News zu Andritz, Strabag, Post, Kontron, Valneva, RBI, FACC ... (Christine Petzwinkler)

23.08.2022, 6169 Zeichen

Andritz akquiriert: Die Andritz-Tochter Schuler übernimmt die italienische Sovema Group und will zum Systemanbieter in der Batteriezellenfertigung für die Automobilindustrie und andere Branchen werden. Zusammen mit Sovema wird Schuler Maschinen und Anlagen entwickeln, die Giga-Fabriken in aller Welt für die Massenproduktion von Lithium-Ionen-Batterien benötigen. Schuler bietet bereits heute Fertigungslinien für die wirtschaftliche Massenproduktion sowohl von prismatischen als auch zylindrischen Batteriezellgehäusen an. Die Sovema Group beschäftigt gut 170 Menschen und hat zuletzt rund 50 Mio. Euro Umsatz ausgewiesen.

Darüber hinaus informiert Andritz, dass die taiwanesische Yuen Foong Yu Consumer Products eine PrimeLineCompact M1600-Tissueproduktionslinie bestellt hat. Die Linie wird Haushaltspapiere, wie Toilettenpapier, Servietten, Taschentücher und Gesichtstücher produzieren. Der Lieferumfang beinhaltet auch das Stoffaufbereitungssystem. Die Inbetriebnahme ist für das 4. Quartal 2023 geplant.

Andritz ( Akt. Indikation: 46,88 /46,92, -0,64%)

Die Strabag hat, wie berichtet, vergangene Woche bekannt gegeben, dass die Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Hans Peter und Klemens Haselsteiner sowie Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien und Uniqa einen neuen Syndikatsvertrag abgeschlossen haben. Zusammen halten diese Aktionäre 59.281.132 Stammaktien, was 57,87 Prozent des Grundkapitals entspricht. Dadurch wurde ein öffentliches antizipatorisches Pflichtangebot ausgelöst. Für heimische Analysten bietet der Preis von 38,94 Euro pro Aktie aber wenig Anreiz, das Angebot anzunehmen. Da der Angebotspreis unter dem aktuellen Börsekurs liegt, so die Raiffeisen-Analysten. "Zudem liegt der Preis signifikant unter unserem Kursziel von 51,50 Euro", betonen die Raiffeisen-Experten. Ähnlich sehen das die Analysten der Erste Group. Sie empfehlen den Strabag-Aktionären, das angekündigte Pflichtangebot nicht anzunehmen. Einerseits würde es die ohnehin schon geringe Liquidität und Handelbarkeit der Aktie weiter reduzieren bis zu einem möglichen Delisting, andererseits liegt der gebotene Preis ebenso weit unter ihrem Kursziel von 49,50 Euro. Das angekündigte Angebot zielt laut Erste-Analysten in erster Linie darauf ab, die aktuelle Stimmrechtsbeschränkung der Kernaktionäre aufzuheben. Eine Aufhebung der EU-Sanktionen gegen Rasperia in den nächsten Monaten erscheint ihnen wenig wahrscheinlich.

Strabag ( Akt. Indikation: 39,25 /39,45, -0,51%)

Post erweitert Bank-Angebot: Die bank99 der Post startet eine Produkterweiterung mit „vermögensanlage99 by bank99 & BlackRock“. Dabei handelt es sich um Veranlagungsmöglichkeiten in vier ETF-Dachfonds. Das Produkt wurde von BlackRock exklusiv für die bank99 entwickelt.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 27,50 /27,55, -0,27%)



Aktienkäufe: Die grosso tec von Kontron CEO Hannes Niederhauser und Erhard F. Grossnigg hat bei Kontron weiter aufgestockt und hält nun 5 Prozent der Aktien. In den abgelaufenen Tagen wurden mehr als 134.000 Aktien gekauft, wie aus entsprechenden Meldungen hervorgeht.

Kontron ( Akt. Indikation: 14,95 /15,00, 0,57%)

Research: Die Analysten von HSBC haben ein Update zu den heimischen Bank-Aktien veröffentlicht: Sie bestätigen die Erste Group mit Kaufen und erhöhen das Kursziel von 45,0 auf 46,0 Euro. Für die Raiffeisen Bank International heißt es ebenfalls Kaufen und höheres Kursziel von 20,0 Euro (davor 18,0 Euro). Bei Bawag Group bleiben die HSBC-Experten ebenso auf Kaufen und heben das Kursziel von 70,0 auf 72,0 Euro an. Die Erste Group bestätigt für Bawag die Halten-Empfehlung und nimmt das Kursziel von 53,5 auf 49,0 Euro zurück. Die Analysten der Erste Group bestätigen Wienerberger mit Akkumulieren und reduzieren das Kursziel von 37,0 auf 28,3 Euro. HSBC bleibt bei Wienerberger auf Kaufen und nimmt das Kursziel von 46,0 auf 40,0 Euro zurück. On Field bekräftigt Wienerberger mit Neutral und erhöht das Kursziel von 25,0 auf 32,0 Euro. BNP Paribas bestätigt die Empfehlung Outperform für Wienerberger und erhöht das Kursziel von 36,0 auf 38,0 Euro.

Hauck & Aufhäuser ist bei FACC weiter auf Kaufen, reduziert das Kursziel aber von 10,0 auf 9,1 Euro. JPMorgan bestätigt A1 Telekom Austria mit Neutral und passt das Kursziel von 7,1 auf 7,2 Euro an. Barclays bleibt bei der Österreichischen Post auf Untergewichten und kürzt das Kursziel von 28,0 auf 27,3 Euro. Hauck & Aufhäuser bestätigt die Kauf-Empfehlung für Rosenbauer und reduziert das Kursziel von 55,0 auf 54,0 Euro. BNP Paribas bekräftigt Raiffeisen Bank International mit Outperform und erhöht das Kursziel von 16,9 auf 20,0 Euro. First Berlin reduziert Valneva von Kaufen auf Add und nimmt das Kursziel von 12,5 auf 12,0 Euro zurück. RX Securities bestätigt Valneva mit Kaufen und reduziert das Kursziel von 12,0 auf 11,5 Euro. Raiffeisen Research bestätigt das Buy für Polytec, passt das Kursziel aber von 7,5 auf 7,0 Euro an. Jefferies bestätigt Pierer Mobility mit Kaufen, nimmt das Kursziel aber von 106,5 auf 89,8 Euro zurück. Hauck & Aufhäuser bestätigt SBO mit Kaufen und erhöht das Kursziel von 84,0 auf 101,0 Euro. FMR bestätigt Kapsch TrafficCom mit Halten und reduziert das Kursziel von 16,0 auf 15,7 Euro. Erste Group bleibt bei Kapsch TrafficCom auf Kaufen und kürzt das Kursziel von 22,0 auf 20,0 Euro. Die Wiener Privatbank bestätigt voestalpine mit Kaufen und reduziert das Kursziel von 37,2 auf 30,8 Euro. BNP Paribas Exane bekräftigt voestalpine mit Outperform und erhöht das Kursziel von 32,0 auf 33,0 Euro. Kepler Cheuvreux bestätigt voestalpine mit Kaufen und reduzieren das Kursziel von 45,0 auf 40,0 Euro. Die Wiener Privatbank stuft Lenzing von Halten auf Kaufen hoch und das Kursziel von 95,0 auf 98,6 Euro. Die Erste Group bestätigt Lenzing mit Halten und reduziert das Kursziel von 125,0 auf 94,5 Euro.

Erste Group ( Akt. Indikation: 22,47 /22,49, 0,67%)

RBI ( Akt. Indikation: 12,80 /12,82, 2,73%)

Valneva ( Akt. Indikation: 9,58 /9,60, -0,36%)

FACC ( Akt. Indikation: 7,12 /7,22, 1,41%)

Rosenbauer ( Akt. Indikation: 35,10 /35,50, -1,94%)

Wienerberger ( Akt. Indikation: 22,72 /22,76, 0,09%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.08.)

(23.08.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S2/98: Idee für das Strabag-Syndikat, Lob an Wienerberger und voestalpine, Analysenwahnsinn

Akt. Indikation: 46.56 / 46.98

Uhrzeit: 19:20:17

Veränderung zu letztem SK: 0.02%

Letzter SK: 46.76 ( -0.93%)

Akt. Indikation: 22.42 / 22.52

Uhrzeit: 19:21:06

Veränderung zu letztem SK: 0.54%

Letzter SK: 22.35 ( 0.09%)

Akt. Indikation: 7.06 / 7.14

Uhrzeit: 19:07:43

Veränderung zu letztem SK: 0.14%

Letzter SK: 7.09 ( 0.28%)

Akt. Indikation: 15.07 / 15.23

Uhrzeit: 19:22:28

Veränderung zu letztem SK: 1.75%

Letzter SK: 14.89 ( -3.00%)

Akt. Indikation: 27.60 / 27.70

Uhrzeit: 19:07:42

Veränderung zu letztem SK: 0.55%

Letzter SK: 27.50 ( -0.36%)

Akt. Indikation: 12.71 / 12.79

Uhrzeit: 19:20:29

Veränderung zu letztem SK: -0.08%

Letzter SK: 12.76 ( 2.33%)

Akt. Indikation: 35.40 / 36.10

Uhrzeit: 19:18:43

Veränderung zu letztem SK: 0.14%

Letzter SK: 35.70 ( -0.83%)

Akt. Indikation: 39.25 / 39.65

Uhrzeit: 19:21:03

Veränderung zu letztem SK: -0.13%

Letzter SK: 39.50 ( -0.13%)

Akt. Indikation: 9.44 / 9.58

Uhrzeit: 19:21:30

Veränderung zu letztem SK: -1.15%

Letzter SK: 9.62 ( -1.03%)

Akt. Indikation: 22.64 / 22.80

Uhrzeit: 19:22:25

Veränderung zu letztem SK: 0.71%

Letzter SK: 22.56 ( -0.70%)

Bildnachweis

1. Private Investor Relation >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Flughafen Wien, S Immo, Rosenbauer, Immofinanz, Addiko Bank, Amag, Verbund, Lenzing, Wienerberger, Andritz, Österreichische Post, Strabag, AMS, Bawag, Marinomed Biotech, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, OMV, SBO, UBM, Wolftank-Adisa, Zumtobel.

Random Partner philoro Edelmetalle

philoro wurde im März 2011 als bankenunabhängiges Edelmetall-Handelshaus in Wien gegründet und gehört zu den führenden Anbietern bei qualitativ hochwertiger Edelmetallveranlagung in Europa. Das Familienunternehmen, an dem sich im Jahr 2019 der Industrielle Max Turnauer beteiligt hat, betreut private ebenso wie institutionelle Kunden. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: Semperit und voestalpine drehen nach davor ein...

» Reingehört bei Frequentis (boersen radio.at)

» News zu Andritz, Strabag, Post, Kontron, Valneva, RBI, FACC ... (Christi...

» Nachlese: Lob, Sorgen und Wettbewerbsverzerrung (Christian Drastil)

» Reingehört bei FACC (boersen radio.at)

» Wiener Börse Plausch S2/98: Idee für das Strabag-Syndikat, Lob an Wiener...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: RBI, UBM und Porr gesucht; IRW-News zu N...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Strabag, Bernd Maurer, Apple, Nvidia, ...

» ATX-Trends: Wienerberger, Do&Do, RBI, FACC ...

» BSN Spitout Wiener Börse: BKS und Linz Textil gehen unter ihre MA100