News zu Andritz, Knaus Tabbert, froots, Research zu Wienerberger, Marinomed, Palfinger (Christine Petzwinkler)

Der Salzgitter-Konzern hat bei Andritz eine Produktionsanlage für grünen Wasserstoff bestellt. Auf dem Gelände der Salzgitter Flachstahl GmbH wird Andritz eine 100-MW-Elektrolyseanlage errichten, die ab 2026 rund 9.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr erzeugen wird. Der grüne Wasserstoff soll wiederum für die Produktion von grünem Stahl genutzt werden. Andritz-Vorstand Domenico Iacovelli: “Unsere umfassende Erfahrung im Großanlagenbau gibt uns eine solide Basis für die Umsetzung dieses innovativen Projekts in Zusammenarbeit mit unserem Partner HydrogenPro, dessen Druck-Elektrolyse-Stacks für große industrielle Anwendungen sehr gut geeignet sind."

Der Reisemobil-Hersteller Knaus-Tabbert hat die Prognose für den Konzernumsatz konkretisiert und erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz zwischen 1,35 Mrd. Euro und 1,45 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,05 Mrd. Euro). Die Konkretisierung der Umsatzprognose basiert laut dem Unternehmen auf der anhaltenden Stabilisierung der Lieferketten und der damit einhergehenden besseren Planbarkeit. Bislang kündigte das Unternehmen im Ausblick an, von einem starken Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr vor Preissteigerungseffekten auszugehen. Die Prognose der bereinigten EBITDA Marge für 2023 wird angehoben und zwar auf 8,5 bis 9,0 Prozent (zuvor zwischen 7,5 und 8,5 Prozent). Gegenüber der bisherigen Planung sieht der Vorstand nun eine deutlich niedrigere Kostensteigerung im Materialeinkauf.

Das Wealthtech-Startup froots und der Versicherer HDI Leben bringen ein gemeinsames Angebot auf den Markt, welches die Zielgruppe der Selbständigen adressiert. Ziel ist es, eine Vorsorgemaßnahme zu bieten, um die finanzielle Sicherheit zu stärken und die Lebensqualität im Ruhestand zu verbessern und darüber hinaus Steuern zu sparen. Das gemeinsame Angebot von froots und HDI Leben besteht aus dem froots Multi Asset §14 Fonds in Kombination mit einer fondsgebundenen Lebensversicherung von HDI Leben. Bei §14 Fonds handelt es sich um konservativ veranlagte Fonds, welche Selbständige steuerbegünstigt erwerben können, wenn ihr Gewinn 30.000 Euro übersteigt. Die Mindesthaltedauer beträgt vier Jahre. "Nach Ablauf der Mindesthaltedauer ist eine unkomplizierte Vermögensumschichtung aus froots §14 Fonds in eine fondsgebundene Lebensversicherung möglich. Das bietet Steuervorteile auf beiden Seiten: Durch die steuerbegünstigte Investition in den §14 Fonds können Selbstständige den Gewinn vor Steuern senken und Einkommenssteuer auf den investierten Gewinnfreibetrag sparen. In weiterer Folge sind die Erträge aus der fondsgebundenen Lebensversicherung KESt-befreit", verdeutlicht HDI Leben-Leiter Michael Miskarik. Eine bei Integral in Auftrag gegebene Studie zeigt ein enormes Potenzial aber auch Wissenslücken in der Zielgruppe auf. Die Studie habe gezeigt, dass die steuerlichen Vorteile von §14 Fonds derzeit von weniger als einem Fünftel der Selbstständigen, konkret 18 Prozent, genutzt werden. "Nur rund ein Fünftel weiß genau, wie viel Geld bis zum geplanten Pensionsantritt gespart werden muss, um den Lebensstandard halten zu können", so froots-Gründer David Mayer-Heinisch, dessen Anliegen es ist, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, langfristig ein Vermögen aufzubauen. Dieser Philosophie bleibt man auch mit dem neuen Produkt treu. "Unser kombiniertes Angebot hat das Ziel, dass Selbständige ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und vorsorgen. Die Studie bestätigt, wie wichtig es für Selbstständige ist, finanzielle Eigenvorsorge zu betreiben, da sie nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, über das Unternehmen für die eigene Pension vorzusorgen", so der froots-Gründer. Das neue Angebot startet im Oktober. Der Fonds selbst hat ein Startvolumen von 5 Mio. Euro, laut Mayer-Heinisch soll das Volumen des §14 Mischfonds in den nächsten Jahren im dreistelligen Millionen-Betrag liegen. Die Rendite wird über der langfristigen Inflation erwartet, zurückgerechnet hätte der Fonds in den vergangenen Jahren eine Performance von 3,4 Prozent p.a. erreicht. "Der froots Multi Asset §14 kombiniert Flexibilität und Diversifikation, um die Chancen der globalen Finanzmärkte optimal zu nutzen", so Mayer-Heinisch. Die Kosten für den ETF basierten Mischfonds liegen bei 1,5 Prozent. Beim Vertrieb des partnerschaftlichen Angebots von HDI Leben und froots setzt man auf ein neues, digitales Tool von HDI Leben, bei dem Vermittler u.a. schnell und einfach Freibeträge und Steuerersparnisse berechnen können. "Wir schaffen für alle selbstständigen Unternehmer:innen einen einfachen barrierefreien Zugang zu steuerbegünstigten § 14-Veranlagungen. In Kombination mit einer Rentenversicherung wird daraus ein attraktives Altersvorsorge-Paket", fasst Miskarik zusammen.

Research: Die Erste Group bestätigte die Kauf-Empfehlung für die Aktien des Biotech-Unternehmens Marinomed und passt das Kursziel von 57,6 auf 55,5 Euro an.

Kepler Cheuvreux reduziert das Anlage-Rating für Palfinger von Kaufen auf Halten und nimmt das Kursziel von 35,0 auf 25,0 Euro zurück.

On Field Investment Research bestätigt Wienerberger mit Neutral und reduziert das Kursziel von 34,0 auf 28,0 Euro.

Jefferies hat die Einstufung für Knaus Tabbert auf "Buy" mit einem Kursziel von 68,0 Euro belassen.

