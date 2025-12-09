Wiener Börse zu Mittag minimal stärker: VIG, Frequentis und RBI gesucht
09.12.2025, 1278 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:00 liegt der ATX mit +0.05 Prozent im Plus bei 5102 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +4.76% auf 55 Euro, dahinter Frequentis mit +2.67% auf 69.2 Euro und RBI mit +2.32% auf 35.71 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24144 (+0.41%, Ultimo 2024: 19909, 20.78% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.72% auf 1659.75 Euro, dahinter GEA Group mit +2.64% auf 56.3 Euro und Allianz mit +1.79% auf 376.2 Euro.
- PIR-News: Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei AT&S, Uniqa feiert
- Zur Ausgabe 1997 die 1997er-IPOs
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, FACC und RBI auffällig
- Nachlese: Aktienferne Stiftungsvorstände, Ina Sabitzer PIR
- Börsegeschichte 9.12.: Extremes zu SBO
- Österreich-Depots: Knapp unter High
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.05% vs. last #gabb, +28.30% ytd, +114.00% seit Start 2013
Private Investor Relations Podcast #12: Ina Sabitzer moderiert die CIRA-Jahreskonferenz 2026 zum 10. Mal, im Podcast gibts Key Take aways
Aktien auf dem Radar:VIG, FACC, RBI, Pierer Mobility, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, DO&CO, Palfinger, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, GEA Group, Siemens, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Deutsche Post, BMW, Porsche Automobil Holding, Continental, Vonovia SE, Bayer, Rheinmetall.
Aktien auf dem Radar:VIG, FACC, RBI, Pierer Mobility, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, DO&CO, Palfinger, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, GEA Group, Siemens, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Deutsche Post, BMW, Porsche Automobil Holding, Continental, Vonovia SE, Bayer, Rheinmetall.
