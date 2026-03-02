» Bitcoin: Überraschend stabil ( Finanztrends)

02.03.2026, 2736 Zeichen

Der Iran-Konflikt lässt die Aktienmärkte rot sehen – doch Bitcoin zeigt eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Während Investoren bei Aktien in den Panikmodus schalten, hält sich die Kryptowährung erstaunlich gut. Was steckt dahinter?

Krisenmodus ohne Krypto-Crash

Am Montag, dem 2. März 2026, dominieren die Eskalationen zwischen den USA und dem Iran die Schlagzeilen. Die Folge: deutliche Verluste an den Börsen weltweit. Gold profitiert als klassischer sicherer Hafen von der Unsicherheit und verzeichnet Zuflüsse. Bitcoin hingegen bewegt sich seitwärts – und genau das ist die eigentliche Überraschung.

In früheren geopolitischen Krisen zeigte sich die Kryptowährung häufig volatil und folgte den Aktienmärkten in den Keller. Diesmal bleibt die erwartete Abwärtsbewegung aus. Die Mutter aller Kryptowährungen beweist in den vergangenen Tagen eine ungewohnte Stabilität, die Marktteilnehmer aufhorchen lässt.

Weder Crash noch Rally in Sicht

Die aktuelle Seitwärtsbewegung deutet darauf hin, dass Bitcoin derzeit weder vor einem dramatischen Einbruch noch vor einer unmittelbaren Erholung steht. Die Kryptowährung bewegt sich in einer Konsolidierungsphase, während das Umfeld von Unsicherheit geprägt ist.

Analysten sehen in der aktuellen Stabilität ein Zeichen dafür, dass Bitcoin zunehmend als eigenständige Asset-Klasse wahrgenommen wird – weniger abhängig von den traditionellen Märkten als noch in der Vergangenheit. Die fehlende Panikreaktion könnte auf eine reifere Investorenbasis hindeuten.