Wiener Börse: Wie könnte es bei Andritz, AT&S, CA Immo & Co. weitergehen? (Christian Drastil)

Andritz hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die Andritz-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 46.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 52.0 Prozent nach oben und in 3.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 273). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,13%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.86%, -0.86%, -3.14% (Gesamtverlust: -4,79%).

AT&S hat eine aktuell laufende Serie von 4 Tagen im Minus. Was machte die AT&S-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Minus? In 44.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 53.0 Prozent nach oben und in 4.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 137). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,12%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -1.33%, -1.57%, -3.88%, -3.56% (Gesamtverlust: -9,98%).

CA Immo hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die CA Immo-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 47.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 49.0 Prozent nach oben und in 4.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 212). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,04%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.45%, -0.75%, -1.06% (Gesamtverlust: -2,24%).

Mayr-Melnhof hat eine aktuell laufende Serie von 5 Tagen im Plus. Was machte die Mayr-Melnhof-Aktie in der Vergangenheit nach 5 Tagen Plus? In 45.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 51.0 Prozent nach unten und in 4.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 98). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,14%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 3.56%, 1.66%, 0.22%, 1.09%, 3.23% (Gesamtzuwachs: 10,09%).

Palfinger hat eine aktuell laufende Serie von 4 Tagen im Minus. Was machte die Palfinger-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Minus? In 47.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 48.0 Prozent nach oben und in 5.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 144). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,12%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.28%, -0.71%, -2.01%, -1.47% (Gesamtverlust: -4,41%).

Semperit hat eine aktuell laufende Serie von 4 Tagen im Minus. Was machte die Semperit-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Minus? In 46.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 46.0 Prozent nach oben und in 7.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 183). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,15%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -3.00%, -2.58%, -1.23%, -3.57% (Gesamtverlust: -10%).

Uniqa hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die Uniqa-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 46.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 51.0 Prozent nach oben und in 4.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 279). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,01%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.12%, -1.55%, -0.85% (Gesamtverlust: -2,49%).

Verbund hat eine aktuell laufende Serie von 4 Tagen im Minus. Was machte die Verbund-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Minus? In 48.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 48.0 Prozent nach oben und in 4.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 212). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,14%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.98%, -1.19%, -1.84%, -0.91% (Gesamtverlust: -4,84%).

Porr hat eine aktuell laufende Serie von 4 Tagen im Minus. Was machte die Porr-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Minus? In 52.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 38.0 Prozent nach oben und in 10.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 110). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,05%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -2.18%, -0.89%, -1.05%, -1.21% (Gesamtverlust: -5,23%).

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb )

(11.01.2022)

Wiener Börse Plausch #51: Ö-Rätsel von Noah Leidinger, Input von Robert Ottel, Besuch von Schönlingen, Sieg Frequentis

