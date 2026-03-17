SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)

17.03.2026, 3909 Zeichen

Eine neue TV-Dokumentation und aktuelle Studien zeigen: Unsere Hände sind ein direktes Trainingsgerät für das Gehirn. Komplexe Handbewegungen können die geistige Fitness bis ins hohe Alter erhalten und sogar vor Demenz schützen. Experten betonen den Wert von feinmotorischen Tätigkeiten in einer digitalisierten Welt.

Anzeige

Vergessen Sie öfter Namen oder Termine? Ein kleiner Check kann helfen zu verstehen, ob Ihre Vergesslichkeit noch im normalen Bereich liegt. Kostenlosen 2-Minuten-Demenz-Selbsttest jetzt anonym durchführen

Neuronales Feuerwerk bei jedem Handgriff

Jede bewusste Bewegung löst im Gehirn ein komplexes Aktivitätsmuster aus. Die Hände beanspruchen überproportional viel Platz im motorischen Kortex. Die ARD- und MDR-Dokumentation „Mein Körper. Meine Hände“ veranschaulicht dieses Zusammenspiel: Greifen, Tasten und Gestikulieren zwingen das Gehirn ständig, neue Verbindungen zu knüpfen.

Dies zeigt sich auch in der Medizin. An der Uniklinik Frankfurt nutzen Ärzte die gezielte Stimulation von Handnerven, um geschädigte Hirnareale zu reaktivieren. Selbst im Extremsport wird die Verbindung trainiert. Kletterer wie Emma Bernhard müssen Griffe in Millisekunden berechnen – eine Höchstleistung für Auge, Hand und Gehirn.

Studie entlarvt Multitasking-Mythos

Wie sehr die Handsteuerung das Gehirn fordert, belegt eine neue Studie. Ein Forschungsteam um Psychologe Prof. Torsten Schubert von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg untersuchte die Grenzen des Multitaskings. Probanden mussten gleichzeitig Kreise mit der Hand klassifizieren und Töne bewerten.

Das Ergebnis widerlegt eine alte Annahme: Das Gehirn kann motorische und sensorische Aufgaben nicht wirklich parallel verarbeiten. Es optimiert nur die Abfolge der Schritte extrem schnell. Die präzise Handkontrolle bindet so viele Ressourcen, dass andere Reize warten müssen. Feinmotorik ist somit reines Konzentrationstraining.

Gestik als Denkwerkzeug entlastet das Gehirn

Der Einfluss der Hände geht über reines Greifen hinaus. Forschungen der Neurowissenschaftlerin Prof. Susan Goldin-Meadow zeigen: Handgesten sind direkt mit dem Sprachzentrum vernetzt. Wer beim Sprechen gestikuliert, nutzt die Hände als externes Werkzeug.

Die Bewegungen helfen, komplexe Gedanken zu strukturieren, bevor sie ausgesprochen werden. Ein Teil der Information wird quasi in den Raum ausgelagert. Das entlastet das Arbeitsgedächis und erleichtert das Denken. Daher gestikulieren viele Menschen auch am Telefon – die Hände takten den Gedankenfluss.

Digitale Einfalt vs. analoge Vielfalt

In der digitalen Welt dominieren monotone Bewegungen: Wischen und Tippen. Diese fordern das Gehirn weit weniger als handwerkliche oder musikalische Tätigkeiten. Mediziner warnen vor den Folgen. Ein Mangel an komplexen Reizen kann neuronale Netzwerke schwächen lassen.

Anzeige

Mentale Fitness lässt sich gezielt trainieren, um den Fokus zu steigern und aktiv vorzusorgen. Dieser kostenlose Ratgeber liefert Ihnen 7 Geheimnisse und 11 alltagstaugliche Übungen für ein leistungsfähiges Gedächtnis. Gratis-Report „Gehirntraining leicht gemacht“ jetzt anfordern

Der Aufbau einer „kognitiven Reserve“ ist jedoch entscheidend für die geistige Fitness im Alter. Diskussionen im Deutschen Ärzteblatt deuten darauf hin, dass anspruchsvolle Handarbeit das Demenzrisiko senken kann. Tätigkeiten wie Stricken, Malen oder Instrumente spielen wirken wie ein Fitnessstudio für die Nervenzellen.

Haptik als Gesundheitsvorsorge

Die Erkenntnisse eröffnen neue Perspektiven für Therapie und Alltag. Therapeutische Ansätze könnten motorische Aufgaben künftig stärker einbinden, um auch die kognitive Leistung zu rehabilitieren.

Für jeden Einzelnen bedeutet das: Echtes Gehirntraining muss nicht aus einer App kommen. Analoges Tun mit den Händen bietet einen tiefgreifenden Nutzen. Jeder anspruchsvolle Handgriff ist eine Investition in die neuronale Gesundheit – und ein Schutznetz für das Alter.


(17.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Juriy sorgt für Rekordwerte 2026, Blick nach Miami und ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

Random Partner

UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nvidia, Unicredit, Meta, AT&S, Erste Gr...

» ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

» Star Equity Holdings Aktie: Quartalszahlen ( Finanztrends)

» VictoryShares US Income ETF: Stabilität überzeugt ( Finanztrends)

» GLP-1-Medikamente: Neue Hoffnung im Kampf gegen Arthrose ( Finanztrends)

» Cannabis-Therapie: Kein Nutzen für psychische Leiden ( Finanztrends)

» Tankrabatt-Debatte neu entfacht: Wie reagiert der Staat auf Rekord-Sprit...

» HEC Aktie: Vietnams Infrastruktur-Boom? ( Finanztrends)

» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

» Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)
Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)
FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich
SK Hynix Aktie: Engpass bis 2030 ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.72%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -4.58%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: OMV(2), Österreichische Post(1), Uniqa(1), Strabag(1), VIG(1), Verbund(1)
    BSN MA-Event CPI Europe AG
    BSN Vola-Event Commerzbank
    #gabb #2061
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

    Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...

    Books josefchladek.com

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard



    Autor: Finanztrends

    17.03.2026, 3909 Zeichen

    Eine neue TV-Dokumentation und aktuelle Studien zeigen: Unsere Hände sind ein direktes Trainingsgerät für das Gehirn. Komplexe Handbewegungen können die geistige Fitness bis ins hohe Alter erhalten und sogar vor Demenz schützen. Experten betonen den Wert von feinmotorischen Tätigkeiten in einer digitalisierten Welt.

    Anzeige

    Vergessen Sie öfter Namen oder Termine? Ein kleiner Check kann helfen zu verstehen, ob Ihre Vergesslichkeit noch im normalen Bereich liegt. Kostenlosen 2-Minuten-Demenz-Selbsttest jetzt anonym durchführen

    Neuronales Feuerwerk bei jedem Handgriff

    Jede bewusste Bewegung löst im Gehirn ein komplexes Aktivitätsmuster aus. Die Hände beanspruchen überproportional viel Platz im motorischen Kortex. Die ARD- und MDR-Dokumentation „Mein Körper. Meine Hände“ veranschaulicht dieses Zusammenspiel: Greifen, Tasten und Gestikulieren zwingen das Gehirn ständig, neue Verbindungen zu knüpfen.

    Dies zeigt sich auch in der Medizin. An der Uniklinik Frankfurt nutzen Ärzte die gezielte Stimulation von Handnerven, um geschädigte Hirnareale zu reaktivieren. Selbst im Extremsport wird die Verbindung trainiert. Kletterer wie Emma Bernhard müssen Griffe in Millisekunden berechnen – eine Höchstleistung für Auge, Hand und Gehirn.

    Studie entlarvt Multitasking-Mythos

    Wie sehr die Handsteuerung das Gehirn fordert, belegt eine neue Studie. Ein Forschungsteam um Psychologe Prof. Torsten Schubert von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg untersuchte die Grenzen des Multitaskings. Probanden mussten gleichzeitig Kreise mit der Hand klassifizieren und Töne bewerten.

    Das Ergebnis widerlegt eine alte Annahme: Das Gehirn kann motorische und sensorische Aufgaben nicht wirklich parallel verarbeiten. Es optimiert nur die Abfolge der Schritte extrem schnell. Die präzise Handkontrolle bindet so viele Ressourcen, dass andere Reize warten müssen. Feinmotorik ist somit reines Konzentrationstraining.

    Gestik als Denkwerkzeug entlastet das Gehirn

    Der Einfluss der Hände geht über reines Greifen hinaus. Forschungen der Neurowissenschaftlerin Prof. Susan Goldin-Meadow zeigen: Handgesten sind direkt mit dem Sprachzentrum vernetzt. Wer beim Sprechen gestikuliert, nutzt die Hände als externes Werkzeug.

    Die Bewegungen helfen, komplexe Gedanken zu strukturieren, bevor sie ausgesprochen werden. Ein Teil der Information wird quasi in den Raum ausgelagert. Das entlastet das Arbeitsgedächis und erleichtert das Denken. Daher gestikulieren viele Menschen auch am Telefon – die Hände takten den Gedankenfluss.

    Digitale Einfalt vs. analoge Vielfalt

    In der digitalen Welt dominieren monotone Bewegungen: Wischen und Tippen. Diese fordern das Gehirn weit weniger als handwerkliche oder musikalische Tätigkeiten. Mediziner warnen vor den Folgen. Ein Mangel an komplexen Reizen kann neuronale Netzwerke schwächen lassen.

    Anzeige

    Mentale Fitness lässt sich gezielt trainieren, um den Fokus zu steigern und aktiv vorzusorgen. Dieser kostenlose Ratgeber liefert Ihnen 7 Geheimnisse und 11 alltagstaugliche Übungen für ein leistungsfähiges Gedächtnis. Gratis-Report „Gehirntraining leicht gemacht“ jetzt anfordern

    Der Aufbau einer „kognitiven Reserve“ ist jedoch entscheidend für die geistige Fitness im Alter. Diskussionen im Deutschen Ärzteblatt deuten darauf hin, dass anspruchsvolle Handarbeit das Demenzrisiko senken kann. Tätigkeiten wie Stricken, Malen oder Instrumente spielen wirken wie ein Fitnessstudio für die Nervenzellen.

    Haptik als Gesundheitsvorsorge

    Die Erkenntnisse eröffnen neue Perspektiven für Therapie und Alltag. Therapeutische Ansätze könnten motorische Aufgaben künftig stärker einbinden, um auch die kognitive Leistung zu rehabilitieren.

    Für jeden Einzelnen bedeutet das: Echtes Gehirntraining muss nicht aus einer App kommen. Analoges Tun mit den Händen bietet einen tiefgreifenden Nutzen. Jeder anspruchsvolle Handgriff ist eine Investition in die neuronale Gesundheit – und ein Schutznetz für das Alter.


    (17.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Juriy sorgt für Rekordwerte 2026, Blick nach Miami und ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

    Random Partner

    UBM
    Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nvidia, Unicredit, Meta, AT&S, Erste Gr...

    » ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

    » Star Equity Holdings Aktie: Quartalszahlen ( Finanztrends)

    » VictoryShares US Income ETF: Stabilität überzeugt ( Finanztrends)

    » GLP-1-Medikamente: Neue Hoffnung im Kampf gegen Arthrose ( Finanztrends)

    » Cannabis-Therapie: Kein Nutzen für psychische Leiden ( Finanztrends)

    » Tankrabatt-Debatte neu entfacht: Wie reagiert der Staat auf Rekord-Sprit...

    » HEC Aktie: Vietnams Infrastruktur-Boom? ( Finanztrends)

    » Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

    » Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
    Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
    PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)
    Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)
    FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich
    SK Hynix Aktie: Engpass bis 2030 ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.72%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -4.58%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: OMV(2), Österreichische Post(1), Uniqa(1), Strabag(1), VIG(1), Verbund(1)
      BSN MA-Event CPI Europe AG
      BSN Vola-Event Commerzbank
      #gabb #2061
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

      Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...

      Books josefchladek.com

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de