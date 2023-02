» Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder

Bisher gab es an einem 13. Februar 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.02. beträgt 0,36% . Der beste 13.02. fand im Jahr 2012 mit 1,44% statt, der schlechteste 13.02. im Jahr 2014 mit -1,59% . Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.02. so: 0,00% .

