar)

» Wiener Börse am Feiertag etwas stärker: VIG, Do&Co und Uniqa gesucht

» Börsegeschichte 8.12: Heute wird zum 5. Mal gehandelt; Happy Birthday Jo...

» Nachlese: Manfred Wieland stiftung-nextgen, Codara, Sonderdividende vs. ...

» Research zu Verbund, VIG, News von der Post (Christine Petzwinkler)

» Zur Ausgabe 1996 das IPO-Jahr 1996 (Christian Drastil)


Awards, Preise, Förderungen, Ehrungen 2025
Baader bestätigt "Reduce" für EVN
Wie Manz, Wirecard, Bayer, Aixtron, BB Biotech und JinkoSolar für Gesprächsstoff sorgten
ATX TR-Frühmover: VIG, RBI, Wienerberger, AT&S, SBO, Lenzing, Uniqa, Strabag, voestalpine und Verbund
Wie GEA Group, Vonovia SE, Bayer, Rheinmetall, Symrise und Deutsche Bank für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Wiener Börse: ATX m Feiertag fester




    Star der Stunde: RBI 0.68%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.68%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(4), CPI Europe AG(1), DO&CO(1)
    Star der Stunde: VIG 4.48%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.68%
    Star der Stunde: Pierer Mobility 3.63%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.68%
    BSN Vola-Event Rheinmetall
    #gabb #1996
    Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 2007 ist nun übertroffen, Frankfurt bringt das Xetra Retail Service

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    » Wiener Börse zu Mittag minimal stärker: VIG, Frequentis und RBI gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Oracle, Ina Sabitzer, Netflix, aktienfe...

    » ATX-Trends: Verbund, Erste Group, VIG ...

    » Wiener Börse Party #1050: ATX mit etwas festerem Feiertagshandel, VIG, D...

    » Österreich-Depots: Knapp unter Highs (Depot Kommentar)

    » Wiener Börse am Feiertag etwas stärker: VIG, Do&Co und Uniqa gesucht

    » Börsegeschichte 8.12: Heute wird zum 5. Mal gehandelt; Happy Birthday Jo...

    » Nachlese: Manfred Wieland stiftung-nextgen, Codara, Sonderdividende vs. ...

    » Research zu Verbund, VIG, News von der Post (Christine Petzwinkler)

    » Zur Ausgabe 1996 das IPO-Jahr 1996 (Christian Drastil)


    Awards, Preise, Förderungen, Ehrungen 2025
    Baader bestätigt "Reduce" für EVN
    Wie Manz, Wirecard, Bayer, Aixtron, BB Biotech und JinkoSolar für Gesprächsstoff sorgten
    ATX TR-Frühmover: VIG, RBI, Wienerberger, AT&S, SBO, Lenzing, Uniqa, Strabag, voestalpine und Verbund
    Wie GEA Group, Vonovia SE, Bayer, Rheinmetall, Symrise und Deutsche Bank für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Wiener Börse: ATX m Feiertag fester




      Star der Stunde: RBI 0.68%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.68%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(4), CPI Europe AG(1), DO&CO(1)
      Star der Stunde: VIG 4.48%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.68%
      Star der Stunde: Pierer Mobility 3.63%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.68%
      BSN Vola-Event Rheinmetall
      #gabb #1996
      Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 2007 ist nun übertroffen, Frankfurt bringt das Xetra Retail Service

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

