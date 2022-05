Nachlese: 6x Verbund-Input, Wolftank folgt OMV, Thomas Merkel Birtel, Pierer kanns (Christian Drastil)

Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2913, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch)

- VERBUND + CHRISTIAN KERN + ESG RATING VERBUND + ROMAN EISENSCHENK

1) im guten Interview mit dem Standard versteht Christian Kern die Nehammer-Sicht : "Wasser ist beispielsweise ein öffentliches Gut, man könnte also einen Wasserzins für die Energiegewinnung einheben" ... in keinem Satz wird erwähnt, dass Kern mal Verbund--Vorstand war.

2) Julia Kistner eröffnet ihrem Podcast mit "Neues aus dem rot-weiss-roten Dillentantenstadl" und Nicht-Aktionär Nehammer,- https://boersenradio.at/page/playlist/1633/

3) Schuldenpolitik: Frage an rudi@boersenradio.ati ist gekommen, was die Schuldenpolitik mit dem Verbund und den Energiepreisen zu tun hat? Nun, wir haben einfach keine Reserven, weil Jahr für Jahr Steuergeld verschleudert wurden und auch in guten Zeiten Schulden gemacht wurde. Jedes Unternehmen, das so agiert, wäre längst in Konkurs.

4) was bleibt? Rückzug von der Börse, Re-Verstaatlichung oder das Akzeptieren der Rules, ad hoc Pflichten und so. Wenn aus Österreich solche Sachen kommen, dann pfeifen die Investoren drauf, da brauchen wir uns nicht zu wichtig nehmen.

5) finally kann auch das G=Governance in ESG beim Verbund in Gefahr kommen. Da steckt auch das Umfeld eines Staates drin und auf diese Art und Weise sind ganze Länder ausgeschlossen

6) Roman Eisenschenk, Kepler Cheuvreux: "Austrian Utilities Verbund and EVN lost some massive Eur 5bn market capitalisation as the Austrian Chancellor Nehammer attacked windfall profits especially at Verbund.

However, rising electricity prices in Austria are due to European Emission Trading scheme ETS with jumping CO2 prices and rising global Coal prices in Euro.

European CO2 prices rose from EUR 8 per ton at end of 2017 to Eur 24.5/t at start of 2020 when the EU announced its 'Green Deal'. This political agenda was welcomed in Austria and led to sky rocketing CO2 prices to EUR 80/t at end of 2021 so before the war started in Ukraine. So it was the intention of politicians in Austria and the EU to increase CO2 and as a consequence jumping power prices (see Chart below with Coal/CO2-Power prices in Austria: Correlation R^2 is 0.95!!) to start the Energy Transition. After the start of the war we all look for Energy Security and try to catch ramping prices where Verbund could take a leading role in the heart of Europe as a 100% renewable green player.

One more: Who are the shareholders of Verbund? The Republic of Austria (51%) and Utilities owned by Country of Lower Austria and City of Vienna (>25%) and Country of Tirol (>5%). So more than 80% are still owned by the Republic of Austria and 3 out of its 9 countries!"

SIVADV

Nach Reinhard Florey (OMV) in der Vorwoche vergebe ich diesmal das SIVADV, das "Subjektiv interessanteste Vorstandsinterview aus der Vorwoche", an Peter Werth von der Wolftank Group. Reinhören unter https://boersenradio.at/page/brn/40418 .

BIRTEL

ist wie Angela Merkel, hat Soild-CR Thomas Pöll geschrieben.

ADDIKO BANK

ist Bestbieter bei Sparzinsen, wusste ich so auch nicht.

PIERER

Die 1080. Veröffentlichung der Wiener Börse vom 04. Mai zeigt die Übernahme einer Market Maker Verpflichung für Aktien von Pierer Mobility an. Und zwar durch Pierer. Wenn das vom Können her wem zuzutrauen ist, dann Pierer. Ist freilich rechtlich unmöglich. Die Oberbank hat das auch gemacht, der Kurs läuft wie früher bei den Immos am Schnürchen. Wer von den CEOs kennt sich m.E. nach noch perfekt am Kapitalmarkt aus? Karl-Heinz Strauss und natürlich Hannes Niederhauser. Von den anderen weiss ich es nicht.

IMMOFINANZ

Angebot läuft bis 28.5. um 17:00 lt. takeover.at

(10.05.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S2/24: Brief an Nehammer, Schramböck wegen Verbund weg? CPI-Aktie nach Wien? Valneva Buy

