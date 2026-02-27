Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)
Christian Drastil
27.02.2026, 1488 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8452
- Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tätigkeit für Lamborghini. An der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz ist der Co-Founder von DOIT.world als Lektor tätig. Und 2023 hat man die HMW Mobility gegründet, die auf der Kultmarke HMW Halleiner Motorenwerke basiert. Wir sprechen über historische und brandneue Modelle (Electrics wie auch Classics), über Testfahrten, Masters of Dirt, Preise, Design und eine aktuelle HMW Investitionsmöglichkeit über Conda.
https://www.hmw-mobility.com/de/home-de/
Investments über Conda: https://www.hmw-mobility.com/de/investieren/
- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8451
- ATX deutlich schwächer
- FACC auch heute gesucht
- RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen
- Zahlen von Erste Group, News zu AT&S, BKS, Wiener Privatbank, Baader Bank, Kontron, wienerberger
- Michael Hofbauer läutet die Opening Bell für Donnerstag. Ein Börsepeople-Podcast mit dem Mitgründer und CEO von HMW Mobillty geht morgen früh live
- Börse Frankfurt: DAX in Richtung Rekord, die Deutsche Börse selbst ist vorne
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.02.)
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen
