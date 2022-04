PIR-News: Weltfondstag, S&T, Wolftank, Wienerberger, Andritz, Research zu voestalpine, ams Osram ... (Christine Petzwinkler)

Anlässlich des heutigen Weltfondstags luden die zwei Organisationen Vereinigung der Österreichischen Investmentgesellschaften (VÖIG) sowie Vereinigung der Ausländischen Investmentgesellschaften (VAIÖ) zu einem virtuellen Pressegespräch. Zur weltweiten Statistik: 2021 waren global 67 Billionen Euro in Investmentfonds investier, es gibt weltweit 131.808 Investmentfonds - 53 Prozent fallen auf die USA, 33 Prozent auf Europa, 14 Prozent auf Asien. In Summe fiel 47 Prozent des Volumens auf die Assetklasse Aktien Die Fondsvolumina in Österreich sind 2021 um 14 Prozent auf 218,8 Mrd. Euro gestiegen, im 1. Quartal 2022 gab es Nettomittelzuflüsse von 1,3 Mrd. Euro. Bei den heimischen Investoren stehen gemischte Fonds im Fokus. In Österreich wird stark in nachhaltige Fonds investiert. "Das wird zum Mainstream", so Dietmar Rupar, Generalsekretär der VOIG.

Die deutsche Tochtergesellschaft der Wolftank Group, DRK 32, wurde zu „Wolftank Deutschland“. In Zukunft vertreibt das Unternehmen neben den doppelwandigen Rohren mit der Marke DRK32 zusätzlich die gesamte Produkt- und Servicepalette der Wolftank-Gruppe in Deutschland. „Der neue Name Wolftank Deutschland steht symbolisch für die Zukunft und die Weiter-entwicklung unserer Tochtergesellschaft. Wir sehen starkes Marktpotenzial in Deutschland, das wir künftig voll ausschöpfen wollen“, sagt Peter Werth, CEO der Wolftank Group.

Die grosso tec AG von Erhard F. Grossnigg und S&T-CEO Hannes Niederhauser hat in der Vorwoche jede Menge S&T-Aktien über die Frankfurter Börse gekauft. Vom 12. bis zum 14. April wurden in Summe 335.448 Aktien zu Kursen um ca. 16,0 Euro je Stück erworben, wie aus Veröffentlichungen hervorgeht.

Die in London ansässige Impax Asset Management Group hat ihren Anteil an Wienerberger erhöht, und zwar von 4,35 Prozent auf 5,03 Prozent der Stimmrechte, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Die Gesellschaft hält die Anteile in mehreren Portfolios.

Andritz setzt das Neugeschäft in Russland aus. "Vor dem Hintergrund der fortgesetzten kriegerischen Handlungen in der Ukraine und der verhängten internationalen Sanktionen hat Andritz alle Neugeschäfte in Russland bis auf weiteres ausgesetzt", heißt es in einer Stellungnahme. Bei der Bilanzpressekonferenz Anfang März hieß es, dass der Umsatz mit Russland etwa 2 bis 3 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht.

Research: Die Deutsche Bank bestätigt Wienerberger mit Kaufen und reduziert das Kursziel von 42,0 auf 35,0 Euro. Morgan Stanley bestätigt Andritz mit Overweight und erhöht das Kursziel von 54,0 auf 59,0 Euro. Oddo BHF bleibt bei ams Osram auf Neutral und reduziert das Kursziel von 17,0 auf 14,0 CHF. BNP Paribas Exane bestätigt voestalpine mit Outperform und hebt das Kursziel von 38,0 auf 40,0 Euro an. Die Analysten von Raiffeisen Research bestätigen ihre „Kauf“ Empfehlung und das Kursziel von 9,0 Euro für A1 Telekom Austria "angesichts einer weiterhin robusten operativen Performance und einem sehr attraktiven Bewertungsniveau", wie sie betonen.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.04.)

(19.04.2022)

