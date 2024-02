News zu Kapsch TrafficCom, Strabag, Uniqa, Zumtobel, Research zu Flughafen Wien, DO & CO, Wienerberger (Christine Petzwinkler)

20.02.2024, 3545 Zeichen

Kapsch TrafficCom hat den Auftrag erhalten, auf den Autobahnen A43, A41 und A49 südlich von Lyon ein Multi-Lane Free-Flow (MLFF)-Mautsystem zu errichten. Dieses Projekt umfasst die Installation von fast 30 zusätzlichen Mautbrücken auf rund 430 Autobahnkilometern. Michael Weber, Head of Sales EMENA bei Kapsch TrafficCom, kommentiert das Projekt: "Gemeinsam mit unseren kürzlichen Erfolgen in der Schweiz, in Serbien und auch in Spanien stellt dieses Projekt einen bedeutsamen Schritt in der Weiterentwicklung der Maut in Europa dar." Bei dem neu eingeführten System handelt es sich um ein Hybridmodell, das die herkömmlichen Eingangsmautstellen ersetzt. Die endgültige Inbetriebnahme des Systems ist für 2026 geplant.

Die Strabag SE setzt, wie berichtet, aktuell Kapitalmaßnahmen zur Reduktion des Anteils von MKAO „Rasperia Trading Limited“ des sanktionierten russischen Staatsbürger Oleg Deripaska um. Die Eintragung der Durchführung der ordentlichen Sachkapitalerhöhung ist, nach Ablauf der sechsmonatigen Wartefrist gemäß Aktiengesetz, nach derzeitigem Stand für Donnerstag, 21.3.2024 geplant. Die neuen Aktien aus dieser Kapitalerhöhung sollen danach umgehend an die Inhaber der bestehenden Strabag-Aktien mit der ISIN AT0000A36HH9 (Strabag SE – Ausschüttung Aktienvariante) ausgegeben werden, wie das Unternehmen bekanntgibt. Damit soll der Anteil von MKAO „Rasperia Trading Limited“ auf unter 25 Prozent, konkret auf rund 24,1 Prozent, sinken. Relevante Nachteile und Risiken für die Strabag SE sollen damit reduziert werden, so der Baukonzern.

Research: Die Analysten von NuWays bestätigen die Hold-Empfhelung mit Kursziel 52,0 Euro für den Flughafen Wien. Die Gruppe startete mit einem zweistelligen Passagierwachstum stark in das Jahr, bemerkenswert ist für die Analysten das starke Wachstum der Wiener Fernreiseziele. Für die Zukunft gehen die NuWays-Experten davon aus, dass sich die starke Dynamik verlangsamt, da die starke Erholung im Geschäftsjahr 23 eine hohe Vergleichsbasis geschaffen habe. "Alles in allem erwarten wir für die nächsten Monate einen Rückgang der Passagierwachstumsraten auf niedrige einstellige Werte, mit einem durchschnittlichen Wachstum von 3,4 Prozent für das Geschäftsjahr 24e", so die Analysten.

Die Berenberg-Analysten bestätigen die Kauf-Empfehlung für DO & CO und heben das Kursziel von 160,0 auf 175,0 Euro an.

Stifel bestätigt die Buy-Empfehlung für die Wienerberger-Aktie und erhöht das Kursziel von 36,0 auf 45,0 Euro.

Wie der KSV-Website zu entnehmen ist, ist das Fintech Finabro in Konkurs. Das Unternehmen, in das mitunter Uniqa Ventures investiert hat, hat eine digitale Lösung zur betrieblichen Altersvororge entwickelt und mit den größten heimischen Versicherungsunternehmen kooperiert.

Aktienkäufe: Im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms hat Zumtobel im Zeitraum vom 12. bis 16. Februar 2024 weitere 14.736 Aktien erworben. Wie berichtet, will der Lichtkonzern im Zeitraum vom 11. Dezember 2023 bis voraussichtlich 31. Jänner 2025 bis zu 1 Mio. Aktien ewerben, bisher wurden 140.927 Stück gekauft.

