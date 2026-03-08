SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Deepfakes bedrohen zunehmend die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

08.03.2026, 3891 Zeichen

Die Welle an KI-generierten Fälschungen erreicht eine neue Dimension: Sie verursacht massive psychische Schäden. Gleichzeitig starten erste Behörden Pilotprojekte zur Erkennung der digitalen Doppelgänger.

Digitale Angriffe hinterlassen tiefe Spuren

Ein aktueller Bericht der schwedischen Kvinna till Kvinna Foundation zeigt die dramatischen Folgen für Betroffene. Fast 800 Aktivistinnen aus über 80 Ländern wurden für die Studie befragt. Ihr Ergebnis: KI-gestützte Schmutzkampagnen nehmen zu und verursachen massive Ängste und Ohnmachtsgefühle.

Die Konfrontation mit einem digitalen Doppelgänger kann traumatisch sein. Viele Opfer ziehen sich aus den sozialen Medien zurück, weil sie weitere Fälschungen fürchten. Psychologen warnen, dass das grundlegende Vertrauen in die eigene Wahrnehmung und das soziale Umfeld erschüttert wird.

Auch der Arbeitsplatz wird zum Stressfaktor

Die Bedrohung durch Deepfakes wächst rasant – und macht auch vor Unternehmen nicht halt. Laut dem Sumsub Identity Fraud Report stiegen Deepfake-Angriffe auf deutsche Firmen im vergangenen Jahr um mehr als 53 Prozent.

Für Mitarbeiter entsteht dadurch eine enorme psychische Zusatzbelastung. Kriminelle nutzen geklonte Stimmen oder gefälschte Videoanrufe von angeblichen Vorgesetzten, um Geld oder Daten zu erpressen. Mitarbeiter stehen unter permanentem Druck, in Sekunden entscheiden zu müssen: Mensch oder Maschine? Diese ständige Alarmbereitschaft kann zu chronischer Erschöpfung und einem toxischen Arbeitsklima führen.

Polizei startet Pilotprojekt mit KI-Detektor

Als Reaktion auf diese Entwicklung rüsten nun auch die Behörden auf. In Rheinland-Pfalz startet das Polizeipräsidium Rheinpfalz im März den Pilotbetrieb eines KI-basierten Deepfake Detectors.

Das System soll manipulierte Medien schnell und zweifelsfrei entlarven. Für die Opfer hat eine solche behördliche Bestätigung einen enormen psychologischen Wert. Sie entlastet die Betroffenen von der Beweislast und hilft, Rufschaden und mentale Belastung zu begrenzen. Die Polizei betont, dass moderne Ermittlungsarbeit diese digitale Kompetenz zwingend benötigt.

Prävention muss die Psyche stärken

Doch reicht Technik allein? Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer AISEC arbeiten zwar an Erkennungstools. Der verwundbarste Punkt bleibt aber die menschliche Psyche.

Daher rücken Aufklärung und psychologische Resilienz in den Fokus. Initiativen sollen Nutzern beibringen, verdächtige Merkmale wie unnatürliche Mimik oder monotone Stimmen zu erkennen. Gleichzeitig fordern Experten mehr Beratungsangebote für Deepfake-Opfer. Die Hilfe müsse nicht nur technisch und juristisch, sondern auch emotional sein.

Gesellschaft vor einer Vertrauenskrise

Die Entwicklungen zeigen ein globales Wettrüsten: Die Erstellung von Deepfakes wird einfacher, ihre Erkennung aufwändiger. Diese Asymmetrie führt zu einer tiefgreifenden Vertrauenskrise.

Wenn Audio- und Videoaufnahmen ihre Glaubwürdigkeit verlieren, wackeln demokratische Diskurse – und das Sicherheitsgefühl des Einzelnen. Dass nun Menschenrechtsorganisationen und Sicherheitsbehörden zeitgleich Alarm schlagen, unterstreicht die Dringlichkeit. Der Schutz der digitalen Identität ist untrennbar mit dem Schutz der mentalen Gesundheit verbunden.


(08.03.2026)

