Auftakt Viertelfinale beim 16. Aktienturnier: Alle Pokal-Anwärter raus, alle Immos weiter. (Christian Drastil)

17.07.2023, 2390 Zeichen

Vor zwei Wochen startete das 16. Aktienturnier http://www.boerse-social.com/tournament , eingeladen von IRW-Press und Titelverteidiger VIG wieder mit 32er-Raster und vier Gesetzten. https://boerse-social.com/tournament . Hier die Ergebnisse der Runde 2 und Auftakt Runde 3.

Immofinanz besiegte in Runde 2 Palfinger mit 1.25% zu -0.92%, in Runde 1 Pierer Mobility mit 3.29% zu 1.03%. RBI besiegte in Runde 2 Telekom Austria mit 3.97% zu 0.15%, in Runde 1 Valneva mit -1.03% zu -4.01%.

Immofinanz ( Akt. Indikation: 17,74 /17,78, -0,11%)

RBI ( Akt. Indikation: 14,66 /14,69, -1,77%)



Zumtobel besiegte in Runde 2 FACC mit 4.65% zu 2.78%, n Runde 1 Verbund mit -1.08% zu -3.06%. Kontron besiegte in Runde 2 Mayr-Melnhof mit 2.04% zu 0.45%, in Runde 1 Wienerberger mit 5.46% zu -3.00%.

Zumtobel ( Akt. Indikation: 7,63 /7,69, 0,13%)

Kontron ( Akt. Indikation: 19,12 /19,15, -1,87%)



CA Immo besiegte in Runde 2 Österreichische Post mit 2.23% zu 1.37%, in Runde 1 AT&S mit 1.32% zu -5.59%. Frequentis besiegte in Runde 2 Agrana mit 0.35% zu -4.32%, in Runde 1 Erste Group mit 3.27% zu -0.93%.

CA Immo ( Akt. Indikation: 27,55 /27,70, 0,45%)

Frequentis ( Akt. Indikation: 27,70 /28,10, -2,11%)



S Immo besiegte in Runde 2 Porr mit 0.48% zu -0.48%, in Runde 1 Strabag mit 1.48% zu -1.88% DO&CO besiegte in Runde 2 VIG mit -0.32% zu -1.67%, in Runde 1 Uniqa mit -0.16% zu -0.41.

S Immo ( Akt. Indikation: 12,22 /12,36, -1,21%)

DO&CO ( Akt. Indikation: 124,40 /124,80, 0,00%)

Titelverteidiger VIG sowie Palfinger und Mayr-Melnhof (je 2 Siege) hätten gemäss Regelwerk den Wanderpokal für immer heimholen können, sind aber allesamt im Achtelfinale ausgeschieden. Damit ist fix, dass es ein 17. Aktienturnier im Oktober geben wird. Der Sieger eines Turniers bekommt 15 Punkte, der zweite Finalist 10 Punkte, Halbfinalisten 6 Punkte, Viertelfinalisten 3 Punkte und Achtelfinalisten einen Punkt. Sollte nicht eine Titelvertedigung (jetzt VIG) oder ein dritter Sieg gelingen, ist das erste Unternehmen über 100 Punkte ebenfalls der Wanderpokal-Heimholer. Das kann sich diesmal nicht ausgehen. Stand nach fünfzehn Turnieren: Palfinger, 68, VIG 62, Post 60, Mayr-Melnhof 59, FACC 59 . In Runde 3 (Viertelfinale) zählt die Performance Schlusskurs Freitag, 14.7, bis Freitag, 21.7..

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.07.)

(17.07.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S4/109: Do&Co vs. Flughafen als Langfristbeste, Bawag stark, nochmal Trade Republic

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, Marinomed Biotech, Austriacard Holdings AG, Amag, UBM, Wienerberger, AMS, Porr, Lenzing, Cleen Energy, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, CA Immo, DO&CO, EVN, Immofinanz, Mayr-Melnhof, S Immo, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Brenntag, Rheinmetall, Covestro, Fresenius, Deutsche Bank, Münchener Rück, Deutsche Boerse, DAIMLER TRUCK HLD....

Random Partner FACC

Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller. >> Besuchen Sie 66 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Bawag-Position macht Freude (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.7. (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» In den News: Andritz, S Immo, Research zu Erste Group, OMV ... (Christin...

» Nachlese: Trade Republic, Scalable, dad.at (Christian Drastil)

» Wiener Börse Plausch S4/109: Do&Co vs. Flughafen als Langfristbeste, Baw...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Verbund, Immofinanz und Pierer Mobility ...

» ATX-Trends: Immofinanz, CA Immo, Verbund, voestalpine, OMV, Bawag ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Trade Republic, United Internet, Novartis

» BSN Spitout Wiener Börse: AT&S macht im ltd-ranking wieder 2 Ränge gut

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)