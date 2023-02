Nachlese: Bawag, Sunrise Capital, Raimund Haberl und Wolfgang Matejka, Aufsteigerin Julia Reilinger (Christian Drastil)

20.02.2023, 2592 Zeichen

- Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages: S5/05: Julia Reilinger (15.02.23)

- In Folge S4/02 geht es um den Februar-Verfallstag und Respekt für die Bawag, die es in mancher Hinsicht leichter als die Erste Group und die RBI hat. Monatlicher Zertifikate Plausch zum Verfallstag: https://audio-cd.at/page/podcast/3955/

- Martin Foussek ist Verwaltungsrat der Simpel SA, einer Luxemburger Fondsmanagement, die sich auf Produkte für Privatanleger spezialisiert hat und in Deutschland und Österreich unter Sunrise bekannt ist. Wir sprechen über die Sunrise-Story, die Mitte der Zehnerjahre im Duett mit Langzeitwegbegleiter Thomas Niss gestartet ist und reihen Begriffe wie OwnAustria, Own360, Standortfonds Österreich und Deutschland sowie Simpel in der Zeitschiene ein, reden über gute Performance der Standortfonds und noch bessere der Anleger und erwähnen zudem den erfolgreichen Sunrise Podcast bzw. plaudern über spannende Zeiten bei McKinsey in Deutschland und an u.a. der Columbia University. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3964/

https://www.meetsunrise.com/home

Beispiel Sunrise Podcast: https://audio-cd.at/page/playlist/3165

- Raimund Haberl (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3960/ ) ist 113facher Österreichischer Meister im Rudern und zweifacher Weltmeister im Leichtgewichts-Einer (am Ossiacher See 1976 und im Ruder-Mekka Rotsee 1982 in Luzern), einer nicht-olympischen Sportart. Trotzdem trat Raimund 1984 bei Olympia in Los Angeles gegen viel schwerere und grössere Athleten an und wurde starker 8.. Mediale Aufmerksamkeit brachten ihm in seiner aktiven Zeit auch die stete Anmoderation als "Dr. Raimund Haberl" (er war später jahrelang Vorstand beim Institut für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft und Gewässerschutz an der Boku) sowie Siege beim Sporthilfe Super-Zehnkampf in der Stadthalle zur ORF-Prime-Time. Wir sprechen auch über bisher rund 115.000 geruderte Kilometer, über Tochter Heidi (ebenfalls x-fache Staatsmeisterin) und Enkelin Paulina bzw. dass es beim Rudern mit 2000m nur eine Distanz gibt. Beim Indoor-Rudern am Ergometer hat man mehrere Distanzen und Raimund hält in seiner Altersklasse aktuell 10 von 13 Weltrekorden.

Tochter Heidi Haberl-Glantschnig im SportWoche-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3882

- MMM Matejkas Market Memos #2: Gedanken zu synthetischer Energie

https://audio-cd.at/page/podcast/3963/

ABC Audio Business Chart #24: Basiswissen über ChatGPT (Josef Obergantschnig)

