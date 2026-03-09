DGE warnt: Crash-Diäten schädigen Darmflora nachhaltig ( Finanztrends)

09.03.2026, 4009 Zeichen

Ein radikaler Kurswechsel bahnt sich in der Ernährungsmedizin an. Auf ihrem 63. Wissenschaftlichen Kongress in Kassel stellte die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) radikale Hungerkuren an den Pranger. Die aktuelle Forschung zeigt: Crash-Diäten schaden dem Darm-Mikrobiom und machen langfristiges Abnehmen unmöglich.

Das Mikrobiom entscheidet über Erfolg oder Scheitern

Knapp 800 Experten diskutierten unter dem Leitthema „Ernährung und Mikrobiom“. Ihr zentrales Fazit: Die Billionen Bakterien in unserem Darm steuern maßgeblich, wie wir Nährstoffe verwerten und Energie speichern. Eine ballaststoffreiche, pflanzenbetonte Ernährung „füttert“ die guten Bakterien. Das dämpft Entzündungen und erleichtert die Gewichtsregulation.

Radikaldiäten bewirken das Gegenteil. Sie entziehen der Darmflora wichtige Nährstoffe, reduzieren ihre Vielfalt und begünstigen so chronische Krankheiten. Die Empfehlung der Wissenschaftler ist klar: Finger weg von extremen Programmen. Stattdessen stärken fermentierte Lebensmittel, Vollkorn und Hülsenfrüchte das Mikrobiom nachhaltig.

Warum der Körper gegen Hungerkuren rebelliert

Die physiologischen Gründe für das Scheitern von Crash-Diäten sind eindeutig. Bei radikalem Kaloriendefizit schaltet der Stoffwechsel in den Notfallmodus. Der Grundumsatz sinkt, und der Körper baut wertvolle Muskelmasse statt Fettreserven ab. Das verschlechtert die Energiebilanz weiter.

Gleichzeitig steigt der Stresshormon-Spiegel. Cortisol hemmt den Fettabbau und triggert Heißhunger. Kein Wunder also, dass nach der Diät der Jo-Jo-Effekt zuschlägt. Die Fachgesellschaften raten zu einem realistischen Tempo: Fünf bis zehn Prozent Gewichtsverlust in drei bis sechs Monaten.

Die drei Säulen für dauerhaften Erfolg

Nachhaltiges Abnehmen braucht einen Dreiklang aus Ernährung, Bewegung und Verhalten. Die DGE empfiehlt, den Teller zu drei Vierteln mit pflanzlichen Lebensmitteln zu füllen. Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen liefern Proteine gegen Muskelabbau und Ballaststoffe für den Darm.

Zusätzlich fordert die aktuelle Adipositas-Leitlinie regelmäßige Bewegung. Krafttraining erhält die stoffwechselaktive Muskelmasse, Ausdauersport stärkt Herz und Kreislauf. Entscheidend ist aber die dritte Säule: das Erkennen und Durchbrechen emotionaler Essmuster durch achtsames Essen.

Vom Kalorienzählen zur Darmgesundheit

Die Kongress-Ergebnisse markieren einen Paradigmenwechsel. Die Medizin betrachtet Übergewicht nicht mehr als simples Kalorienproblem, sondern als komplexe chronische Erkrankung. Der Fokus verschiebt sich von der Waage zum Darm, dem Steuerzentrum für Immunsystem und Stoffwechsel.

Gleichzeitig rückt die Psychologie in den Blick. Die Leitlinie verlangt, die Stigmatisierung Betroffener im Gesundheitssystem zu bekämpfen. Eine wertschätzende, individuelle Betreuung verspricht höhere Erfolge als starre Diätpläne.

Personalisierte Ernährung als Zukunftsvision

Wie geht es weiter? Auf dem Kongress zeichnete sich ein Bild von maßgeschneiderter Beratung ab. Künstliche Intelligenz und detaillierte Mikrobiom-Analysen könnten künftig individuelle Ernährungspläne ermöglichen, die exakt auf die eigene Darmflora abgestimmt sind.

Bis diese Zukunftstechnologie alltagstauglich ist, bleibt die pflanzenbetonte Vollwertkost der Goldstandard. Der Weg zum Wunschgewicht ist ein Marathon – aber einer, der sich für die langfristige Gesundheit doppelt lohnt.

