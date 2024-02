Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bawag, Zumtobel und Semperit gesucht, in Deutschland Beiersdorf, dazu IRW-News zu einem Delisting

Meistgelesen >> mehr

Star der Stunde: DO&CO 1.24%, Rutsch der Stunde: Marinomed Biotech -1%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: RBI(1), OMV(1), Telekom Austria(1)

Star der Stunde: EVN 0.75%, Rutsch der Stunde: Marinomed Biotech -0.99%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: FACC(2), Verbund(2), S Immo(2), Uniqa(1), AT&S(1), VIG(1)

Smeilinho zu AT&S

Star der Stunde: Bawag 2.05%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.61%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: SBO(1), Kontron(1), ams-Osram(1)

BSN MA-Event BMW

Smeilinho zu UBM

Austrian Stocks in English: Week 4 as the best week 2024 so far for ATX TR and especially fine for AT&S and Wienerberger

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Po...

Frank Rodick

The Moons of Saturn

2023

Self published



Todd Hido

House Hunting

2019

Nazraeli



Peter Bialobrzeski

Give my Regards to Elizabeth

2020

Hartmann Projects



Victor Staaf

This city is yours!

2022

Self published



Robert Frank

The Americans (fifth American edition)

1978

Aperture