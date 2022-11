Zahlen und Einschätzung zu Strabag, Research zu FACC, Rosenbauer, RBI ... (Christine Petzwinkler)

Der Baukonzern Strabag hat das Trading Statement mit einigen Kennzahlen für die ersten neun Monate 2022 veröffentlicht. Die Leistung konnte um 10 Prozent auf 12.645,28 Mio. Euro gesteigert werden . Der Auftragsbestand per 30.9.2022 lag mit 23.327,59 Mio. Euro um 8 Prozent über jenem des Vergleichszeitpunkts des Vorjahres und damit nur geringfügig unterhalb des Rekordniveaus des ersten Halbjahres 2022. „Angesichts des hohen Auftragspolsters und des überwiegend guten Bauwetters bislang, heben wir unsere Leistungsprognose für das Jahr 2022 von bisher 16,6 Mrd. Euro auf zumindest 17,0 Mrd. Euro an ", kündigt CEO Thomas Birtel an. An dem Ziel, eine EBIT-Marge von mindestens 4 Prozent zu erreichen, wird weiterhin festgehalten. Die Analysten von Raiffeisen Research rechnen mit einer höheren Bauleistung. In einer Kurzmitteilung meinen sie: "Auf den ersten Blick erscheint auch unsere Schätzung für die Leistung von 17,02 Mrd. Euro als konservativ und wir denken, dass sich die Bauleistung auf etwa 17,5 Mrd. belaufen könnte ." Die Schätzung der Analysten für die EBIT-Marge liegt bei 4,2 Prozent. Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Strabag-Aktie lautet „Kauf“. Strabag ( Akt. Indikation: 39,05 /39,20, -0,32%) Research: Hauck & Aufhäuser bestätigt die Kauf-Empfehlung für FACC und reduziert das Kursziel von 9,1 auf 7,5 Euro. Die Analysten der Baader Bank bestätigen die Kaufempfehlung für Rosenbauer und auch das Kursziel von 42,0 Euro. Die Baader Bank-Analysten bestätigen auch das Sell-Rating für die RBI-Aktie mit Kursziel 12,1 Euro. Bei Semperit bleiben die Baader-Experten auf Buy mit Kursziel 30,0 Euro. FACC ( Akt. Indikation: 6,31 /6,35, -0,16%) Rosenbauer ( Akt. Indikation: 32,20 /32,60, 2,53%) RBI ( Akt. Indikation: 14,50 /14,52, -3,14%)

