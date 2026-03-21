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IonQ Aktie: Übernahme unter der Lupe ( Finanztrends)

21.03.2026, 3286 Zeichen

IonQ will SkyWater Technology für rund 1,8 Milliarden Dollar schlucken — und ein neu veröffentlichtes S-4-Formular legt nun die genauen Konditionen offen. Die Finanzstruktur des Deals ist komplex, und der Kurs der IonQ-Aktie hat seit der Ankündigung im Januar spürbar nachgegeben.

Die Übernahme im Detail

SkyWater-Aktionäre erhalten je Aktie 15,00 Dollar in bar sowie eine Aktienkomponente, deren Umtauschverhältnis an den 20-Tage-VWAP von IonQ geknüpft ist. Konkret gilt: Liegt der IonQ-Kurs bei oder unter 37,99 Dollar, werden 0,5265 IonQ-Aktien je SkyWater-Aktie ausgegeben. Bei einem Kurs von 60,13 Dollar oder mehr greift eine Obergrenze von 0,3326 Aktien. Die Vereinbarung sieht zudem eine Abbruchgebühr von rund 51,6 Millionen Dollar vor. Mit dem erwarteten Abschluss im zweiten oder dritten Quartal 2026 plant SkyWater außerdem die Rückzahlung einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 195,5 Millionen Dollar.

IonQ begründet die Übernahme strategisch: Die Integration von SkyWater soll die Fertigung fehlertoleranter Quantenchips beschleunigen und den Zeitplan für Systeme mit zwei Millionen Qubits um bis zu ein Jahr verkürzen. Parallel dazu eröffnete das Unternehmen kürzlich das IonQ Quantum Innovation Centre an der Universität Cambridge — ausgestattet mit einem 256-Qubit-System.

Wachstum und hohe Verluste

Die Geschäftszahlen für 2025 zeigen ein zweigeteiltes Bild. Der Jahresumsatz stieg um 202 Prozent auf 130 Millionen Dollar — IonQ ist damit das erste börsennotierte Quantencomputing-Unternehmen, das die 100-Millionen-Dollar-Marke überschritten hat. Für 2026 erwartet das Management Erlöse zwischen 225 und 245 Millionen Dollar, was einem Wachstum von rund 81 Prozent entspräche.

Gleichzeitig fiel 2025 ein Nettoverlust von mehr als 500 Millionen Dollar an. Die Aktienanzahl hat sich seit 2024 nahezu verdoppelt, da IonQ zur Finanzierung seiner Expansionspläne wiederholt Kapital aufgenommen hat. Liquidität ist vorhanden: Zum Jahresende 2025 verfügte das Unternehmen über 3,3 Milliarden Dollar in Barmitteln und Investments.

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Im Sektor nimmt die Aktivität zu: Die Aktionäre von Xanadu haben einer SPAC-Fusion zugestimmt, das Listing an der Nasdaq ist für den 27. März 2026 geplant — ein Hinweis darauf, dass der Markt für Quantencomputing-Unternehmen weiter an Breite gewinnt.

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    Autor: Finanztrends

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