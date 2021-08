Addiko Bank siegt beim Aktienturnier, Palfinger Gesamtleader, beide haben im Oktober Chancen (Christian Drastil)

Entschieden ist auch das Aktienturnier #8 by IRW-Press. Der Sieger ist Addiko Bank, in einem Finale, in dem es immer um die Null-Linie gegangen ist, besiegte man VST mit +0,35 zu 0,00. Davor besiegte Addiko Bank in Runde 1 Immofinanz mit 4.14 zu -0.36%, in Runde 2 Valneva mit -1.81% zu -4.80%, in Runde 3 Österreichische Post mit 0.74% zu -2.12% und im Semifinale den Verbund mit 3,65 zu 0,95. Herzliche Gratulation an den Neo-CEO Herbert Juranek.

Ein Erratum muss ich bei der Rangliste nach 8 Turnieren bringen. Was ich nicht wusste, ist, dass wir da einen Live-Modus installiert hatten, also die Punkte für 2. Runde und Achtelfinale bei den vier Erstplatzierten schon dabei waren, als ich dies in der Vorwoche virtuell hochrechnete. Damit ist es so, dass Palfinger mit 45 Punkten vorne bleibt, die Post mit 44 Zweiter ist, FACC mit 41 Dritter und Mayr-Melnhof mit 36 Vierter. Den Wanderpokal kann man gewinnen, wenn man 2 Turniere hintereinander holt (kann Addiko beim nächsten Turnier im Oktober schaffen), wenn man insgesamt 3 Turniere gewinnt (Palfinger hat die Chance im Oktober da es schon zwei Siege gab) oder als Erster 100 Punkte in der Rangliste hat. Der Sieger eines Turniers bekommt 15 Punkte, der zweite Finalist 10 Punkte, Halbfinalisten 6 Punkte, Viertelfinalisten 3 Punkte und Achtelfinalisten einen Punkt. https://boerse-social.com/tournament/

Aktien auf dem Radar:Bawag, Frequentis, Erste Group, Kapsch TrafficCom, CA Immo, Mayr-Melnhof, Strabag, Wienerberger, UBM, Rosgix, Österreichische Post, Andritz, Linz Textil Holding, OMV, RBI, Verbund, Rath AG, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, EVN, Fresenius Medical Care.

