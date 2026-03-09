SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

09.03.2026, 4817 Zeichen

Realty Income profitiert gerade gleich von mehreren Trends: sinkende Zinserwartungen, ein großes Akquisitionsprogramm für 2026 und eine Dividendenhistorie, die Einkommensinvestoren anzieht. Gleichzeitig sorgt ausgerechnet das Wachstum pro Aktie für Stirnrunzeln. Kann der REIT das Tempo der Expansion so umsetzen, dass am Ende auch die Aktionäre spürbar mehr verdienen?

Zinsen drehen den Wind

Die Rally kommt nicht aus dem Nichts. Der Markt spielt 2026 wieder stärker das Szenario fallender Finanzierungskosten – und genau das ist für Immobilienwerte wie Realty Income zentral. Laut Quelltext hat die US-Notenbank seit Dezember 2025 zweimal die Zinsen gesenkt; auch langfristige Renditen sind gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgekommen. Das wirkt doppelt: Bewertungen von REITs werden tendenziell attraktiver, und neue Deals lassen sich leichter kalkulieren.

Aus Anlegersicht passt dazu das Bild in den Kursdaten: Nach einem starken Jahresstart (+14,50% YTD) gab es zuletzt eine kleine Verschnaufpause (‑3,13% in 7 Tagen) – bei Schlusskurs 55,99 Euro am Freitag.

Operativ solide – und mit neuen Kapitalquellen

Operativ meldete Realty Income für das vierte Quartal 2025 viel Aktivität: 2,4 Mrd. US-Dollar Investitionen zu einer anfänglichen gewichteten Cash-Rendite von 7,1%, dazu frisches Kapital über das ATM-Programm (brutto 817,8 Mio. US-Dollar). Beim Wiedervermieten legte das Unternehmen eine Mietrückgewinnungsrate von 104,9% vor – ein Hinweis darauf, dass Neuverträge zu leicht besseren Konditionen gelangen.

Auch das Thema „Private Capital“ gewinnt an Gewicht. Realty Income hat seinen ersten US Open-End Core Plus Fund gestartet und bis Jahresende 1,5 Mrd. US-Dollar an Commitments eingesammelt. Für 2025 stieg das Adjusted FFO auf 3,9 Mrd. US-Dollar (+7% zum Vorjahr). Gleichzeitig blieb die Ausschüttungsquote auf AFFO-Basis mit rund 75% laut Text stabil – wichtig, weil genau daraus die Dividendenfähigkeit abgeleitet wird.

2026: Große Expansion, begrenztes Pro-Aktie-Wachstum

Für 2026 setzt das Management die Messlatte bei den Zukäufen hoch: Rund 8,0 Mrd. US-Dollar Investmentvolumen sind geplant, etwa 27% mehr als im Vorjahr – mit starkem Fokus auf Europa. Beim AFFO je Aktie ist der Ausblick dagegen deutlich nüchterner: 4,38 bis 4,42 US-Dollar werden erwartet, das entspricht am Midpoint rund 2,8% Wachstum.

Genau hier liegt der Knackpunkt: Zusatzerträge aus dem neuen Fonds und einem 1,5-Mrd.-US-Dollar-Joint-Venture reichen laut Quelltext noch nicht aus, um höhere Kreditausfälle und das eher langsame AFFO-je-Aktie-Wachstum zu überdecken. Und wenn das Same-Store-Mietwachstum nur bei 1,0% bis 1,3% liegen soll, wird klar: Ein großer Teil der nächsten Entwicklung soll aus neuen Käufen kommen – gerade in Europa, wo Währungs-, Regulierungs- und Wettbewerbsfaktoren mitspielen.

Zusätzliche Schlaglichter setzt die Strategie: Im Januar 2026 wurde eine Partnerschaft mit GIC samt Build-to-suit-Joint-Venture (zusammen über 1,5 Mrd. US-Dollar Commitments) angekündigt. Außerdem erfolgte der Einstieg in Mexiko mit einem 200-Mio.-US-Dollar-Takeout-Commitment für ein langfristig vermietetes Industrieportfolio in US-Dollar.

Zum Gesamtbild gehört aber auch ein personeller Wechsel: Die Chief Legal Officer Michelle Bushore wird das Unternehmen verlassen, bleibt jedoch bis zum 2. September 2026 für eine geordnete Übergabe. Kurz zuvor hatte Freedom Capital Markets die Aktie nach den 2025er-Zahlen und der 2026er-Guidance von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft.

Dividende bleibt der Anker

Die Dividendenstory bleibt intakt – und ist ein zentraler Grund, warum Realty Income wieder stärker Beachtung findet. Das Unternehmen verweist auf 133 Dividendenerhöhungen seit dem NYSE-Listing 1994 und die 113. quartalsweise Erhöhung in Folge (Stand Dezember 2025). Die annualisierte Dividende lag zum 31. Dezember 2025 bei 3,240 US-Dollar je Aktie; die ausgewiesene Dividendenrendite im Text beträgt rund 4,8%.

Konkreter Blick nach vorn: Bis spätestens 31. März 2026 will Realty Income die „Cornerstone“-Eigenkapitalrunde für das Private-Fund-Geschäft abschließen; in dieser Runde sollen die Zusagen bei 1,7 Mrd. US-Dollar gedeckelt werden. Parallel wird 2026 zur Bewährungsprobe, ob die geplanten 8 Mrd. US-Dollar an Zukäufen – besonders in Europa – das moderate Wachstum je Aktie tatsächlich beschleunigen können.

(09.03.2026)

