Nachlese: Kapsch TrafficCom, VIG, Anleihen-Crash und ein Call to Action bei Aktien (Christian Drastil)

Um 12:45 liegt der ATX TR mit -0.59 Prozent im Minus bei 7097 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 7.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Österreichische Post mit +2.49% auf 31.875 Euro, dahinter Strabag mit +1.54% auf 39.6 Euro und Rosenbauer mit +1.16% auf 30.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15410 (+0.27%, Ultimo 2022: 13923, 10.68% ytd).

- in Folge #524 geht es um eine kleine Überraschung bei Kapsch TrafficCom, Neuer Partner der permanenten 2024er-Podcast-Roadshow in Deutschland. "Wir begrüßen es sehr, dass österreichische Unternehmen mit diesem neuen Format mehr Sichtbarkeit bekommen. Im Falle der VIG, die Pionierin und Top-Player in Zentral- und Osteuropa ist, kann damit auch die CEE-Region und deren hohes wirtschaftliches Potential bei deutschen Investoren noch stärker ins Blickfeld gerückt werden.“ I ch sage danke dafür an Hartwig Löger, CEO VIG.

- 30x30 Finanzwissen pur, Folge 24: Pensionskassen und Private wollen nicht mehr, Austro-Aktien werden finally zur Satire HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4977/ In Folge 24 geht es um unsere Pensionskassen, die so gut wie gar nicht mehr in den österreichischen Aktienmarkt veranlagen, obwohl sie dürften, was nicht nur die FMA, sondern auch Wolfgang Matejka wundert. Und dann geht es um die Privaten, die nicht wollen, weil es die Wertpapier-KESt gibt. Ich spreche mit Finanzminister Magnus Brunner über das Noch-Immer-Fehlen der versprochenen Wiedereinführung der einjährigen Behaltefrist und er lässt auch in seine Idee des Vorsorgekontos blicken. Brunner hat es schwer, denn er hat diesen steuerlichen Irrweg 2011 nicht verbrochen, mit den Grünen geht jetzt Hochkompliziertes bis gar nichts, aber alle hoffen auf ihn. Zum Schluss kommen sogar Kabarettisten zu Wort. I am from Austria ist am Kapitalmarkt teilweise zur Satire geworden.

- ABC Audio Business Chart #81: Crash am Anleihenmarkt ( Josef Obergantschnig)

HÖREN: https://www.audio-cd.at/page/podcast/4978/

Die Zinsen sind in den letzten Monaten in atemberaubender Geschwindigkeit gestiegen. Und das wiederum führt zu exorbitanten Verlusten am Anleihenmarkt. Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, wie viel du mit einem Staatsanleiheninvestment in den letzten Monaten verloren hättest? Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, höre einfach einmal rein.

MMM Matejkas Market Memos #26: Gedanken über Penthouses in Motion, die Musik von Wall Street und The Big Short

