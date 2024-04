» ATX-Trends: RBI, Verbund, Bawag, Erste Group ...

05.04.2024, 1985 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich gestern Donnerstag mit Kursgewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX gewann 0,59 Prozent auf 3.571,94 Punkte, nachdem die Zuwächse im Verlauf etwas ausgeweitet worden waren. Auch an den europäischen Leitbörsen war die Anlegerstimmung freundliche. An der Wall Street etablierte sich im Verlauf ebenfalls zumindest anfänglich eine positive Tendenz und dies goutierten auch die Anleger in Europa. Marktbeobachter verwiesen zudem auf einen Mangel an Handelsimpulsen und ein ruhiges Aktiengeschäft. Das bestimmende Thema an den Finanzmärkten ist unverändert, wann die Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks gesenkt werden. Fed-Chef Powell ließ es am Vortag in einer Rede offen, ob dies in den USA bereits im Juni der Fall sein wird. Zunächst müsse mehr Vertrauen in den Rückgang der Inflation vorhanden sein, hieß es. Demgegenüber spricht vieles dafür, dass die EZB im Juni mit der Zinswende beginnen wird. Auf fundamentaler Ebene wurden am Berichtstag rückläufige Erzeugerpreise in der Eurozone und in den USA Arbeitsmarktnachrichten publiziert. Beide Datensätze lieferten für die Aktienkurse kaum sichtbare Auswirkungen.



Raiffeisen Bank International (RBI) verbilligten sich um 0,73 Prozent. Der RBI-Chef, Johann Strobl, sieht den geplanten Strabag-Deal, mit dem das Institut eingefrorene Gewinne aus Russland holen will, auf Kurs. Ein gelungener Deal wäre ein "Zwischenschritt" mit Blick auf den Abbau des Engagements in Russland. Einen Zeitpunkt für den Vollzug könne er aber nicht nennen. Unter den weiteren Schwergewichten gewannen Voestalpine 2,21 Prozent. Verbund-Titel erholten sich um 1,91 Prozent. Am Vortag waren die Papiere des Energieversorgers nach einer negativeren Analystenmeinung um 4,6 Prozent abgerutscht. Die US-Investmentbank Stifel hatte die Aktie von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Banken Bawag und Erste Group verteuerten sich um 0,77 Prozent beziehungsweise 0,71 Prozent."

(05.04.2024)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #623: RBI zahlt und trifft sich in Tirol, CA Immo-Info über interessanten Aktionär bzw.Team Bulle vs. Team Bär

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Rosenbauer, Polytec Group, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, OMV, Uniqa, DO&CO, Strabag, Addiko Bank, CA Immo, Pierer Mobility, S Immo, ams-Osram, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Agrana, Bawag, Erste Group, EVN, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Österreichische Post, Telekom Austria, VIG, Wienerberger, Zumtobel.

Random Partner Vienna International Airport

Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: ATX korrigiert nach davor 6 Tagen im Plus

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 5.4.: Extremes zu AT&S und CA Immo (Börse Geschichte) (B...

» A1 kauft, RBI zahlt und veranstaltet, Research zu Uniqa, Semperit, VIG, ...

» Nachlese: RBI-HV, Börsentag Wien morgen, Johannes Pracher lebt #glauband...

» Wiener Börse Party #623: RBI zahlt und trifft sich in Tirol, CA Immo-Inf...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Agrana und Semperit gesucht, D-Bl...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Siemens Energy, RBI, AT&S, Bawag, Apple...

» ATX-Trends: RBI, Verbund, Bawag, Erste Group ...

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 5. April (Johannes Pracher)