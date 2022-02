Martin Foussek, Simpel S.A., nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:

1. 3. April 2017 - Auflage des "Standortfonds Österreich", dem Investmentfonds, der die Wertschöpfung im Land in seiner gesamten Breite abbildet.

2. 9. Mai 2017 - dem "go live" von damals "Own Austria" - dem heute grenzüberschreitend als faire Anlagedienstleistung für alle bekannten OWN360.

3. März 2020 - als 10.000+ OWN360 Anleger durch Käufe von Anteilsscheinen am Standortfonds Österreich ein Zeichen für den Standort Österreich setzten.

4. 2021 - dem Jahr, an dem die Wiener Börse ihren 250. Geburtstag feiert. Ein Jahr, das an die Bedeutung eines funktionierenden Kapitalmarkts erinnert.

5. Das Jahr X, in dem die "Teilhabe am Kapitalmarkt & private Altersvorsorge" nicht nur ein Regierungsprogramm schmückt, sondern Realität wird.

Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen,die je 5 Inputs bringen können (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener Börse) den lässigsten Moment in der Wiener Börsegschichte. Siehe digital unter https://boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_60 .

