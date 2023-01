News zu Flughafen Wien, Wolftank, Andritz, VAS, Immofinanz, S Immo, Vonovia/Gropyus, Research zu AT&S ... (Christine Petzwinkler)

Vonovia beteiligt sich als Lead-Investor an der Series-B Finanzierungsrunde der österreichischen Gropyus AG . Das Volumen der Finanzierungsrunde des heimischen PropTech-Unternehmens liegt bei rund 100 Mio. Euro. Im Zuge dieser Investition wird Daniel Riedl , als Vorstandsmitglied der Vonovia SE verantwortlich für das Entwicklungsgeschäft und Neubauvorhaben, in den Aufsichtsrat der Gropyus AG bestellt. Vonovia hat in Österreich bekanntlich bereits conwert und Buwog erworben. Vonovia SE ( Akt. Indikation: 26,53 /26,55, -0,79%)

Die Wolftank Group ist im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung von der italienischen TPER – Anbieter von öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) in der italienischen Region Emilia Romagna – für ein gemeinsames Konsortium ausgewählt worden. Dieses wird für integrierte Wasserstoff-Tanksysteme für Busse verantwortlich sein, die bis 2026 installiert werden sollen. Unter anderem wird damit die Erneuerung des Fuhrparks des öffentlichen Nahverkehrs in Bologna durch 127 emissionsfreie Fahrzeuge umgesetzt. Parallel hat die Wolftank Group die Kapitalerhöhung erfolgreich platziert . Insgesamt stehen nun 5,9 Mio. Euro zur Verfügung. Eine Million Euro will die Gruppe in die Entwicklung von Miet- und Mietkauf-Angeboten für mobile Wasserstoff-Tankanlagen für befristete Zeiträume investieren, teilt die Gesellschaft mit. Wolftank-Adisa ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)

Ausgewählte Events von BSN-Partnern

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

BSN MA-Event OMV

Star der Stunde: Mayr-Melnhof 0.83%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.17%

#gabb #1272

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: 2023 starts with a worldwide boost for Palfinger and a Stockprice Rally in Lenzing

Welcome back to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the traditional english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, 2023 again positioned every Sunday in th...

Tanja Lažetić

100 Flowers

2022

Galerija Fotografija



Damian Michał Heinisch

Erde, Feuer, Wind, Wasser

2021

Kehrer Verlag



Julieta Averbuj

El juego de la madalena

2022

Fuego Books



Katrien de Blauwer

Why I Hate Cars

2019

Libraryman



Jake Reinhart

Laurel Mountain Laurel

2021

Deadbeat Club