Ernährungswende: Essen gegen stille Entzündungen ( Finanztrends)

08.03.2026

Bundesweit rückte der Tag der gesunden Ernährung Autoimmunerkrankungen in den Fokus. Parallel endete der DGE-Kongress zum Thema Mikrobiom. Diese Doppelung markiert einen Paradigmenwechsel in der Medizin: Ernährung gilt nicht mehr nur als Begleitmaßnahme, sondern als zentrale Therapiesäule gegen chronische Entzündungen.

Stille Gefahr im Körper: Wenn das Immunsystem Amok läuft

Rund neun Prozent der Deutschen leiden an einer Autoimmunerkrankung wie Rheuma, Hashimoto oder Morbus Crohn. Gemeinsamer Nenner sind oft unbemerkte, „stille“ Entzündungen, die langfristig Zellen und Organe schädigen. Die aktuelle Forschung zeigt einen klaren Weg, diese Prozesse zu beeinflussen: über den Darm.

Auf dem DGE-Kongress diskutierten Experten die enge Verknüpfung von Darmflora und Immunsystem. Eine unausgewogene Ernährung stört das bakterielle Gleichgewicht, erhöht die Durchlässigkeit der Darmwand und lässt Entzündungsstoffe in den Blutkreislauf gelangen. Der Aufbau eines gesunden Mikrobioms wird so zur ersten Abwehr gegen systemische Entzündungen.

Mediterran plus: So wirkt antientzündliches Essen

Was steht auf dem Speiseplan? Die antientzündliche Ernährung orientiert sich an der mediterranen Küche, setzt aber gezieltere Akzente. „Es geht nicht um radikalen Verzicht, sondern um die bewusste Auswahl hochwertiger Lebensmittel“, erklärt Diätexpertin Tabea Müllner.

Empfohlen werden schwefelhaltiges Gemüse wie Lauch, bunte Sorten wie Brokkoli sowie Hülsenfrüchte. Omega-3-Fettsäuren aus fettem Seefisch, Leinöl oder Walnüssen hemmen nachweislich Entzündungsbotenstoffe. Gleichzeitig raten Mediziner, entzündungsfördernde Lebensmittel stark zu reduzieren: hochverarbeitete Fertigprodukte, tierische Fette, Weißmehl und vor allem raffinierten Zucker.

Der Mund als Frühwarnsystem

Ein oft unterschätzter Zusammenhang ist die Mundgesundheit. Chronische Entzündungen wie Parodontitis stimulieren die Immunabwehr dauerhaft – ein potenzieller Auslöser für Autoimmunerkrankungen. So haben Parodontitis-Patienten ein deutlich höheres Rheuma-Risiko.

Studien zeigen bereits messbare Effekte: Eine vierwöchige, zuckerarme und entzündungshemmende Ernährung kann Zahnfleischbluten signifikant reduzieren. Zucker wirkt doppelt negativ: Er füttert schädliche Mundbakterien und löst im Blut entzündungsfördernde Blutzuckerspitzen aus.

Vom Nischen- zum Mainstream-Thema

Die Entwicklungen spiegeln einen breiten Trend wider. Ernährungstherapie wird heute als gleichwertig zur medikamentösen Behandlung anerkannt. Meta-Analysen belegen, dass eine gezielte Umstellung Laborwerte wie das Entzündungsmarker CRP oder den Langzeitblutzucker senken kann.

Gesundheitsexperten sehen hier enormes Potenzial zur Systementlastung. Da chronische Entzündungen ein gemeinsamer Risikofaktor für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz sind, bietet dieser Ansatz universelle Prävention. Reha-Zentren integrieren diese Erkenntnisse bereits und zeigen Patienten den direkten Zusammenhang zwischen Bauchfett, Entzündungswerten und Ernährung.

Was kommt nach der allgemeinen Empfehlung?

Der nächste Schritt ist die Personalisierung. Die Mikrobiom-Forschung steht erst am Anfang. Künftig könnten individuelle Stuhl- und Blutanalysen verraten, welche Lebensmittel bei einem bestimmten Menschen Entzündungen anheizen oder dämpfen.

Bis dahin bleibt die allgemeine antientzündliche Ernährung die effektivste und zugänglichste Maßnahme. Die Botschaft des Jahres 2026 ist klar: Die tägliche Entscheidung auf dem Teller ist eines der mächtigsten Werkzeuge, um langfristige Gesundheit aktiv zu steuern.

(08.03.2026)

