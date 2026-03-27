SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)

27.03.2026, 4180 Zeichen

Eine frisch gewählte SAP-Betriebsrätin steht nach einer internen Meldung vor dem Rauswurf. Der Vorwurf: Sie soll sich für eine Sitzung krank gemeldet haben, um stattdessen Wahlkampf zu betreiben. Der Fall zeigt die Grenzen des besonderen Kündigungsschutzes für Arbeitnehmervertreter auf.

Die Mitarbeiterin, ein „Senior User Assistance Developer“, bestreitet die Vorwürfe. Laut der anonymen Meldung soll sie sich am 26. Februar für eine Betriebsratssitzung krankgemeldet, aber zeitgleich am Standort St. Ingbert für die laufenden Betriebsratswahlen geworben haben. SAP bestätigte die Prüfung des Falls. Eine Entscheidung der Personalabteilung wird in den kommenden Tagen erwartet.

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Der robuste, aber nicht absolute Kündigungsschutz

Deutsche Betriebsräte genießen einen umfassenden Schutz. Eine ordentliche Kündigung ist für sie unzulässig. Eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt zwar möglich, unterliegt jedoch extrem hohen Hürden. Sie bedarf bei amtierenden Mitgliedern sogar der vorherigen Zustimmung des Betriebsrats selbst.

Doch der Schutz ist nicht absolut. Schwere Pflichtverletzungen können auch für Betriebsräte das Aus bedeuten. Der Vorwurf der Arbeitszeitfälschung – Krankmeldung bei gleichzeitiger Arbeit – könnte, falls bewiesen, als solch ein „wichtiger Grund“ gewertet werden.

Ein Präzedenzfall aus Mannheim

SAP hat hier bereits Erfahrung. 2021 bestätigte das Arbeitsgericht Mannheim die fristlose Kündigung des damaligen Betriebsratschefs Ralf Zeiger. Ihm wurden Manipulationen interner Dokumente nachgewiesen. Das Gericht sah darin einen endgültigen Vertrauensverbruch, der eine außerordentliche Kündigung rechtfertigte.

Dieser Fall zeigt: Verstöße gegen Compliance und Vertrauen können den besonderen Kündigungsschutz durchbrechen. Der aktuelle Vorfall bewegt sich in einer ähnlichen Grauzone zwischen persönlichem Fehlverhalten und der geschützten Betriebsratstätigkeit.

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Unruhiges Fahrwasser für SAPs Belegschaft

Die Affäre trifft auf ein angespanntes Betriebsklima. SAP durchläuft seit Jahren tiefgreifende Restrukturierungen. Ein im Januar 2024 bekanntgegebenes Programm könnte bis zu 10.000 Stellen betreffen. Der Betriebsrat kritisierte dies scharf und vermutete reine Kostengründe hinter den Plänen.

Hinzu kommen interne Kontroversen um Bonussysteme und ein sinkendes Vertrauen in die Führung. Eine interne Umfrage Ende 2025 zeigte: Das Vertrauen in den Vorstand war auf 59 Prozent gesackt – ein Rückgang von über 20 Prozentpunkten binnen vier Jahren. In dieser Lage ist die Rolle der Mitarbeitervertretung besonders sensibel.

Ein Testfall für die deutsche Mitbestimmungskultur

Was bedeutet der Fall für die Zukunft? Sollte es zur Kündigung kommen, wird mit einer Kündigungsschutz klage gerechnet. Ein Gericht müsste dann endgültig bewerten, ob die Vorwürfe den „wichtigen Grund“ für eine fristlose Entlassung rechtfertigen.

Unabhängig vom Ausgang sendet der Vorgang Signale. Er könnte das bereits belastete Verhältnis zwischen Belegschaft und Führung weiter verschärfen. Und er wirft eine grundsätzliche Frage auf: Wie viel Schutz brauchen Betriebsräte, um ihre Kontrollfunktion ohne Angst ausüben zu können – und wo beginnt der Missbrauch dieses Schutzes?

Die laufenden Betriebsratswahlen 2026 in ganz Deutschland unterstreichen die Aktualität dieser Debatte. Der Fall bei SAP, dem größten Softwarekonzern Europas, wird dabei genau beobachtet. Er ist ein Stresstest für die deutsche Mitbestimmung im globalen Tech-Wettbewerb.

(27.03.2026)

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