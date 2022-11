Nachlese: 17 Wunschkandidaten für die Wiener Börse, thx an Georges Leser, Sebastian Leben und Julia Kistner (Christian Drastil)

16.11.2022, 2596 Zeichen

Nachlese Podcast Dienstag.: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3594/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast )

- Idee eines Börsianer:innen-Treffens, die bei einem Plauderlauf mit Thomas Schmid entstanden ist.

- Gratulation an Uniqa, die den Wanderpokal für die längste Gewinntagesserie sichern konnte. Bei AT&S begibt die Erste Group eine 13prozentige Aktienanleihe.

- IPO-Folge, hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3597/ . Die Recherchegruppe ist rund um die täglichen Wiener Börse Pläusche mit den Mails an rudi@boersenradio.at entstanden. Wir hatten zu diesem Rundmail-Verteiler eingeladen, aktuell sind 47 Adressen drauf. Die erste Frage war: Welches österreichische Unternehmen hättet Ihr gerne an der Börse? Ich gebe jetzt hier ganz bewusst keinen Spoiler zu den 17 genannten Unternehmen, aber ankündigen kann ich sehr wohl, dass die eine oder andere überraschende Facette bis hin zu Comebacks dabei ist. Einfach reinhören. Ach ja: Mein deutscher Kollege Sebastian Leben hat in den Jingle extra "Recherchegruppe yippie!" drübergerappt. Wer in die Recherchegruppe will, sagt "Ich will" an rudi@boersenradio.at .

Literaturtipp Fachheft IPOs in Österreich: https://boerse-social.com/pdf/fachheft53

Presenter Georges Leser im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3530/

- Julia Kistner ( HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3598/ ) ist Börsianerin, Autorin, Podcasterin, Geldmeisterin und vieles mehr. Sie ist zudem auf Trab und war mal Butlerin. Das alles besprechen wir in dieser Folge. Mehr als 20 Jahre waren die Wailand-Medien Krone und Gewinn ihre Heimat, aktuell ist Julia freie Redakteurin für zahlreiche Finanzpublikationen. Mit den Podcasts "Die Geldmeisterin" und "Die Börsenminute" sowie ihrer dazu verwendeten Hardware (Rodecaster) war sie durchaus Inspiration für meine eigenen Podcast-Aktivitäten. Dass Julia auch einen Pferdepodcast macht, wusste ich nicht. Wir plaudern auch über Niki List, Jim Rogers, Semperit, Aktienkäufe wie voestalpine und OMV, Fraudy, EPU Eventmanagement, ein Aktienduell, bei dem auch WWE eine Rolle spielt, eine IR-Innovation und Kismed. Julias Motto ist: "Dont dream it, be ist", das sing ich dann im Abspann an.

Podcast "Die Geldmeisterin": https://open.spotify.com/show/46PuAnQf2EgYHpRTt5JZtc

Podcast "Die Börsenminute" https://open.spotify.com/show/47QWKAZsLBCnHSvbOBsbHK

Podcast "Auf Trab" https://open.spotify.com/show/3W9THXY4WabzXhHlT6kqI9

Spotfight-Folge zu WWE: https://open.spotify.com/episode/3sqH0KKu4e2slyOXlgrC5o

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.11.)

(16.11.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S3/48: S Immo Sturz hat begonnen, Semperit Update, Börsenunwort und Börsenwort 2022

Bildnachweis

1. 17, siebzehn , (© photaq/Martina Draper) >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Marinomed Biotech, Telekom Austria, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Warimpex, Polytec Group, Strabag, FACC, Agrana, CA Immo, AMS, AT&S, Semperit, S Immo, Oberbank AG Stamm, Wolford, Lenzing, Bawag, Daimler, Zalando, Porsche Automobil Holding, Hannover Rück, Qiagen, Deutsche Telekom, Münchener Rück, Beiersdorf, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Sartorius, Vonovia SE, Symrise.

Random Partner VARTA AG

Die VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börsegeschichte 17.11.: Marlon van der Goes

» We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: FACC, Flughafen Wien, und...

» Reingehört bei VIG (boersen radio.at)

» Zahlen von Do&Co, Flughafen, Uniqa, News zu Valneva und Montana, Reseach...

» Nachlese: Abstürze und Wasser-Aktien (Christian Drastil)

» Börsen-Kurier: Andritz-Zertifikate, Bauwirtschaft und der Staat (Ch...

» Wiener Börse Plausch S3/48: S Immo Sturz hat begonnen, Semperit Update, ...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Warimpex, Marinomed und Do&Co gesucht,...

» ATX-Trends: Strabag, DO & CO, Semperit, Rosenbauer, Flughafen, Uniqa ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Semperit, Marinomed, S Immo, European L...