SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Bitcoin: Überraschend stabil ( Finanztrends)

02.03.2026, 2736 Zeichen

Der Iran-Konflikt lässt die Aktienmärkte rot sehen – doch Bitcoin zeigt eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Während Investoren bei Aktien in den Panikmodus schalten, hält sich die Kryptowährung erstaunlich gut. Was steckt dahinter?

Krisenmodus ohne Krypto-Crash

Am Montag, dem 2. März 2026, dominieren die Eskalationen zwischen den USA und dem Iran die Schlagzeilen. Die Folge: deutliche Verluste an den Börsen weltweit. Gold profitiert als klassischer sicherer Hafen von der Unsicherheit und verzeichnet Zuflüsse. Bitcoin hingegen bewegt sich seitwärts – und genau das ist die eigentliche Überraschung.

In früheren geopolitischen Krisen zeigte sich die Kryptowährung häufig volatil und folgte den Aktienmärkten in den Keller. Diesmal bleibt die erwartete Abwärtsbewegung aus. Die Mutter aller Kryptowährungen beweist in den vergangenen Tagen eine ungewohnte Stabilität, die Marktteilnehmer aufhorchen lässt.

Weder Crash noch Rally in Sicht

Die aktuelle Seitwärtsbewegung deutet darauf hin, dass Bitcoin derzeit weder vor einem dramatischen Einbruch noch vor einer unmittelbaren Erholung steht. Die Kryptowährung bewegt sich in einer Konsolidierungsphase, während das Umfeld von Unsicherheit geprägt ist.

Analysten sehen in der aktuellen Stabilität ein Zeichen dafür, dass Bitcoin zunehmend als eigenständige Asset-Klasse wahrgenommen wird – weniger abhängig von den traditionellen Märkten als noch in der Vergangenheit. Die fehlende Panikreaktion könnte auf eine reifere Investorenbasis hindeuten.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bitcoin?

Vervierfachung zu einem späteren Zeitpunkt möglich

Trotz der aktuellen Ruhe sehen Beobachter langfristig Potenzial für deutliche Kurssteigerungen. Eine Vervierfachung des Bitcoin-Kurses wird für einen späteren Zeitpunkt als realistisch eingeschätzt – allerdings nicht in der unmittelbaren Zukunft. Die derzeitige Phase dürfte sich als Akkumulationsphase erweisen, bevor größere Bewegungen einsetzen.

Die stabilisierende Wirkung der aktuellen Krise könnte Bitcoin mittelfristig stärken. Investoren, die bisher auf klassische sichere Häfen wie Gold setzten, beobachten die Performance der Kryptowährung genau. Sollte sich die Widerstandsfähigkeit in künftigen Krisen bestätigen, könnte dies neue Käuferschichten anziehen und den Weg für höhere Bewertungen ebnen.

Anzeige

Bitcoin-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bitcoin-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

Die neusten Bitcoin-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bitcoin-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bitcoin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(02.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

gettex
gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

» Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und warum mir die aktuelle Pha...

» Börsegeschichte 2.3.: Werner Lanthaler, Palfinger (Börse Geschichte) (Bö...

» Nachlese: Martin Seiter Oberbank TFC, Frage an die Wiener Börse, Egon Th...

» Nachhaltigkeitsprüfung: Unternehmen fürchten Prüfermangel und Kostenexpl...

» Deutsche Telekom Aktie: KI-Offensive gestartet ( Finanztrends)

» PIR-News: Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen...

» Mit ATX-Prost: 1. Bestellmöglichkeit für das Buch zur jüngeren Geschicht...

» Bitcoin: Überraschend stabil ( Finanztrends)

» Ozempic-Studie: Langzeiteinnahme erhöht Risiko für Osteoporose und Gicht...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
Raiffeisen-Experten ordnen gegenwärtige Nahost-Situation für Märkte und Branchen ein
KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)
Verbio Aktie: Starker Wochenbeginn ( Finanztrends)
Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event BMW
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.4%, Rutsch der Stunde: Amag -1.58%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Uniqa(1), SBO(1), Porr(1), Strabag(1), Verbund(1)
    BSN MA-Event Bajaj Mobility AG
    Star der Stunde: AT&S 1.91%, Rutsch der Stunde: voestalpine -1.89%
    BSN MA-Event Volkswagen Vz.
    Star der Stunde: Zumtobel 1.93%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -3.14%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(8), Kontron(5), OMV(3)
    Star der Stunde: Verbund 1.35%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -2.27%
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli

    Matteo Rosoli ist CEO & Co-Founder von Newsrooms, ich schweife mit dem Kampfsportler zunächst in Richtung BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), Kung Fu und Kayfabe-Wrestling ab, hergeleitet haben wir das mit ...

    Books josefchladek.com

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Finanztrends

    02.03.2026, 2736 Zeichen

    Der Iran-Konflikt lässt die Aktienmärkte rot sehen – doch Bitcoin zeigt eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Während Investoren bei Aktien in den Panikmodus schalten, hält sich die Kryptowährung erstaunlich gut. Was steckt dahinter?

    Krisenmodus ohne Krypto-Crash

    Am Montag, dem 2. März 2026, dominieren die Eskalationen zwischen den USA und dem Iran die Schlagzeilen. Die Folge: deutliche Verluste an den Börsen weltweit. Gold profitiert als klassischer sicherer Hafen von der Unsicherheit und verzeichnet Zuflüsse. Bitcoin hingegen bewegt sich seitwärts – und genau das ist die eigentliche Überraschung.

    In früheren geopolitischen Krisen zeigte sich die Kryptowährung häufig volatil und folgte den Aktienmärkten in den Keller. Diesmal bleibt die erwartete Abwärtsbewegung aus. Die Mutter aller Kryptowährungen beweist in den vergangenen Tagen eine ungewohnte Stabilität, die Marktteilnehmer aufhorchen lässt.

    Weder Crash noch Rally in Sicht

    Die aktuelle Seitwärtsbewegung deutet darauf hin, dass Bitcoin derzeit weder vor einem dramatischen Einbruch noch vor einer unmittelbaren Erholung steht. Die Kryptowährung bewegt sich in einer Konsolidierungsphase, während das Umfeld von Unsicherheit geprägt ist.

    Analysten sehen in der aktuellen Stabilität ein Zeichen dafür, dass Bitcoin zunehmend als eigenständige Asset-Klasse wahrgenommen wird – weniger abhängig von den traditionellen Märkten als noch in der Vergangenheit. Die fehlende Panikreaktion könnte auf eine reifere Investorenbasis hindeuten.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bitcoin?

    Vervierfachung zu einem späteren Zeitpunkt möglich

    Trotz der aktuellen Ruhe sehen Beobachter langfristig Potenzial für deutliche Kurssteigerungen. Eine Vervierfachung des Bitcoin-Kurses wird für einen späteren Zeitpunkt als realistisch eingeschätzt – allerdings nicht in der unmittelbaren Zukunft. Die derzeitige Phase dürfte sich als Akkumulationsphase erweisen, bevor größere Bewegungen einsetzen.

    Die stabilisierende Wirkung der aktuellen Krise könnte Bitcoin mittelfristig stärken. Investoren, die bisher auf klassische sichere Häfen wie Gold setzten, beobachten die Performance der Kryptowährung genau. Sollte sich die Widerstandsfähigkeit in künftigen Krisen bestätigen, könnte dies neue Käuferschichten anziehen und den Weg für höhere Bewertungen ebnen.

    Anzeige

    Bitcoin-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bitcoin-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

    Die neusten Bitcoin-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bitcoin-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Bitcoin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (02.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    gettex
    gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

    » Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und warum mir die aktuelle Pha...

    » Börsegeschichte 2.3.: Werner Lanthaler, Palfinger (Börse Geschichte) (Bö...

    » Nachlese: Martin Seiter Oberbank TFC, Frage an die Wiener Börse, Egon Th...

    » Nachhaltigkeitsprüfung: Unternehmen fürchten Prüfermangel und Kostenexpl...

    » Deutsche Telekom Aktie: KI-Offensive gestartet ( Finanztrends)

    » PIR-News: Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen...

    » Mit ATX-Prost: 1. Bestellmöglichkeit für das Buch zur jüngeren Geschicht...

    » Bitcoin: Überraschend stabil ( Finanztrends)

    » Ozempic-Studie: Langzeiteinnahme erhöht Risiko für Osteoporose und Gicht...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
    Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
    Raiffeisen-Experten ordnen gegenwärtige Nahost-Situation für Märkte und Branchen ein
    KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)
    Verbio Aktie: Starker Wochenbeginn ( Finanztrends)
    Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event BMW
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.4%, Rutsch der Stunde: Amag -1.58%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Uniqa(1), SBO(1), Porr(1), Strabag(1), Verbund(1)
      BSN MA-Event Bajaj Mobility AG
      Star der Stunde: AT&S 1.91%, Rutsch der Stunde: voestalpine -1.89%
      BSN MA-Event Volkswagen Vz.
      Star der Stunde: Zumtobel 1.93%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -3.14%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(8), Kontron(5), OMV(3)
      Star der Stunde: Verbund 1.35%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -2.27%
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli

      Matteo Rosoli ist CEO & Co-Founder von Newsrooms, ich schweife mit dem Kampfsportler zunächst in Richtung BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), Kung Fu und Kayfabe-Wrestling ab, hergeleitet haben wir das mit ...

      Books josefchladek.com

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Tenmei Kanoh
      New York 1969
      2014
      Ishi Inc.

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de