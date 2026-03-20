Gezieltes Training hält Knie und Hüfte mobil ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
20.03.2026, 3220 Zeichen
Gezieltes Training für Knie und Hüfte ist der Schlüssel zu einem mobilen Leben im Alter. Experten betonen, dass die Beweglichkeit dieser Gelenke entscheidend für Selbstständigkeit und Sturzprävention ist.
Warum diese Gelenke so wichtig sind
Knie und Hüfte tragen unser gesamtes Gewicht. Sie ermöglichen grundlegende Bewegungen wie Gehen, Stehen und Treppensteigen. Ihre Funktionsfähigkeit ist eine zentrale Säule, um Stürze zu vermeiden – eine der größten Gefahren für Senioren. Ein Bruch kann oft den Verlust der Selbstständigkeit bedeuten.
Gezieltes Training von Kraft, Balance und Flexibilität senkt dieses Risiko erheblich. Es verbessert spürbar die Lebensqualität.
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Um die Gelenke zu stabilisieren und die Beweglichkeit im Alltag zu erhalten, sind oft nur wenige Minuten gezieltes Training nötig. Orthopäde Prof. Dr. med. Wessinghage zeigt in diesem kostenlosen Ratgeber 17 einfache Übungen für eine spürbare Entlastung. 17 Übungen für 3-Minuten-Wunderübungen gratis sichern
Die natürlichen Gegner: Arthrose und Muskelschwund
Mit den Jahren nutzt sich der Knorpel in den Gelenken ab. Diese Arthrose trifft besonders häufig Knie und Hüfte. Millionen Menschen in Deutschland leiden unter den Schmerzen und Bewegungseinschränkungen.
Parallel schwindet die Muskelmasse, ein Prozess namens Sarkopenie. Diese Doppelbelastung aus steifen Gelenken und schwacher Muskulatur erschwert Alltägliches immens.
Der neue Ansatz: Bewegung statt Schonung
Moderne Leitlinien setzen auf Eigenverantwortung und aktive Therapie. Statt nur auf Medikamente oder Operationen zu vertrauen, rücken sie individuell angepasstes Training in den Vordergrund.
Denn starke Muskeln entlasten und stabilisieren die Gelenke. Dieser proaktive Ansatz kann den Verlauf einer Arthrose sogar verlangsamen.
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Da der Körper ab 50 verstärkt Muskulatur abbaut, ist ein gezielter Kraftaufbau die beste Vorsorge gegen Gelenkbeschwerden. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, wie Sie mit nur 6 einfachen Übungen zu Hause Ihre Muskulatur stärken und Schmerzen vorbeugen können. Kostenlosen 6-Übungen-Plan für zu Hause herunterladen
So viel Bewegung empfehlen Experten
Die Weltgesundheitsorganisation WHO rät Senioren zu mindestens 150 Minuten moderater Bewegung pro Woche. Ideal sind gelenkschonende Aktivitäten wie zügiges Gehen, Radfahren, Schwimmen oder Tanzen.
An zwei bis drei weiteren Tagen sollte gezieltes Kraft- und Balancetraining stehen. Schon einfache Übungen zu Hause zeigen Wirkung.
Einfache Übungen für mehr Beweglichkeit
Welche Übungen helfen konkret? Für die Hüfte eignen sich kreisende Beinbewegungen im Liegen oder Stehen. Sanfte Dehnungen der Hüft- und Gesäßmuskulatur fördern die Flexibilität.
Für stabile Knie ist starke Oberschenkelmuskulatur entscheidend. Effektiv sind etwa gestrecktes Beinheben im Sitzen oder leichte Kniebeugen mit Festhalten. Besonders gelenkschonend ist Wassergymnastik.
Bewegung als Investition in Lebensqualität
Dieser Fokus auf Prävention markiert einen Wandel. Früher galten Gelenkschmerzen oft als schicksalhaft. Heute weiß man: Inaktivität beschleunigt den Abbau.
Regelmäßige Bewegung stärkt aber nicht nur den Körper. Sie kann auch die Stimmung heben und durch soziale Kontakte in Kursen der Vereinsamung vorbeugen.
Börsepeople im Podcast S24/03: Ruth Jedliczka
Bildnachweis
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Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.
Random Partner
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Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
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