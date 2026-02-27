SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

27.02.2026, 1488 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8452
- Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tätigkeit für Lamborghini. An der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz ist der Co-Founder von DOIT.world als Lektor tätig. Und 2023 hat man die HMW Mobility gegründet, die auf der Kultmarke HMW Halleiner Motorenwerke basiert. Wir sprechen über historische und brandneue Modelle (Electrics wie auch Classics), über Testfahrten, Masters of Dirt, Preise, Design und eine aktuelle HMW Investitionsmöglichkeit über Conda.
https://www.hmw-mobility.com/de/home-de/
Investments über Conda: https://www.hmw-mobility.com/de/investieren/

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8451
- ATX deutlich schwächer
- FACC auch heute gesucht
- RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen
- Zahlen von Erste Group, News zu AT&S, BKS, Wiener Privatbank, Baader Bank, Kontron, wienerberger
- Michael Hofbauer läutet die Opening Bell für Donnerstag. Ein Börsepeople-Podcast mit dem Mitgründer und CEO von HMW Mobillty geht morgen früh live
- Börse Frankfurt: DAX in Richtung Rekord, die Deutsche Börse selbst ist vorne
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.02.)


(27.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

>>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Zertifikate Party Österreich: Zufriedenes Update Zertifikate Real Money Depot bei dad.at - Bayer und RBI brachten Plus, Verlierer gibt es auch

    Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel, dad.at, ge...

    Books josefchladek.com

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published



