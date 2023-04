Wiener Börse Plausch S4/43: Bawag 2000, Uniqa vs. Uniqa, Sorgen über Deutsche, nächster Wiener Börsentag, ZFA-Event & VIE

- Sonderfolge: https://audio-cd.at/page/podcast/4189/ Peter Heinrich hat mich gleich zum österreichischen Markt befragt. - ZFA am Mittwoch ab 17 Uhr.: online@zertifikateforum.at - VIE am 25.4. „Vienna Airport Business Night“. Der Event richtet sich vor allem an Entscheidungsträger in Unternehmen, die das Angebot der AirportCity kennenlernen möchten. Der Eintritt ist kostenlos, die Anmeldung ist via events@viennaairport.com möglich.

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/43 geht es um Rückblicke auf Zürs und den Wiener Börsentag (samt nächstem Termin). Bawag.ist heute 2000 Tage an der Börse, Uniqa erinnert an die eigene Stärke. News gibt es zu UBM, Andritz, Flughafen Wien und Kontron. Im Aktienturnier spitzt sich alles zu, Palfinger und Erste Group haben grosse Pokalchancen.

Ausgewählte Events von BSN-Partnern

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

BSN Vola-Event Semperit

Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.22%, Rutsch der Stunde: Porr -0.65%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Uniqa(1), VIG(1), Zumtobel(1)

Star der Stunde: Verbund 1.77%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.16%

Star der Stunde: FACC 0.91%, Rutsch der Stunde: UBM -1.96%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: OMV(4), Verbund(3)

Star der Stunde: Agrana 0.89%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.97%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Semperit(1)

Star der Stunde: Warimpex 7.44%, Rutsch der Stunde: Amag -0.96%

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Week 13 with Immofinanz on top brought a 6 percent comeback for ATX TR and a fine ending for Q1

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Matjaž Rušt, Katja Goljat, Jessica Auer

Skriðusögur (The Landslide Stories)

2022

Ströndin Studio



Saul Leiter

Early Black and White

2014

Steidl



Kikujiro Fukushima

Pikadon

1961

Tokyo Chunichi Shimbun



Dimitra Dede

Metaphors

2022

Void



Beate & Heinz Rose

Paare

1972

Langewiesche-Brandt