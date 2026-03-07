SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Demenzprävention: Deutschland setzt 2026 auf Lebensstil-Änderungen ( Finanztrends)

07.03.2026, 3129 Zeichen

Mehr als ein Drittel aller Demenzfälle in Deutschland sind vermeidbar. Das belegt eine aktuelle Studie des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE). Die Erkenntnis treibt Politik und Forschung an: In diesem finalen Jahr der Nationalen Demenzstrategie soll Prävention endlich in den Alltag der Menschen kommen.

Studie: 36 Prozent der Fälle vermeidbar

Forscher des DZNE und der Harvard Medical School identifizierten zwölf beeinflussbare Risikofaktoren. Dazu zählen Bluthochdruck, Schwerhörigkeit, Bewegungsmangel und soziale Isolation. Auch das Bildungsniveau spielt eine entscheidende Rolle.

„Demenz ist in vielen Fällen kein unabwendbares Schicksal“, betonen die Experten. Die Herausforderung liegt nun im Transfer: Wie bringt man dieses Wissen aus der Wissenschaft in die Wohnzimmer? Denn die Möglichkeiten der Vorbeugung sind in der Bevölkerung noch zu wenig bekannt.

Demenzstrategie auf der Zielgeraden

Bis Ende 2026 will die Bundesregierung 162 Maßnahmen ihrer Nationalen Demenzstrategie umsetzen. Ein Schwerpunkt liegt auf zielgruppenspezifischer Aufklärung. So profitieren Frauen laut Studien besonders von der Behandlung depressiver Symptome. Männer hingegen zeigen beim Renteneintritt große Offenheit für Lebensstil-Änderungen.

Parallel rückt die junge Generation in den Fokus. Mit der „Brain Health School Challenge 2026“ sollen Schüler für das Thema Gehirngesundheit sensibilisiert werden. Die Botschaft: Effektive Prävention muss alle Altersgruppen erreichen.

Köln wird zum Zentrum der Prävention

Am 22. April 2026 treffen sich in Köln Fachleute aus dem gesamten Bundesgebiet. Die achte Bundeskonferenz des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) stellt die praktische Umsetzung in den Mittelpunkt. Auf der Agenda stehen internationale Best-Practice-Beispiele und konkrete Interventionsansätze.

Ein Schlüsselbegriff ist die „Verhältnisprävention“. Es geht nicht mehr nur um individuelle Verantwortung, sondern um die Gestaltung von Lebensumgebungen. Können Städte Bewegungsmöglichkeiten schaffen? Ermöglichen Kommunen soziale Teilhabe für alle? Diese Fragen stehen im Raum.

Ein Paradigmenwechsel bahnt sich an

Die gesellschaftliche Wahrnehmung der Demenz verändert sich grundlegend. Das Motto des Welt-Alzheimertags 2026 lautet programmatisch: „Demenz – (k)eine Frage des Alters“. Damit soll das Vorurteil bekämpft werden, es handele sich nur um eine Erkrankung der Hochbetagten.

Angesichts von 1,8 Millionen Betroffenen und steigenden Systemkosten gilt Prävention als wirksamstes Instrument. Da eine medikamentöse Heilung nicht in Sicht ist, setzt die Politik voll auf Vorbeugung. Die Verzahnung von Forschung und Gesundheitsstrategie soll die Weichen für die Zukunft stellen.


(07.03.2026)

