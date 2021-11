Wiener Börse: Statistik zu Do&Co, Immofinanz, Uniqa, voestalpine und Wienerberger

Auswertungen aus unserem redaktionellen Robot BSNgine:

DO&CO hat eine aktuell laufende Serie von 7 Tagen im Minus. Was machte die DO&CO-Aktie in der Vergangenheit nach 7 Tagen Minus? In 36.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 55.0 Prozent nach oben und in 9.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 11). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -1,29%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.12%, -0.23%, -1.63%, -2.14%, -1.82%, -0.25%, -1.86% (Gesamtverlust: -7,79%).

Immofinanz hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Plus. Was machte die Immofinanz-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Plus? In 53.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 37.0 Prozent nach unten und in 10.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 355). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,03%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 0.57%, 0.47%, 0.47% (Gesamtzuwachs: 1,52%).

Uniqa hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die Uniqa-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 45.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 51.0 Prozent nach oben und in 4.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 277). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,01%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.60%, -0.48%, -0.12% (Gesamtverlust: -1,19%).

voestalpine hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die voestalpine-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 46.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 53.0 Prozent nach oben und in 2.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 375). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,15%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -1.17%, -2.05%, -0.51% (Gesamtverlust: -3,68%).

Wienerberger hat eine aktuell laufende Serie von 4 Tagen im Plus. Was machte die Wienerberger-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Plus? In 52.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 42.0 Prozent nach unten und in 6.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 294). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,16%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 1.09%, 1.49%, 0.71%, 0.12% (Gesamtzuwachs: 3,44%).

(17.11.2021)

(17.11.2021)

