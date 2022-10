Börsepeople im Podcast S3/03: Verena Nowotny

28.10.2022, 2134 Zeichen

Verena Nowotny war Journalistin, u.a. beim Profil und bei News, wurde dann vom damaligen Wirtschaftsminister Hannes Farnleitner in die Politik geholt, unter Wolfgang Schüssel wurde sie Kanzlersprecherin für Auslandsangelegenheiten. Als Shanghai Head für das aws hatte sie in der Folge viel mit Intellectual Property zu tun, später als UNO-Sprecherin für Österreich viel mit internationaler Diplomatie. Seit 2011 ist Verena Partnerin und Gesellschafterin bei Gaisberg Consulting in Wien, spezialisiert auf Litigation PR, Change und Krise. Einsatzgebiete Marke "wenn der Hut brennt ..." . Wir sprechen weiters über ihre tragende Rolle bei 21st Austria, ein Projekt mit Leuten wie Herbert Stepic, Claus Raidl, Wolfgang Eder, Eduard Zehetner, Michael Buhl, Ewald Nowotny (nicht verwandt oder verschwägert) oder Edith Franc, das den österreichischen Kapitalmarkt bei angloamerikanischen Investoren präsentierte und das wir nun als Hommage digital unter http://www.boerse-social.com/21staustria in Kooperation weiterführen dürfen. Wichtig sind Verena auch ESG-Aspekte, so ist Gaisberg klimaneutral und als Mitglied des Advisory Boards bei Glacier liefert sie auch Inputs zur Climate Week. Sorgen bereitet ihr die fortschreitende Deindustrialisierung in unseren Breitengraden. Mir auch.

About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.christian-drastil.com/podcast statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 3 umfasst unter dem Motto „22 Börsepeople“ erneut 22 Podcast-Talks, divers zusammengesetzt. Presenter der Season 3 ist der Börsekandidat VAS AG ( https://www.vas.co.at). Der meistgehörte Börsepeople Podcast 2022 per Stichtag 30.11., 23:59 Uhr wird es einen Number One Award für 2022 gewinnen (vgl. https://boerse-social.com/numberone/2021)- Zwischenstand tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert unter http://www.boersenradio.at/people .

Austrian Stocks in English: Week 43 was a big one for the ATX TR, thx to OMV an others

