Wiener Börse Party 2024 in the Making, 13. Jänner (Gabriel Felbermayr Aktien Research)

14.01.2024, 1735 Zeichen

Samstag, 13. Jänner

Ich habe ja in diesem Tagebuch schon geschrieben, dass Georg Wailand ein wichtiger Vernunft-Faktor in wirtschaftlichem Denken ist und so blicke ich auch immer mit Interesse in die Wirtschaftsbeilage der Krone am Samstag, denn Reichweite hat das Ding und Reichweite brauchen wir. Diese Woche hat es mich beim Durchblättern aber fast vom Schiedsrichterstuhl geschmissen, ist doch auf einer Doppelseite (!!!!, wann gab es jemals eine Doppelseite zu Aktien?) getitelt. „Konsum könnte steigen - aber Aktien dürften fallen“. So schön gross und fett. Das sagt freilich nicht Wailand, sondern ein Interviewter und es handelt sich um dabei um Wifo-Chef Gabriel Felbermayr, dessen Institut ja durchaus auch vom Finanzministerium gespeist wird. Nun, bin ich als Liberaler für Pluralität der Meinungen, trotzdem hat mich gewundert, dass sich Felbermayr hier gegen alle österreichischen Research-Häuser stellt. Was solls. Früher hat das auch Gewerkschafts-Boss Sallmutter oft getan (1998, 2002), ich hab dann in meinen Kommentaren stets in Richtung „Sallmutter short“ (also er als Contrarian) kommentiert und durfte mich 2x über sehr gute Long-Einstiegszeitpunkte freuen. Ich finde, es ist eines, vor Aktien generell zu warnen (weil man sie gemäss Ideologie nicht mag oder sich auf historische Crashs bezieht), aber etwas anderes, einen jetzt bevorstehenden Rückgang der Märkte vorauszusagen. Mutig und nicht verboten. Magnus Brunner promotet in den Medien indes weiter sein zehnjähriges Vorsorgekonto, geht aber auf Kritik aus der Branche nicht ein. Aber man kann ja nicht immer die gleichen Anmerkungen posten.

Alle Tageseinträge: http://christian-drastil.com/boerse

Spotify: https://open.spotify.com/show/0hqGyjquzZMIMEDVezpwPU

(14.01.2024)

BSN Podcasts

Austrian Stocks in English: Week 2 with losses, but gaining trading volume, Presentation of 14 Number One Award Winners

Bildnachweis

1. Wiener Börse Party





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, OMV, Agrana, FACC, RHI Magnesita, UBM, Oberbank AG Stamm, Erste Group, Telekom Austria, S Immo, RBI, CA Immo, Lenzing, Bawag, EVN, Verbund, Austriacard Holdings AG, Amag, ams-Osram, Frequentis, Rosenbauer, EuroTeleSites AG, SW Umwelttechnik, Pierer Mobility, Strabag, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Addiko Bank, Flughafen Wien, Immofinanz, Österreichische Post.

Random Partner wikifolio

wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios. Diesen kannst du einfach und direkt folgen – mit einer Investition in das zugehörige, besicherte wikifolio-Zertifikat. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» SportWoche Party 2024 in the Making, 13. Jänner (Common Waxing Concept u...

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 13. Jänner (Gabriel Felbermayr Ak...

» SportWoche Party 2024 in the Making, 12. Jänner (Horst Skoff, Gernot, Ak...

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 12. Jänner (Kathrein Privatbank u...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Horst Skoff, 100 Jahre Kathrein, CIRA-J...

» BSN Spitout Wiener Börse: Verbund rutscht nach 127 Tagen unter den MA100

» Österreich-Depots: Mal mit 2 Prozentpunkten Alpha auf den ATX nach zwei ...

» Börsegeschichte 12.12.: Extremes zu UBM und EVN (Börse Geschichte) (Börs...

» Wiener Börse Party #565: 100 Jahre Kathrein, CIRA-Jahresauftakt, KESt-Dä...

» Reingehört bei Agrana (boersen radio.at)