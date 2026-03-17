» Cannabis-Therapie: Kein Nutzen für psychische Leiden ( Finanztrends)

17.03.2026, 4826 Zeichen

Eine umfassende Studie entzaubert den vermeintlichen Wundereffekt von medizinischem Cannabis auf die Psyche. Die Analyse zeigt: Bei Depressionen, Angststörungen oder PTSD bringt die Behandlung keinen klinischen Nutzen – birgt aber erhebliche Risiken.

Größte Meta-Studie findet keine Wirksamkeit

Forscher der Universität Sydney und internationaler Institute haben die bislang umfassendste Auswertung vorgelegt. Sie analysierten 54 klinische Studien aus den Jahren 1980 bis 2025 mit insgesamt 2.477 Teilnehmern. Untersucht wurden verschiedene Cannabis-Medikamente wie Kapseln, Öle und Sprays mit den Wirkstoffen CBD und THC.

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Das Ergebnis ist eindeutig: Es gibt keine klinische Rechtfertigung, diese Substanzen gegen Angststörungen, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen (PTSD), Magersucht oder Psychosen zu verschreiben. Weder natürliche noch synthetische Cannabinoide führten zu signifikanten Verbesserungen. Besonders auffällig: Für Depressionen als Hauptbehandlungsgrund fehlen qualitativ hochwertige Studien fast vollständig – eine große Lücke zwischen Evidenz und Verschreibungspraxis.

Risiken überwiegen klar den Nutzen

Die im Fachjournal The Lancet Psychiatry veröffentlichte Studie warnt: Der routinemäßige Einsatz kann psychiatrische Verläufe sogar verschlechtern. Konkret identifizierten die Forscher ein erhöhtes Risiko für psychotische Symptome und die Entwicklung einer Cannabis-Abhängigkeit.

Besorgniserregend: Bei Menschen mit Kokain-Abhängigkeit steigerten Cannabinoide das Verlangen. Die größte Gefahr sehen Experten darin, dass Patienten durch nicht belegte Cannabis-Therapien von wirksamen, evidenzbasierten Behandlungen abgehalten werden.

Diese Bedenken werden durch eine weitere Studie gestützt, die im Februar 2026 im JAMA Health Forum erschien. Sie untersuchte Daten von fast einer halben Million Jugendlicher. Das Ergebnis: Teenager, die Cannabis konsumierten, hatten ein mehr als doppelt so hohes Risiko, später an Psychosen oder bipolaren Störungen erkrankt zu werden. Die Wahrscheinlichkeit für Depressionen stieg um 34 Prozent, für Angststörungen um 24 Prozent. Die Adoleszenz scheint eine besonders vulnerable Phase für cannabisbedingte Schäden zu sein.

Geringfügige positive Effekte fanden die Forscher lediglich bei Autismus-Symptomen, Schlafstörungen und Tics beim Tourette-Syndrom. Auch als begleitende Therapie bei Cannabis-Abhängigkeit selbst zeigte sich Potenzial. Diese eng begrenzten Anwendungen erfordern jedoch strenge medizinische Überwachung und rechtfertigen keinesfalls den breiten Einsatz bei psychischen Erkrankungen.

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Kluft zwischen Evidenz und Verschreibungsboom

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse stehen in krassem Gegensatz zur Praxis. Weltweit nehmen Millionen Menschen Cannabis gegen psychische Probleme ein, vor allem gegen Angst und Depression. In Australien hat sich der Umsatz mit Cannabinoid-Medikamenten in vier Jahren verdreifacht, mit über einer Million Verschreibungsgenehmigungen. In den USA und Kanada nutzt etwa die Hälfte der medizinischen Cannabis-Patienten die Substanz für die psychische Gesundheit.

Experten kritisieren die Rolle der Industrie: Durch aggressive Vermarktung und die Normalisierung des Mittels entstehe ein falscher Eindruck von medizinischer Legitimität. Hinzu kommen Interessenkonflikte, da die Cannabis-Branche oft mit kleineren, weniger rigorosen Studien verbunden ist, die die Vorteile betonen. Viele Patienten greifen aus Frustration über Nebenwirkungen herkömmlicher Medikamente zu Cannabis – ein gefährlicher Tausch, wie Fachleute warnen.

Folgen für Regulierung und Praxis

Die Studie fällt in eine Zeit intensiver regulatorischer Prüfungen. In Australien hat die Therapeutic Goods Administration eine Überprüfung der Aufsicht über medizinisches Cannabis eingeleitet. Im Vereinigten Königreich untersucht der Advisory Council on the Misuse of Drugs die unbeabsichtigten Folgen der Legalisierung von Cannabis-Produkten 2018.

Die neuen Erkenntnisse werden künftige Behandlungsleitlinien stark beeinflussen. Experten fordern Ärzte auf, Cannabinoide nicht routinemäßig für psychische Gesundheit zu autorisieren. Stattdessen müssten Patienten transparent über die Grenzen dieser Produkte aufgeklärt werden. Die Wissenschaft verlangt zudem besser konzipierte, größere klinische Studien. Bis dahin gilt: Der routinemäßige Einsatz von Cannabinoiden gegen psychische Störungen ist klinisch nicht gerechtfertigt.

(17.03.2026)

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