Nachlese: Andreas Bierwirth interviewt Andreas Bierwirth; Nathalie Boyke (Christian Drastil)

Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3200, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast )

- Magenta-Boss Andreas Bierwirth geht zur Erste Group, der Do&Co-AR macht das rechtzeitig zu den Erste Bank Open, dort gibts ja Do&Co-Buffett. Mittelfristig soll es in Richtung Retailvorstand gehen. Dazu ein Tipp: Andreas Bierwirth ist vor kurzem von einem anderen Andreas Bierwirth genial interviewt worden. So ist auch der Titel gemeint: Vom Interviewer kann ich nämlich viel lernen. Wortwitz at its best, danke an CEO-Beraterin Nele Sicher für den Tipp.´Andreas Bierwirth interviewt Andreas Bierwirth: https://abmotion.de/andreasbierwirthinterview/

- Nathalie Boyke mixt die Stationen ORF, Erste Asset Management, Weltreisen, Erste Group, Immofinanz mit viel Kryptowissen. Vor kurzem dockte die gebürtige Berlinerin bei 365 Sherpas in Wien an, Tätigkeitsbereich Corporate Affairs & Policy Advice. Ein Beispiel wird im Podcast mitgeliefert. Meine Erinnerung an unsere Talks aus Nathalies Immofinanz-Zeit: Ein Schwenk zu Kryptos (Ausgangspunkt Nathalie) bzw. Musik (Ausgangspunkt ich) war stets wahrscheinlich. Ein Abschlusssong für diesen Podcast ist daran gescheitert, dass ich die Musik zum Wunschsong in der Eile nicht ganz hinbekommen hab. Das ist jetzt was auf der To Do List. https://boersenradio.at/page/podcast/3201

SportWoche Podcast S1/18: Corinna Choun, Ex-Triathletin und Schanigartlerin mit Carrie

