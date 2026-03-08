Aktivrente: Deutschlands neue Steuerbefreiung für arbeitende Rentner ( Finanztrends)

08.03.2026, 5724 Zeichen

Die Bundesregierung hat die Besteuerung von Renteneinkünften grundlegend reformiert. Kern ist die neue „Aktivrente“, die es Pensionären ermöglicht, steuerfrei bis zu 24.000 Euro im Jahr hinzuzuverdienen. Ziel ist es, den Fachkräftemangel zu lindern und das Sozialsystem zu stabilisieren.

Die umfassenden Neuregelungen traten zum 1. Januar 2026 in Kraft. Sie kombinieren eine attraktive Steuerbefreiung für Erwerbstätige im Rentenalter mit einer Anhebung des steuerpflichtigen Teils der Altersrente auf 84 Prozent. Experten sehen darin einen Paradigmenwechsel, der die Personalstrategien in Unternehmen nachhaltig verändern wird.

Die „Aktivrente“: Bis zu 2.000 Euro steuerfrei im Monat

Das Herzstück der Reform ist die sogenannte Aktivrente. Sie erlaubt es Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, bis zu 2.000 Euro monatlich aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung steuerfrei zu verdienen. Das sind 24.000 Euro pro Jahr.

Die Befreiung gilt jedoch nur für klassische Arbeitsverhältnisse. Selbstständigkeit, Mini-Jobs, Beamtenverhältnisse oder Abfindungen sind explizit ausgenommen. Während die Einkünfte von der Einkommensteuer befreit sind, müssen weiterhin Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden. Die Renten- und Arbeitslosenversicherung entfällt für den Arbeitnehmer.

Ein entscheidender Vorteil: Die Progressionsklausel greift nicht. Die steuerfreien 24.000 Euro erhöhen also nicht den Steuersatz für das übrige Einkommen aus Rente oder Kapitalerträgen. Für erfahrene Fachkräfte entsteht so ein finanziell attraktiver Anreiz, den vollständigen Ruhestand hinauszuzögern.

Höhere Grundbesteuerung: 84 Prozent der Rente sind steuerpflichtig

Parallel zur neuen Förderung für Arbeitende wurde auch die reguläre Rentenbesteuerung angepasst. Für alle, die 2026 in Rente gehen, beträgt der steuerpflichtige Teil ihrer gesetzlichen Rente nun 84 Prozent. Nur 16 Prozent bleiben als steuerfreier Rentenfreibetrag erhalten.

Dieser Freibetrag wird im ersten vollen Rentenjahr berechnet und anschließend als fester Euro-Betrag lebenslang festgeschrieben. Die jährliche Erhöhung des steuerpflichtigen Anteils wurde jedoch durch das Wachstumschancengesetz von einem auf 0,5 Prozentpunkte halbiert. Somit werden Renten erst ab dem Jahr 2058 vollständig besteuert.

Dennoch: Jede folgende Rentenerhöhung ist sofort in voller Höhe steuerpflichtig. Dadurch können selbst Rentner mit anfangs geringer Pension im Laufe der Zeit über die Steuerfreigrenze rutschen.

Grundfreibetrag steigt auf 12.348 Euro

Um die Grundsicherung zu gewährleisten, wurde der Grundfreibetrag für Alleinstehende 2026 auf 12.348 Euro angehoben. Für gemeinsam veranlagte Ehepaare verdoppelt sich der Betrag auf 24.696 Euro. Diese Schwelle ist zentral, um zu prüfen, ob überhaupt Steuern auf die Rente anfallen.

Bei der Berechnung zieht das Finanzamt zunächst den individuellen Rentenfreibetrag (16 Prozent) vom Bruttorentenbetrag ab. Anschließend werden die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie eine Pauschale für Werbungskosten abgezogen. Liegt das Ergebnis unter dem Grundfreibetrag, besteht keine Steuerpflicht.

Steuerberater raten Rentnern, alle Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen – wie hohe Arzt- oder Pflegekosten – gewissenhaft zu dokumentieren. Auch Handwerker- oder Haushaltshilfekosten können die Steuerlast senken.

Folgen für Betriebsräte und Arbeitsverträge

Die Aktivrente hat erhebliche Auswirkungen auf die Betriebspraxis. Für Unternehmen wird sie zu einem wichtigen Instrument, um erfahrene Mitarbeiter und ihr Wissen zu halten. Betriebsräte sind zunehmend in die Gestaltung der Übergänge in diese lukrativen Post-Renten-Jobs eingebunden.

Das Sozialgesetzbuch sieht spezielle Regelungen für befristete Verträge vor: Nach Ende des unbefristeten Originalvertrags mit Erreichen der Rente können Arbeitgeber und Arbeitnehmer nahtlos einen neuen, bis zu zweijährigen befristeten Vertrag abschließen.

Betriebsräte achten darauf, dass diese Arrangements fair gestaltet werden. Sie müssen den Verbleib älterer Kollegen mit den Aufstiegschancen jüngerer Mitarbeiter in Einklang bringen. Klare interne Richtlinien sollen verhindern, dass Druck auf ältere Arbeitnehmer ausgeübt wird. Zudem müssen Personalabteilungen sorgfältig prüfen, ob der Steuerfreibetrag nicht bei mehreren Jobs parallel beansprucht wird.

Wirtschaftliche Perspektiven und Herausforderungen

Die Reform von 2026 markiert einen strategischen Kurswechsel im Umgang mit der alternden Gesellschaft. Ökonomen erhoffen sich eine spürbare Entlastung auf dem Arbeitsmarkt, besonders in Engpassberufen wie Ingenieurwesen, Pflege und Bildung.

Gelingt die Aktivrente, könnte sie die Steuereinnahmen durch anhaltenden Konsum stärken und die Sozialkassen stabilisieren. Doch die zunehmende Komplexität des Steuerrechts bleibt eine Hürde. Da immer mehr Rentner in die Steuerpflicht rutschen, wächst der Bedarf an verständlicher Beratung und digitalen Lösungen für die Steuererklärung.

Die Entwicklungen zeigen deutlich: Die Politik setzt künftig auf flexible, incentivierte Übergänge in den Ruhestand – und nicht auf starre Altersgrenzen.

(08.03.2026)

