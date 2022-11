Nachlese: Alle wieder Fomo? Danke ÖTV, Josef Obergantschnig und foreus.at (Christian Drastil)

09.11.2022, 3484 Zeichen

Nachlese Podcast Dienstag.: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3563/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast )

- in Folge S3/41 frage ich, ob Ihr alle wieder ein bissl Fomo habt und bringe einen Sager von Alois Wögerbauer aus der Vorwoche in neuem Blickwinkel . In der Vorwoche sagte er, dass die Amerikaner aktuell in Europa nicht präsent oder short sind. Hat sich das in der vergangenen Woche vielleicht ein bissl gedreht? Die Handelsvolumina steigen und charttechnische Ausbrüche (ATX, voestalpine) gibt es ebenfalls. Weiters: CTS Eventim steigt nach guten Zahlen, Kapsch TrafficCom (mit CTS auf ein Schiedsgericht in Deutschland wartend) hat nur hohe Handelsvolumina

Erwähnt wird Alois Wögerbauer im Podcast "Bullen und Bären" (dad.at / Börse Express)

https://open.spotify.com/episode/1n0fwuWPXwajoi4T4sP9NV?si=da5d3b76d49141dd

- eine Sonderfolge des Wiener Börse Plausch (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3564/ ), die eine Sache für Josef Obergantschnig ist und den testweisen Versuch einer Audio-Variante eines Erfolgsmodells im Social Web darstellt. Vorgeschichte: Josef war für die Börsepeople-Serie ( http://www.audio-cd.at/people ) zu Gast und da sprachen wir auch darüber, dass er seit mehr als drei Jahren, also mehr als 1000 Tagen, täglich einen Chart aus den Bereichen Wirtschaft, Finanzmarkt oder Gesellschaft postet. Er hat damit 27.500 Follower auf LinkedIn mit 1,7 Mio. Impressions im letzten Jahr aufgebaut. Meine Idee war, so eine Grafik mal in Worten zu visualisieren. Hat er für diese Sonderfolge gemacht.

Um diese Grafik geht es: https://photaq.com/page/pic/93482 , Quelle: https://lnkd.in/dquWce8f

"Market-Cap der Top-5 Werte im S&P 500 Index. Tech-Titel mussten 2022 deutlich Federn lassen. Der Börsenwert der Top-5 Unternehmen am S&P 500 ist seit Jahresbeginn von 23% auf 17% zurückgegangen. Im Vergleich zur Historie werden die Top-Unternehmen immer noch hoch bewertet. In der Blütephase der Internet-Blase etwa kamen die Top-5 lediglich auf 7,7%. " Josef Obergantschnig heute auch im im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3564/

- der Tennisverband hat meinen Podcast mit GF Thomas Schweda in einen tollen Artikel verpackt. https://www.oetv.at/news/artikel/d/oetv-geschaeftsfuehrer-thomas-schweda-im-interessanten-sportwoche-podcast.html

- und ein Test unter https://audio-cd.at/page/podcast/3557 Ein SportWoche - und vor allem Sportgeschichte - Podcast für die Kalenderwoche 44. Es ist dies ein Test, um sowohl Gegenwart als auch Vergangenheit des österreichischen Sports saisongerecht Revue passieren zu lassen. Die Testfolge für dieses neue Spielfeld ist präsentiert von foreus.at , deren Spielfeld wiederum die Challenges aus dem Cyberbereich, dem Deep- und Darknet sind. Für KW44/2022 spreche ich u.a. über Rapid Wien, Red Bull Salzburg, Sturm Graz, Austria Wien, Juriy Rodionow, Eva Pinkelnig, Sarah Marita Kramer, Stefan Kraft, Philipp Kaider, Patrick Schnetzer, Stefan Feuerstein, Andrea Mayr sowie die Handball-Damen. Für die KW 44 Vintage erwähne ich u.a. 2x Jürgen Melzer, weiters Superfund Pasching, Fred Sinowatz, Dieter Ramusch, Stefan Gimpl, Nicole Hosp, Marcel Koller, Otto Konrad, Gerhard Berger, Alfred Riedl, Maximilian Wöber, Lena Grabowski, Mario Reiter, Gerald Willfurth und Bernhard Reitshammer. https://foreus.at Foreus-Manager Stefan Embacher im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3287

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.11.)

(09.11.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S3/42: Angst in beide Richtungen, Lenzing mit Rekord, Uniqa pending, OMV-Chef klug

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Lenzing, Kapsch TrafficCom, Andritz, Frequentis, Flughafen Wien, Warimpex, Uniqa, AMS, Erste Group, voestalpine, Wienerberger, Agrana, Strabag, Polytec Group, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, UBM, Rosgix, Amag, AT&S, CA Immo, EVN, Addiko Bank, Gurktaler AG Stamm, Stadlauer Malzfabrik AG, Österreichische Post, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, S Immo.

Random Partner stock3

Der Münchner FinTech-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader bietet Web-Lösungen für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien. Guidants ist eine Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Echtgeld-Veranlagung wieder mehr als 1000 Prozent im ...

» Börsegeschichte 9.11.: Plaut, TAG Immobilien, Do&Co, Post (Börse Geschic...

» Einschätzung zu FACC, Zahlen von Addiko, Research zu Rosenbauer, Andritz...

» (Christian Drastil)

» Nachlese: Alle wieder Fomo? Danke ÖTV, Josef Obergantschnig und for...

» Börsen-Kurier: OMV-Boss nennt staatliches Eigentor, RHI Magnesita s...

» Wiener Börse Plausch S3/42: Angst in beide Richtungen, Lenzing mit Rekor...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Verbund, Agrana und Pierer Mobility gesu...

» ATX-Trends: UBM, Erste, RBI, FACC, Addiko, voestalpine ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a .CTS, Kapsch, S&P 500, Linde, SAP, Bioge...