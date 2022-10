Wiener Börse Plausch S3/23: Gerda Königstorfer fehlt, wie wir die Börsepeople ranken, 2x Ciao und ein Comeback

12.10.2022, 2173 Zeichen

HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3451

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/23 geht es um eine Nachmittagsvariante mit gutem Grund, Stichwort CIRA-Jahrestagung mit CIRA-Lauf, Gerda Königstorfer hat gefehlt, aber Max Fischer war genial. Weiters: Wurde mein Jingle von einem Podcast-Gast ausgelacht. Ein Hörerfrage kam zum Ranking unter http://www.boersenradio.at/people und potenziellen Tricks dahinter. Gestern kam noch ein schnelles Intraday-Ciao von Friedrich Wachernigg und heute Käufe von Cleen Energy, Verkäufe von Morgan Stanley und Research zu Palfinger, voestalpine, Verbund und ams Osram. Und zum Schluss kommt noch "If you go away" (Ciao 2), auch in Richtung Aktionäre, die den Markt verlassen wollen. Sollte man nicht tun.

Bilder CIRA Lauf: https://photaq.com/page/index/4070

Podcast, in dem Diana Kaufhold meinen Jingle auslacht: https://boersenradio.at/page/podcast/3448

Song If you go away: https://boersenradio.at/page/podcast/3450

Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter die Podcaster gemischt: https://open.spotify.com/show/5D4Gz8bpAYNAI6tg7H695E . Co-Presenter im September ist die VAS AG https://www.vas.co.at , da werden wir im Monatsverlauf einiges bringen.

Der Theme-Song, der eigentlich schon aus dem Jänner stammt und spontan von der Rosinger Group supportet wurde: Sound & Lyrics unter http://www.boersenradio.at/page/podcast/2734 .

Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung der Podcastmacher dar. Der Handel mit Finanzprodukt en unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. Und: Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podc ast/christian-drastil-wiener-börse-sport-musik-und-mehr-my-life/id1484919130.

(12.10.2022)

