Börsepeople im Podcast S3/09: Julia Resch

11.11.2022, 2317 Zeichen

HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3577/

Julia Resch ist seit 2009 bei der WIener Börse tätig, seit 2017 ist sie als Leiterin des Bereichs Corporate Communications und Marketing des Unternehmens für den Aussenauftritt der Wiener Börse hauptverantwortlich. Wir sprechen über Early Years an der WU und in Thailand, einer (O-Ton) "sehr wertvollen" Zeit bei Weisenhorn & Partner Financial Services sowie auch bei Advantage Austria. In der Börse war zunächst Market Design & Support das Aufgabengebiet, bevor es dann in der Kommunikationsabteilung Step by Step nach oben gegangen ist. Auch Entrepreneurship, Börsengänge, die Wichtigkeit von Auslandserfahrung, eigene Investments und die schönsten Memories im Börsegeschehen sind Themen.

https://www.wienerborse.at

About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.christian-drastil.com/podcast statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 3 umfasst unter dem Motto „22 Börsepeople“ erneut 22 Podcast-Talks, divers zusammengesetzt. Presenter der Season 3 ist der Börsekandidat VAS AG ( https://www.vas.co.at). Der meistgehörte Börsepeople Podcast 2022 per Stichtag 30.11., 23:59 Uhr wird es einen Number One Award für 2022 gewinnen (vgl. https://boerse-social.com/numberone/2021)- Zwischenstand tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert unter http://www.audio-cd.at/people .

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/christian-drastil-wiener-borse-sport-musik-und-mehr-my-life/id1484919130

About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.christian-drastil.com/podcast statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 3 umfasst unter dem Motto „22 Börsepeople“ erneut 22 Podcast-Talks, divers zusammengesetzt. Presenter der Season 3 ist der Börsekandidat VAS AG ( https://www.vas.co.at). Der meistgehörte Börsepeople Podcast 2022 per Stichtag 30.11., 23:59 Uhr wird es einen Number One Award für 2022 gewinnen (vgl. https://boerse-social.com/numberone/2021)- Zwischenstand tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert unter https://audio-cd.at/people .

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/christian-drastil-wiener-borse-sport-musik-und-mehr-my-life/id1484919130

(11.11.2022)

BSN Podcasts

SportWoche Podcast S2/10: Monika Traub und die frühe sowie späte Liebe zum Schwimmsport

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/1XPiYKFRhVn7ACPVG7SDus Börsepeople im Podcast S3/09: Julia Resch - Julia Resch ist seit 2009 bei der WIener Börse tätig, seit 2017 ist sie als Leiterin des Bereichs Corporate Communications und Marketing des Unternehmens für den Aussenauftritt der Wiener Börse hauptverantwortlich. Wir sprechen über Early Years an der WU und in Thailand, einer (O-Ton) "sehr wertvollen" Zeit bei Weisenhorn & Partner Financial Services sowie auch bei Advantage Austria. In der Börse war zunächst Market Design & Support das Aufgabenheit, bevor es dann in der Kommunikationsabteilung Step by Step nach oben gegangen ist. Auch Entrepreneurship, Börsengänge, die Wichtigkeit von Auslandserfahrung, eigene Investments und die schönsten Memories im Börsegeschehen sind Themen.

https://www.wienerborse.at

About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.christian-drastil.com/podcast statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 3 umfasst unter dem Motto „22 Börsepeople“ erneut 22 Podcast-Talks, divers zusammengesetzt. Presenter der Season 3 ist der Börsekandidat VAS AG ( https://www.vas.co.at). Der meistgehörte Börsepeople Podcast 2022 per Stichtag 30.11., 23:59 Uhr wird es einen Number One Award für 2022 gewinnen (vgl. https://boerse-social.com/numberone/2021)- Zwischenstand tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert unter http://www.audio-cd.at/people .

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/christian-drastil-wiener-borse-sport-musik-und-mehr-my-life/id1484919130 . >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Lenzing, Pierer Mobility, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, Warimpex, Frequentis, Uniqa, AMS, Zumtobel, Amag, AT&S, CA Immo, Österreichische Post, FACC, UBM, Agrana, Andritz, Athos Immobilien, Josef Manner & Comp. AG, Marinomed Biotech, Rosenbauer, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Oberbank AG Stamm, Frauenthal, Bawag, S Immo, Strabag, Semperit, adidas, Henkel.

Random Partner UBM

Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Christoph Boschan, UBM, S Immo, Monika ...

» Österreich-Depots: Stockpicking Österreich wikifolio ytd nur noch 5 Proz...

» Börsegeschichte 11.11.: Telekom Austria

» Reingehört bei Wienerberger und FACC (boersen radio.at)

» Wiener Börse am frühen Nachmittag stärker: Warimpex, Pierer Mobility und...

» In den News: Wienerberger, Polytec, Valneva, Addiko, Andritz, Verbund, V...

» Nachlese: Raquest, Julia Resch, Monika Traub und ich bin in "Ziemlich gu...

» Wiener Börse Plausch S3/44: Christoph Boschan ist kein Industriemanager,...

» „Lame Duck“ Biden? - u.a. mit Evotec, SolarEdge, Nvidia, CropEnergies .....

» ATX-Trends: AT&S, Immofinanz, Polytec, Wienerberger, Post, Zumtobel ...