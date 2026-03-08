» Wohnungseinbruch: Zahlen sinken, Trauma bleibt ( Finanztrends)

SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wohnungseinbruch: Zahlen sinken, Trauma bleibt

08.03.2026

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 zeigt einen Rückgang der Straftaten. Doch Experten warnen: Die seelischen Wunden nach einem Einbruch heilen oft nur langsam.

Die Zahlen: Ein gemischtes Bild

In dieser Woche legten mehrere Bundesländer ihre Kriminalstatistik vor. Nordrhein-Westfalen verzeichnete drei Prozent weniger Straftaten, Bremen sogar einen Rückgang um zehn Prozent. Auch bei Einbrüchen gibt es positive Signale: In Bremen scheiterte fast jeder zweite Versuch, die Aufklärungsquote erreichte einen Zehn-Jahres-Höchstwert.

Doch die Makrodaten täuschen. Lokal sieht es teils anders aus: Im Raum Siegburg etwa stiegen die Wohnungseinbruchdiebstähle laut Polizei um über 58 Prozent. Jeder Fall ist für die Betroffenen ein massiver Einschnitt – in der Statistik nur eine abstrakte Zahl.

Der unsichtbare Schaden

Kriminalbeamte und Opferschützer sind sich einig: Die psychologischen Folgen überwiegen oft den materiellen Schaden. Das gewaltsame Eindringen in die Privatsphäre zerstört das fundamentale Sicherheitsgefühl. Opferhilfeorganisationen wie der Weisse Ring berichten von massiven Schlafstörungen, Nervosität und Ängsten, die monatelang anhalten können.

Die ständige Furcht vor einer Wiederholung wird zum Begleiter. In schweren Fällen entwickeln Betroffene traumatische Belastungsstörungen. Manche können sich in der eigenen Wohnung nicht mehr aufhalten und ziehen um. Polizeiliche Präventionsstellen betonen: Diese Reaktionen sind normal – und brauchen professionelle Begleitung.

Hilfe, aber mit Hürden

Schnelle Unterstützung ist entscheidend, um chronische Ängste zu verhindern. Opferhilfe-Organisationen bieten psychotraumatologische Erstberatung an und vermitteln Therapeuten. Sie unterstützen teilweise auch bei der Finanzierung von Sicherungstechnik.

Doch der Weg zu staatlicher Hilfe ist oft steinig. Verfahren zur Opferentschädigung können über ein Jahr dauern, die Behörden sind überlastet. Umso wichtiger sind ehrenamtliche Helfer und polizeiliche Opferschutzbeauftragte. Sie stehen den Betroffenen in der akuten Phase bei und helfen durch den Behördendschungel.

Prävention schützt die Psyche

Der beste Schutz bleibt, die Tat zu verhindern. Die Statistiken belegen die Wirksamkeit von Sicherungstechnik. Dass in Bremen fast die Hälfte aller Einbrüche im Versuch stecken bleibt, führen die Behörden auf gestiegenes Sicherheitsbewusstsein und bessere Vorkehrungen zurück.

Die Polizei sensibilisiert kontinuierlich für Schwachstellen. Einfache Regeln bilden die Basis: Türen abschließen statt nur zuzuziehen, gekippte Fenster bei Abwesenheit vermeiden, bei Reisen die Post leeren lassen. Einbruchschutz ist damit nicht nur Sachwert-Erhalt, sondern vor allem Schutz der seelischen Unversehrtheit.

Ein Paradigmenwechsel

Die Auswertungen zeigen einen Wandel in der polizeilichen Arbeit. Stand früher die reine Strafverfolgung im Vordergrund, ist heute das Bewusstsein für die Opferbelange geschärft. Kriminologen betrachten den Wohnungseinbruch nicht mehr primär als Eigentumsdelikt, sondern erkennen die emotionale Nähe zu Gewalttaten an.

Dies spiegelt sich auch personell wider: Spezialisierte Kommissariate für Prävention und Opferschutz rücken in den Vordergrund. Der Markt für Sicherheitstechnik floriert weiter – weniger wegen einer steigenden Bedrohung, sondern aufgrund des wachsenden Bedürfnisses nach psychologischer Sicherheit.


(08.03.2026)

