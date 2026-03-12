VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)

12.03.2026, 5392 Zeichen

Während der VW-Vorstand trotz Sparzwängen Millionenprämien kassiert, geht die Porsche-Führung nach einem Gewinndebakel leer aus – ein offener Konflikt mit der Belegschaft ist die Folge.

Die jüngsten Bonus-Entscheidungen im Volkswagen-Konzern offenbaren tiefe Gräben. In einer Phase wirtschaftlicher Unsicherheit und umfassender Sparprogramme sorgt die unterschiedliche Behandlung von Vorständen und Mitarbeitern für Zündstoff. Während die VW-Führungsetage für 2025 mit Millionensummen belohnt wird, müssen die Beschäftigten auf Teile ihrer Prämie verzichten. Bei der Tochter Porsche hingegen verzichtet der Vorstand nach einem katastrophalen Jahr komplett auf Boni. Diese gegensätzlichen Wege entfachen die Debatte über Gerechtigkeit und Verantwortung in der Krise neu.

Anzeige

Wenn Unternehmen wie VW über Bonuskürzungen und Sparprogramme verhandeln, ist eine rechtssichere Grundlage für den Betriebsrat entscheidend. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie bei Verhandlungen das Maximum für Ihre Kollegen herausholen. Muster-Vereinbarungen und Checklisten jetzt gratis sichern

VW: Millionen für den Vorstand, Kürzungen für die Belegschaft

Der Vorstand von Volkswagen wird für das Geschäftsjahr 2025 großzügig entlohnt. Konzernchef Oliver Blume erhält einen Bonus von rund zwei Millionen Euro. Finanzvorstand Arno Antlitz und VW-Markenchef Thomas Schäfer können mit jeweils etwa 1,72 Millionen Euro rechnen. Diese Zahlungen erfolgen vor einem paradoxen Hintergrund: zeitgleich zu einem harten Sparkurs, der auch die Belegschaft trifft.

Im Rahmen eines Tarifkompromisses von Ende 2024 wurde beschlossen, den variablen Teil des Mitariterbonus – die sogenannte Mai-Zahlung – für 2026 und 2027 auszusetzen. Die Beschäftigten erhalten stattdessen nur eine fixe Vorauszahlung von knapp 1.900 Euro im November. Ab 2028 soll der Bonus schrittweise wieder steigen. Diese Diskrepanz hat zu einem heftigen Streit mit dem Betriebsrat geführt.

Die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo kritisierte das Vorgehen scharf, zumal der Konzern für 2025 einen unerwartet hohen Netto-Cashflow von sechs Milliarden Euro meldete. Der Betriebsrat fordert eine faire Erfolgsbeteiligung für die Mitarbeiter. Die Konzernführung reagierte laut Berichten mit einem externen Rechtsgutachten, das von einer Prämienzusage kurz vor der anstehenden Betriebsratswahl abrät. Cavallo spricht von einer "Verzögerungstaktik". Zwar verzichtet der VW-Vorstand im Zuge des Sparprogramms auch auf Vergütungsteile von insgesamt 3,4 Millionen Euro, doch die Symbolik der ausgezahlten Millionen wiegt schwer.

Porsche: Nullrunde nach Gewinneinbruch von über 90 Prozent

Ein völlig anderes Bild zeigt sich bei der Sportwagenschwester Porsche. Der Vorstand des Stuttgarter Unternehmens erhält für das desaströse Geschäftsjahr 2025 keinen Jahresbonus. Dieser drastische Schritt ist die direkte Konsequenz eines dramatischen Gewinneinbruchs. Der Gewinn nach Steuern brach im Vergleich zu 2024 um 91,4 Prozent auf nur noch 310 Millionen Euro ein.

Die Gründe sind vielfältig: Hohe Kosten für eine strategische Neuausrichtung – die nun wieder verstärkte Investitionen in Verbrenner vorsieht – belasteten das Ergebnis mit rund 2,4 Milliarden Euro. Hinzu kamen Belastungen durch US-Zölle und ein schwächelndes China-Geschäft. Der operative Gewinn im Automobilgeschäft sank auf lediglich 90 Millionen Euro, nach rund 5,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Da die gesetzten Ziele klar verfehlt wurden, entfiel die Grundlage für Bonuszahlungen an die Führungsetage.

Zwei Marken, zwei Realitäten im Konzern

Die gegensätzlichen Bonus-Entscheidungen spiegeln die tiefgreifenden Unterschiede in der wirtschaftlichen Lage und Unternehmenskultur wider. Bei VW prallen die Forderungen der Arbeitnehmervertretung nach Teilhabe auf die Sparzwänge des Managements. Bei Porsche hingegen ist die Nullrunde für den Vorstand ein unmissverständliches Signal: Die Verantwortung für das schlechte Ergebnis wird auch an der Spitze getragen.

Diese Entwicklung fand unter der umstrittenen Doppelführung von Oliver Blume statt, der bis Ende 2025 sowohl VW als auch Porsche leitete. Kritiker sehen im Porsche-Debakel ein Indiz für die Überlastung durch diese Konstruktion. Seit Anfang 2026 konzentriert sich Blume voll auf VW, während Michael Leiters die Führung bei Porsche übernommen hat.

Anzeige

Gerade bei strategischen Neuausrichtungen und wirtschaftlichen Krisen ist die Kontrollfunktion der Arbeitnehmervertreter wichtiger denn je. Erfahren Sie in diesem Experten-Report, wie Sie als Betriebsrat den Wirtschaftsausschuss optimal nutzen, um kritische Fragen an die Geschäftsleitung zu stellen. Kostenlosen Guide mit 25 Kontrollfragen anfordern

Ausblick: Ein herausforderndes Jahr 2026

Für beide Unternehmen bleibt 2026 eine Bewährungsprobe. Bei Volkswagen wird der Konflikt um die Mitarbeiterboni die Beziehung zum Betriebsrat weiter belasten. Das Unternehmen steckt mitten in der teuren Transformation zur Elektromobilität, die mit Jobabbau verbunden ist.

Porsche steht vor der Herkulesaufgabe, nach dem katastrophalen 2025 wieder auf Kurs zu kommen. Neuboss Michael Leiters muss die strategische Kehrtwende umsetzen und das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen. Das Management rechnet auch für dieses Jahr mit schwierigen Bedingungen, vor allem in China. Die Bonus-Entscheidungen senden somit ein klares Signal über die Prioritäten in den beiden Herzzentren des Volkswagen-Konzerns.

(12.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner Uniqa

Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)