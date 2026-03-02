» Link11-Report: DDoS-Angriffe werden zum Dauerzustand ( Finanztrends)

02.03.2026, 5315 Zeichen

Die digitale Bedrohungslage hat sich fundamental gewandelt: Aus punktuellen Störungen sind permanente Netzwerk-Belagerungen geworden. Das geht aus dem European Cyber Report 2026 des Cybersicherheits-Unternehmens Link11 hervor, der heute veröffentlicht wurde. Demnach stieg die Zahl dokumentierter Distributed-Denial-of-Service (DDoS)-Angriffe 2025 um 75 Prozent – nach einem Plus von 137 Prozent im Vorjahr. Für Unternehmen und kritische Infrastrukturen bedeutet das den Übergang in einen anhaltenden Ausnahmezustand.

Rekordwerte bei Dauer und Datenvolumen

Die Dimensionen der modernen Netzwerkfluten brechen alle Rekorde. Systeme im Beobachtungsnetzwerk von Link11 waren im vergangenen Jahr an 322 Tagen – oder 88 Prozent der Zeit – unter aktivem Beschuss. Der längste einzelne Angriff dauerte spektakuläre 12.388 Minuten, also mehr als acht Tage am Stück.

Auch die Datenmengen erreichen neue Extreme. Während ein Angriff mit 1,4 Terabit pro Sekunde (Tbps) 2024 noch als außergewöhnlich galt, wurden 2025 drei Attacken über der 1-Tbps-Schwelle registriert. Die stärkste Spitze lag bei 1,33 Tbps. In einer koordinierten Kampagne häuften Angreifer insgesamt 509 Terabyte an Datenvolumen an – vergleichbar mit dem gesamten Tagesverkehr einer mittelgroßen europäischen Stadt.

Neue Strategie: Dauerbeschuss statt Einzelschlag

Ein Paradigmenwechsel vollzieht sich bei der Taktik: Angreifer setzen zunehmend auf wiederholte Angriffe auf dieselben Ziele. Über 70 Prozent der einmal getroffenen Organisationen werden erneut attackiert, im Schnitt folgen 2,8 weitere Angriffe pro Vorfall. Das ist ein Anstieg der Folgetreffer um 80 Prozent.

Getrieben wird diese Entwicklung von riesigen, global verteilten Botnetzen. Das Aisuru- oder Kimwolf-Botnetz, das Millionen anfälliger Android-Geräte und Smart TVs kapert, führte Ende 2025 einen Rekordangriff mit 31,4 Tbps Spitzenlast. Diese Armeen gekaperter Geräte ermöglichen nicht nur reine Volumenangriffe, sondern auch raffinierte Mehrvektor-Kampagnen, die traditionelle Abwehrmechanismen umgehen.