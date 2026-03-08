SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)

08.03.2026, 3522 Zeichen

Die Schere zwischen XRP-Kurs und Ripple-Geschäft klafft immer weiter auseinander. Während die Zahlungsinfrastruktur des Unternehmens Meilensteine feiert, ziehen institutionelle Investoren ihr Kapital aus XRP-ETFs ab – so stark wie seit Wochen nicht mehr.

ETF-Abflüsse auf Monatshoch

Am 6. März verzeichneten XRP-ETFs Mittelabflüsse von 16,62 Millionen Dollar – der höchste Tageswert im laufenden Monat. Allein der 21Shares XRP ETF verlor 10,60 Millionen Dollar, gefolgt von Bitwise mit 3,65 Millionen und Grayscale mit 2,37 Millionen Dollar.

Die Abflüsse markieren die zweite Welle institutioneller Zurückhaltung innerhalb weniger Wochen. Sowohl der Canary XRP ETF als auch der Franklin XRP ETF meldeten null Zuflüsse – ein deutliches Zeichen dafür, dass Investoren angesichts der volatilen Kursentwicklung vorerst an der Seitenlinie bleiben.

Trotz der jüngsten Turbulenzen bleibt die Gesamtbilanz der XRP-ETFs positiv: Seit Launch haben die Produkte zusammen 1,24 Milliarden Dollar an Netto-Zuflüssen akkumuliert. Die aktuellen Abflüsse könnten daher eher eine kurzfristige Positionsbereinigung als einen fundamentalen Stimmungsumschwung signalisieren.

Ripple Payments durchbricht 100-Milliarden-Marke

Während der Token unter Druck steht, liefert Ripple auf Unternehmensseite ab. Die Payments-Plattform hat die Marke von 100 Milliarden Dollar Transaktionsvolumen überschritten. Das Unternehmen baut die Infrastruktur zu einer Full-Stack-Lösung aus, die es Firmen ermöglicht, Fiat-Währungen und Stablecoins über einen einzigen Anbieter zu verwalten – inklusive Custody, Treasury-Automatisierung und Settlement.

Die Entwicklung zeigt: Ripples Zahlungsgeschäft läuft weitgehend unabhängig vom XRP-Preis. Die institutionelle Nachfrage nach der Infrastruktur wächst, selbst wenn die Token-Bewertung schwächelt. Besonders Stablecoins gewinnen an Bedeutung – viele der über 300 Banken im Ripple-Netzwerk nutzen primär die Messaging- und Tracking-Tools, nicht aber XRP für das Settlement.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei XRP?

Regulatorische Hängepartie bleibt Unsicherheitsfaktor

Der Digital Asset Market CLARITY Act, der XRP formal als digitales Rohstoffprodukt klassifizieren und damit Bitcoin und Ethereum gleichstellen würde, steckt im Kongress fest. Das Gesetz passierte das Repräsentantenhaus im Juli 2025 mit deutlicher Mehrheit, scheitert aber aktuell an einem Streit zwischen Banken und Krypto-Industrie über Stablecoin-Regelungen.

Für XRP wäre eine Verabschiedung ein Katalysator: Die regulatorische Klarheit würde die letzte große Hürde für Banken und Asset Manager beseitigen, XRP in ihre Systeme zu integrieren. Standard Chartered hat seine XRP-Prognose für 2026 kürzlich von 8 auf 2,80 Dollar gesenkt – die größte prozentuale Kürzung im gesamten Krypto-Portfolio der Bank. Begründung: Die erwarteten institutionellen Zuflüsse blieben aus.

Die nächsten Wochen dürften zeigen, ob sich im Senat Bewegung beim CLARITY Act abzeichnet und ob die neuen DeFi-Features auf dem XRP Ledger tatsächlich Aktivität anziehen. Bis dahin bleibt die Diskrepanz zwischen Unternehmensfortschritt und Token-Performance bestehen.

Anzeige

XRP-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue XRP-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

Die neusten XRP-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für XRP-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

XRP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(08.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Tesla-Wahl zeigt: Betriebsräte sind 2026 wichtiger denn je ( Finanztrends)

» Trakya Cam: Marktdynamik entscheidet ( Finanztrends)

» The Trade Desk Aktie: Rekord-Kauf des CEO ( Finanztrends)

» XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)

» VIX: Volatilität schießt hoch ( Finanztrends)

» Revo Insurance Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)

» Bell Copper Aktie: Millionen-Finanzierung gesichert ( Finanztrends)

» Unicycive Aktie: Führung im Visier ( Finanztrends)

» Gilead Sciences Aktie: HIV-Fortschritte ( Finanztrends)

» Green Bridge Metals Aktie: Nächster Schritt ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)
Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
Heidelberg Materials Aktie: Harte Einschnitte ( Finanztrends)
Akupressur: Neue Hoffnung bei Migräne-Übelkeit ( Finanztrends)
Drillisch und AT&T vs. Telecom Italia und Vodafone – kommentierter KW 10 Peer Group Watch Telekom
Kraftsport 2026: Rekord-Prämien und neue Trainingsregeln ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    08.03.2026, 3522 Zeichen

    Die Schere zwischen XRP-Kurs und Ripple-Geschäft klafft immer weiter auseinander. Während die Zahlungsinfrastruktur des Unternehmens Meilensteine feiert, ziehen institutionelle Investoren ihr Kapital aus XRP-ETFs ab – so stark wie seit Wochen nicht mehr.

    ETF-Abflüsse auf Monatshoch

    Am 6. März verzeichneten XRP-ETFs Mittelabflüsse von 16,62 Millionen Dollar – der höchste Tageswert im laufenden Monat. Allein der 21Shares XRP ETF verlor 10,60 Millionen Dollar, gefolgt von Bitwise mit 3,65 Millionen und Grayscale mit 2,37 Millionen Dollar.

    Die Abflüsse markieren die zweite Welle institutioneller Zurückhaltung innerhalb weniger Wochen. Sowohl der Canary XRP ETF als auch der Franklin XRP ETF meldeten null Zuflüsse – ein deutliches Zeichen dafür, dass Investoren angesichts der volatilen Kursentwicklung vorerst an der Seitenlinie bleiben.

    Trotz der jüngsten Turbulenzen bleibt die Gesamtbilanz der XRP-ETFs positiv: Seit Launch haben die Produkte zusammen 1,24 Milliarden Dollar an Netto-Zuflüssen akkumuliert. Die aktuellen Abflüsse könnten daher eher eine kurzfristige Positionsbereinigung als einen fundamentalen Stimmungsumschwung signalisieren.

    Ripple Payments durchbricht 100-Milliarden-Marke

    Während der Token unter Druck steht, liefert Ripple auf Unternehmensseite ab. Die Payments-Plattform hat die Marke von 100 Milliarden Dollar Transaktionsvolumen überschritten. Das Unternehmen baut die Infrastruktur zu einer Full-Stack-Lösung aus, die es Firmen ermöglicht, Fiat-Währungen und Stablecoins über einen einzigen Anbieter zu verwalten – inklusive Custody, Treasury-Automatisierung und Settlement.

    Die Entwicklung zeigt: Ripples Zahlungsgeschäft läuft weitgehend unabhängig vom XRP-Preis. Die institutionelle Nachfrage nach der Infrastruktur wächst, selbst wenn die Token-Bewertung schwächelt. Besonders Stablecoins gewinnen an Bedeutung – viele der über 300 Banken im Ripple-Netzwerk nutzen primär die Messaging- und Tracking-Tools, nicht aber XRP für das Settlement.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei XRP?

    Regulatorische Hängepartie bleibt Unsicherheitsfaktor

    Der Digital Asset Market CLARITY Act, der XRP formal als digitales Rohstoffprodukt klassifizieren und damit Bitcoin und Ethereum gleichstellen würde, steckt im Kongress fest. Das Gesetz passierte das Repräsentantenhaus im Juli 2025 mit deutlicher Mehrheit, scheitert aber aktuell an einem Streit zwischen Banken und Krypto-Industrie über Stablecoin-Regelungen.

    Für XRP wäre eine Verabschiedung ein Katalysator: Die regulatorische Klarheit würde die letzte große Hürde für Banken und Asset Manager beseitigen, XRP in ihre Systeme zu integrieren. Standard Chartered hat seine XRP-Prognose für 2026 kürzlich von 8 auf 2,80 Dollar gesenkt – die größte prozentuale Kürzung im gesamten Krypto-Portfolio der Bank. Begründung: Die erwarteten institutionellen Zuflüsse blieben aus.

    Die nächsten Wochen dürften zeigen, ob sich im Senat Bewegung beim CLARITY Act abzeichnet und ob die neuen DeFi-Features auf dem XRP Ledger tatsächlich Aktivität anziehen. Bis dahin bleibt die Diskrepanz zwischen Unternehmensfortschritt und Token-Performance bestehen.

    Anzeige

    XRP-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue XRP-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

    Die neusten XRP-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für XRP-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    XRP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (08.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    BNP Paribas
    BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Tesla-Wahl zeigt: Betriebsräte sind 2026 wichtiger denn je ( Finanztrends)

    » Trakya Cam: Marktdynamik entscheidet ( Finanztrends)

    » The Trade Desk Aktie: Rekord-Kauf des CEO ( Finanztrends)

    » XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)

    » VIX: Volatilität schießt hoch ( Finanztrends)

    » Revo Insurance Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)

    » Bell Copper Aktie: Millionen-Finanzierung gesichert ( Finanztrends)

    » Unicycive Aktie: Führung im Visier ( Finanztrends)

    » Gilead Sciences Aktie: HIV-Fortschritte ( Finanztrends)

    » Green Bridge Metals Aktie: Nächster Schritt ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)
    Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
    Heidelberg Materials Aktie: Harte Einschnitte ( Finanztrends)
    Akupressur: Neue Hoffnung bei Migräne-Übelkeit ( Finanztrends)
    Drillisch und AT&T vs. Telecom Italia und Vodafone – kommentierter KW 10 Peer Group Watch Telekom
    Kraftsport 2026: Rekord-Prämien und neue Trainingsregeln ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de