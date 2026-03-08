SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Ernährungswende: Essen gegen stille Entzündungen ( Finanztrends)

08.03.2026, 4004 Zeichen

Bundesweit rückte der Tag der gesunden Ernährung Autoimmunerkrankungen in den Fokus. Parallel endete der DGE-Kongress zum Thema Mikrobiom. Diese Doppelung markiert einen Paradigmenwechsel in der Medizin: Ernährung gilt nicht mehr nur als Begleitmaßnahme, sondern als zentrale Therapiesäule gegen chronische Entzündungen.

Stille Gefahr im Körper: Wenn das Immunsystem Amok läuft

Rund neun Prozent der Deutschen leiden an einer Autoimmunerkrankung wie Rheuma, Hashimoto oder Morbus Crohn. Gemeinsamer Nenner sind oft unbemerkte, „stille“ Entzündungen, die langfristig Zellen und Organe schädigen. Die aktuelle Forschung zeigt einen klaren Weg, diese Prozesse zu beeinflussen: über den Darm.

Anzeige

Werden Ihre Blutwerte falsch interpretiert? Der Gratis-Report zeigt, welche Werte wirklich zählen – und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Endlich Klarheit bei Blut- und Laborwerten

Auf dem DGE-Kongress diskutierten Experten die enge Verknüpfung von Darmflora und Immunsystem. Eine unausgewogene Ernährung stört das bakterielle Gleichgewicht, erhöht die Durchlässigkeit der Darmwand und lässt Entzündungsstoffe in den Blutkreislauf gelangen. Der Aufbau eines gesunden Mikrobioms wird so zur ersten Abwehr gegen systemische Entzündungen.

Mediterran plus: So wirkt antientzündliches Essen

Was steht auf dem Speiseplan? Die antientzündliche Ernährung orientiert sich an der mediterranen Küche, setzt aber gezieltere Akzente. „Es geht nicht um radikalen Verzicht, sondern um die bewusste Auswahl hochwertiger Lebensmittel“, erklärt Diätexpertin Tabea Müllner.

Empfohlen werden schwefelhaltiges Gemüse wie Lauch, bunte Sorten wie Brokkoli sowie Hülsenfrüchte. Omega-3-Fettsäuren aus fettem Seefisch, Leinöl oder Walnüssen hemmen nachweislich Entzündungsbotenstoffe. Gleichzeitig raten Mediziner, entzündungsfördernde Lebensmittel stark zu reduzieren: hochverarbeitete Fertigprodukte, tierische Fette, Weißmehl und vor allem raffinierten Zucker.

Der Mund als Frühwarnsystem

Ein oft unterschätzter Zusammenhang ist die Mundgesundheit. Chronische Entzündungen wie Parodontitis stimulieren die Immunabwehr dauerhaft – ein potenzieller Auslöser für Autoimmunerkrankungen. So haben Parodontitis-Patienten ein deutlich höheres Rheuma-Risiko.

Studien zeigen bereits messbare Effekte: Eine vierwöchige, zuckerarme und entzündungshemmende Ernährung kann Zahnfleischbluten signifikant reduzieren. Zucker wirkt doppelt negativ: Er füttert schädliche Mundbakterien und löst im Blut entzündungsfördernde Blutzuckerspitzen aus.

Vom Nischen- zum Mainstream-Thema

Die Entwicklungen spiegeln einen breiten Trend wider. Ernährungstherapie wird heute als gleichwertig zur medikamentösen Behandlung anerkannt. Meta-Analysen belegen, dass eine gezielte Umstellung Laborwerte wie das Entzündungsmarker CRP oder den Langzeitblutzucker senken kann.

Anzeige

Chronische Entzündungen können sich auch durch Schmerzen in den Gelenken äußern. Erfahren Sie in diesem kostenlosen PDF-Ratgeber, wie Sie mit 101 bebilderten Druckpunkten Beschwerden natürlich und ohne Medikamente lindern können. 101 Akupressur-Punkte gratis entdecken

Gesundheitsexperten sehen hier enormes Potenzial zur Systementlastung. Da chronische Entzündungen ein gemeinsamer Risikofaktor für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz sind, bietet dieser Ansatz universelle Prävention. Reha-Zentren integrieren diese Erkenntnisse bereits und zeigen Patienten den direkten Zusammenhang zwischen Bauchfett, Entzündungswerten und Ernährung.

Was kommt nach der allgemeinen Empfehlung?

Der nächste Schritt ist die Personalisierung. Die Mikrobiom-Forschung steht erst am Anfang. Künftig könnten individuelle Stuhl- und Blutanalysen verraten, welche Lebensmittel bei einem bestimmten Menschen Entzündungen anheizen oder dämpfen.

Bis dahin bleibt die allgemeine antientzündliche Ernährung die effektivste und zugänglichste Maßnahme. Die Botschaft des Jahres 2026 ist klar: Die tägliche Entscheidung auf dem Teller ist eines der mächtigsten Werkzeuge, um langfristige Gesundheit aktiv zu steuern.


(08.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

» Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

» Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

» Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

» RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

» Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

» FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

» USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

» Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)
DroneShield Aktie: Gewinnzone erreicht ( Finanztrends)
Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event BASF
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event BASF
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1096: ATX leichter, Telekom Austria erstmals seit Mai 2025 über 10 Euro, Bawag x MSCI, AT&S x Oddo BHF

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Finanztrends

    08.03.2026, 4004 Zeichen

    Bundesweit rückte der Tag der gesunden Ernährung Autoimmunerkrankungen in den Fokus. Parallel endete der DGE-Kongress zum Thema Mikrobiom. Diese Doppelung markiert einen Paradigmenwechsel in der Medizin: Ernährung gilt nicht mehr nur als Begleitmaßnahme, sondern als zentrale Therapiesäule gegen chronische Entzündungen.

    Stille Gefahr im Körper: Wenn das Immunsystem Amok läuft

    Rund neun Prozent der Deutschen leiden an einer Autoimmunerkrankung wie Rheuma, Hashimoto oder Morbus Crohn. Gemeinsamer Nenner sind oft unbemerkte, „stille“ Entzündungen, die langfristig Zellen und Organe schädigen. Die aktuelle Forschung zeigt einen klaren Weg, diese Prozesse zu beeinflussen: über den Darm.

    Anzeige

    Werden Ihre Blutwerte falsch interpretiert? Der Gratis-Report zeigt, welche Werte wirklich zählen – und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Endlich Klarheit bei Blut- und Laborwerten

    Auf dem DGE-Kongress diskutierten Experten die enge Verknüpfung von Darmflora und Immunsystem. Eine unausgewogene Ernährung stört das bakterielle Gleichgewicht, erhöht die Durchlässigkeit der Darmwand und lässt Entzündungsstoffe in den Blutkreislauf gelangen. Der Aufbau eines gesunden Mikrobioms wird so zur ersten Abwehr gegen systemische Entzündungen.

    Mediterran plus: So wirkt antientzündliches Essen

    Was steht auf dem Speiseplan? Die antientzündliche Ernährung orientiert sich an der mediterranen Küche, setzt aber gezieltere Akzente. „Es geht nicht um radikalen Verzicht, sondern um die bewusste Auswahl hochwertiger Lebensmittel“, erklärt Diätexpertin Tabea Müllner.

    Empfohlen werden schwefelhaltiges Gemüse wie Lauch, bunte Sorten wie Brokkoli sowie Hülsenfrüchte. Omega-3-Fettsäuren aus fettem Seefisch, Leinöl oder Walnüssen hemmen nachweislich Entzündungsbotenstoffe. Gleichzeitig raten Mediziner, entzündungsfördernde Lebensmittel stark zu reduzieren: hochverarbeitete Fertigprodukte, tierische Fette, Weißmehl und vor allem raffinierten Zucker.

    Der Mund als Frühwarnsystem

    Ein oft unterschätzter Zusammenhang ist die Mundgesundheit. Chronische Entzündungen wie Parodontitis stimulieren die Immunabwehr dauerhaft – ein potenzieller Auslöser für Autoimmunerkrankungen. So haben Parodontitis-Patienten ein deutlich höheres Rheuma-Risiko.

    Studien zeigen bereits messbare Effekte: Eine vierwöchige, zuckerarme und entzündungshemmende Ernährung kann Zahnfleischbluten signifikant reduzieren. Zucker wirkt doppelt negativ: Er füttert schädliche Mundbakterien und löst im Blut entzündungsfördernde Blutzuckerspitzen aus.

    Vom Nischen- zum Mainstream-Thema

    Die Entwicklungen spiegeln einen breiten Trend wider. Ernährungstherapie wird heute als gleichwertig zur medikamentösen Behandlung anerkannt. Meta-Analysen belegen, dass eine gezielte Umstellung Laborwerte wie das Entzündungsmarker CRP oder den Langzeitblutzucker senken kann.

    Anzeige

    Chronische Entzündungen können sich auch durch Schmerzen in den Gelenken äußern. Erfahren Sie in diesem kostenlosen PDF-Ratgeber, wie Sie mit 101 bebilderten Druckpunkten Beschwerden natürlich und ohne Medikamente lindern können. 101 Akupressur-Punkte gratis entdecken

    Gesundheitsexperten sehen hier enormes Potenzial zur Systementlastung. Da chronische Entzündungen ein gemeinsamer Risikofaktor für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz sind, bietet dieser Ansatz universelle Prävention. Reha-Zentren integrieren diese Erkenntnisse bereits und zeigen Patienten den direkten Zusammenhang zwischen Bauchfett, Entzündungswerten und Ernährung.

    Was kommt nach der allgemeinen Empfehlung?

    Der nächste Schritt ist die Personalisierung. Die Mikrobiom-Forschung steht erst am Anfang. Künftig könnten individuelle Stuhl- und Blutanalysen verraten, welche Lebensmittel bei einem bestimmten Menschen Entzündungen anheizen oder dämpfen.

    Bis dahin bleibt die allgemeine antientzündliche Ernährung die effektivste und zugänglichste Maßnahme. Die Botschaft des Jahres 2026 ist klar: Die tägliche Entscheidung auf dem Teller ist eines der mächtigsten Werkzeuge, um langfristige Gesundheit aktiv zu steuern.


    (08.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    EY
    Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

    » Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

    » Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

    » Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

    » Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

    » RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

    » Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

    » FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

    » USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

    » Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)
    DroneShield Aktie: Gewinnzone erreicht ( Finanztrends)
    Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
    Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event BASF
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event BASF
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1096: ATX leichter, Telekom Austria erstmals seit Mai 2025 über 10 Euro, Bawag x MSCI, AT&S x Oddo BHF

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de