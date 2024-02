News zu Verbund, Immofinanz, Post, Research zu UBM, Porr, Wienerberger, RBI (Christine Petzwinkler)

Mit der Umsetzung der emissionsfreien Zustellung in Innsbruck , wo nunmehr 145 E-Fahrzeuge der Post unterwegs sind, hat die Post auch ihr insgesamt 4.000stes E-Fahrzeug in Betrieb genommen . Die E-Flotte der Post wächst auch rasant weiter. Schon seit dem Frühjahr 2022 werden in der Zustellung nur noch E-Fahrzeuge angeschafft, jedes Jahr kommen etwa 1.000 neue E-Fahrzeuge dazu. Die österreichweite E-Flotte besteht aus 1.052 E-Bikes, E-Lastenräder, E-Mopeds und E-Trikes sowie 2.970 E-Transporter. Bis 2030 wird die Post ihre gesamte Zustellflotte von 10.000 Fahrzeugen auf Elektroantrieb umstellen und alle Sendungen völlig emissionsfrei zustellen, wie die Post mitteilt. Österreichische Post ( Akt. Indikation: 30,60 /30,75, -1,05%)

Die Immofinanz hat das Bürogebäude Grand Center Zagreb an eine kroatische Immobiliengesellschaft verkauft und setzt damit einen weiteren Schritt im Rahmen ihrer Portfoliooptimierung. "Den Verkaufserlös werden wir strategiekonform und wertschaffend in den Ausbau unserer innovativen Office-Lösungen bzw. Retail-Immobilien in unseren Kernmärkten investieren", sagt Immofinanz-Vorständin Radka Doehring. Immofinanz ( Akt. Indikation: 21,55 /21,70, 0,35%)

Verbund dämpft die Erwartungen : Wie das Unternehmen mitteilt, wird der Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2024 deutlich von der Markterwartung abweichen . Der schnelle und massive Rückgang der Großhandelspreise für Strom würden sich nämlich negativ auf das erwartete EBITDA und das erwartete Konzernergebnis für 2024 auswirken, so das Versorgungs-Unternehmen. Im intern erhobenen Konsensus der Analystenschätzungen für das EBITDA in Höhe von 3,8 Mrd. Euro und für das Konzernergebnis in Höhe von 2,1 Mrd. Euro seien diese negativen Effekte nicht ausreichend reflektiert. Verbund erwartet für das Geschäftsjahr 2024 ein EBITDA zwischen rund 2,6 Mrd. Euro und 3,3 Mrd. Euro und ein Konzernergebnis zwischen rund 1,3 Mrd. Euro und 1,75 Mrd. Euro (ohne weitere Gewinn-Abschöpfung). Verbund ( Akt. Indikation: 63,60 /63,75, -7,92%)

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

#gabb #1536

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Week 3 with losses for ATX, but gains for Addiko Bank, S Immo and Andritz

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Po...

Stephan Keppel

Reprinting the City

2012

Fw: Books



Sebastián Bruno

Ta-ra

2023

ediciones anómalas



Cristina de Middel

Gentlemen's Club

2023

This Book is True



Frank Rodick

The Moons of Saturn

2023

Self published



Maria Sturm

You Don't Look Native to Me

2023

Void