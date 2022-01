Wolfgang Aubrunner, CCP Austria, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:

1. Marktstart der ÖTOB am 4.Oktober 1991 - viele österreichischen und internationale Banken waren an Board - tolle Aufbruchstimmung

2. Der Start der NEWEX am 3. November 2000 - kaum New schon EX - mit Anlauf gegen die Wand - Handel musste nach einer Woche eingestellt werden

3. Der Schwarze Montag am 19. Oktober 1987 war der erste Börsenkrach nach dem Zweiten Weltkrieg - damals war ich in der Citibank

4. 9.11 - jeder weiß genau wo er zu diesem Zeitpunkt war und alle waren sprachlos

5. Niedergang von Lehmann Brothers am 16.September 2008 ->Margin Call Erklären Sie es mir, wie wenn sie es einem kleinen Kind erklären würden, denn wissen Sie, ich sitze nicht auf diesem Stuhl, weil ich alles wissen muss. Ich sitze hier, weil ich weiß, wie die Musik spielt."

Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen, die je 5 Inputs bringen können (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener Börse) den lässigsten Moment in der Wiener Börsegschichte. Siehe digital unter https://boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_60 .

