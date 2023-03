Nachlese: Spannung vor dem ATX-Entscheid, ABC #27, Stephan Scoppetta, Michael Fiala (Christian Drastil)

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG ist mit einem betreuten Vermögen von mehr als 22 Mrd. Euro und über 230 Mitarbeitenden (per 30.6.2019) Österreichs führende Vermögensverwaltungsbank. Die eigenständige österreichische Vollbank ist darüber hinaus auch in den Ländern Zentral- und Osteuropas, in Italien und Deutschland tätig. Als 100-prozentige Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), Vaduz profitiert die LLB Österreich zusätzlich von der Stabilität und höchsten Bonität ihrer Eigentümerin.

- Michael Fiala (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4012/ ) ist Gründer von 90minuten.at und sportsbusiness.at sowie Initiator einer Petition zur Rettung von ORF Sport Plus. Wir sprechen über die Liebe zum investigativen Sportjournalismus, die Lust am Gründen, die Freude an der Symbiose Sport & Wirtschaft sowie auch Facetten bei Medianet, Color of Sports sowie Horizont. Weiters: Wie das Ökosystem sportsbusiness.at incl. Breakfast Clubs (aktuell mit Robert Almer, der über mehr als 6x 90minuten.at Torsperre referierte) funktioniert, wo aktuell die Wunden des Österreichischen Fussballs sind und warum ORF Sport Plus für viele Verbände überlebenswichtig ist. - https://www.90minuten.at/de/ - https://www.sportsbusiness.at - Petition "Retten wir ORF Sport+! Retten wir den Österreichischen Sport!" https://www.openpetition.eu/at/petition/online/retten-wir-orf-sport-retten-wir-den-oesterreichischen-sport

- ABC Audio Business Chart #27: Disruption der Top 500 Global Companies ( Josef Obergantschnig ) https://audio-cd.at/page/podcast/4014/ Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. In den letzten Jahren hat sich die Dynamik des Transformationsprozesses nochmals beschleunigt. Darüber hinaus stellen Themenbereiche wie z.B. geopolitische Unsicherheiten, der Klimawandel oder auch die Volatilität der Rohstoffmärkte Unternehmen vor große Herausforderungen. Der Gewinner von heute muss nicht der Gewinner von morgen sein. Vor dieser Entwicklung sind auch die Top-500 Unternehmen nicht ausgenommen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie viele viele Unternehmen des Jahres 2000 bereits den Platz an der Sonne räumen mussten, höre einfach einmal rein.

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Flughafen Wien(1)

Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 0.72%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.39%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Zumtobel(1), Immofinanz(1), AMS(1)

Star der Stunde: voestalpine 0.92%, Rutsch der Stunde: Warimpex -4.24%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Warimpex(1), Verbund(1), EVN(1)

Smeilinho zu Kapsch TrafficCom

Star der Stunde: Lenzing 1.34%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.72%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: AT&S(1), Frequentis(1)

Star der Stunde: Warimpex 0.99%, Rutsch der Stunde: S Immo -0.89%

Austrian Stocks in English: Profit Taking in Week 8, but new Highs for Do&Co und a fat beat for Austrian Post

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Harri Pälviranta

Wall Tourist

2022

Kult Books



Olgaç Bozalp

Leaving One for Another

2022

Void



Grasso’s Machinefabrieken NV

100 jaar Grasso / 100 années Grasso / 100 Jahre Grasso

1958

Grasso’s Machinefabrieken NV



Masahisa Fukase

Yugi (Homo Ludence) (深瀬 昌久 遊戯 映像の現代4)

1971

Chuo-koron-sha



Matjaž Rušt, Katja Goljat, Jessica Auer

Skriðusögur (The Landslide Stories)

2022

Ströndin Studio