» Wiener Börse zu Mittag minimal stärker: VIG, Frequentis und RBI gesucht

Heute im #gabb:

Um 11:00 liegt der ATX mit +0.05 Prozent im Plus bei 5102 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +4.76% auf 55 Euro, dahinter Frequentis mit +2.67% auf 69.2 Euro und RBI mit +2.32% auf 35.71 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24144 (+0.41%, Ultimo 2024: 19909, 20.78% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.72% auf 1659.75 Euro, dahinter GEA Group mit +2.64% auf 56.3 Euro und Allianz mit +1.79% auf 376.2 Euro.

- PIR-News: Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei AT&S, Uniqa feiert

- Zur Ausgabe 1997 die 1997er-IPOs

- Unser Volumensrobot sagt: VIG, FACC und RBI auffällig

- Nachlese: Aktienferne Stiftungsvorstände, Ina Sabitzer PIR

- Börsegeschichte 9.12.: Extremes zu SBO

- Österreich-Depots: Knapp unter High

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.05% vs. last #gabb, +28.30% ytd, +114.00% seit Start 2013

(09.12.2025)

Private Investor Relations Podcast #12: Ina Sabitzer moderiert die CIRA-Jahreskonferenz 2026 zum 10. Mal, im Podcast gibts Key Take aways

